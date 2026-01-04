Oriol Junqueras: "ERC quiere que haya presupuestos en todas las instituciones"

Oriol Junqueras (Barcelona, 1969) está dispuesto a negociar los presupuestos de 2026 con Salvador Illa si se logra desencallar el modelo de financiación singular. En esta entrevista con EL PERIÓDICO anticipa que una de las condiciones que pondrá será una ley de barrios para los municipios pequeños.

El president Salvador Illa dijo que busca una mayoría sólida tanto con Esquerra como con los Comuns, y les tachó, en una suerte de elogio, de "terriblemente exigentes". En materia de vivienda, ¿cree que el Govern está siendo suficientemente ambicioso?

Déjeme devolverle el elogio. El partido socialista también es muy tozudo, se lo puedo garantizar. Si no, no llevaríamos tantos meses negociando. ERC siempre se toma como un elogio que alguien diga que es muy tozuda a la hora de defender los intereses de Catalunya. En materia de vivienda no basta con promesas y declaraciones. Lo que hace falta es construirla y un plan masivo de rehabilitación de barrios metropolitanos, de los cascos históricos de muchas capitales de comarca y de muchos pueblos de nuestro país. Por desgracia, el Govern de Illa parece que esta parte no la sabe ver. De la misma manera que hay una ley de barrios, también debe haber una ley para los municipios pequeños porque, si no, estos nunca entran en el reparto [de fondos].

Sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda, ¿usted es partidario de que, por ejemplo, un fondo de inversión no pueda comprar un bloque de pisos en una zona tensionada?

Somos partidarios de que todas las familias de este país dispongan de un hogar. Para hacerlo posible hay muchas herramientas, las defendemos todas: políticas fiscales que desincentiven un exceso de concentración de la propiedad, políticas de rehabilitación masiva y políticas de construcción de vivienda. Ahora bien, si una familia ha ahorrado durante su vida para comprar un piso y complementar su pensión, nosotros debemos ayudarla y entenderlo perfectamente. Es legítimo. ¿Y que las pensiones deberían ser mejores? Sí, también. Y hay que mejorar los sueldos de la gente.

Si una familia ha ahorrado durante su vida para comprar un piso y complementar su pensión, nosotros debemos ayudarla y entenderlo perfectamente

Para resolver, precisamente, los problemas de la gente, ¿qué condiciones pondrá a Illa para los presupuestos?

Si hay un acuerdo sobre el modelo de financiación y para vehicular la recaudación del IRPF, ERC estará encantada de que haya una negociación presupuestaria, porque quiere que haya presupuestos en todas las instituciones. Si el PSOE y el PSC comparten que es mejor que haya presupuestos, cumplirán sus compromisos. ERC planteará cuestiones como, por ejemplo, una ley de barrios que se tenga que aplicar en el ámbito rural, en los pueblos pequeños, y políticas ambiciosas en el ámbito del transporte para construir infraestructuras ferroviarias, más recursos en educación, universidad e investigación, y la modernización del Canal d'Urgell.

JÚLIA RUEGÉ, JORDI OTIX Y BÁRBARA FAVANT

¿Illa debería convocar elecciones si no consigue aprobar nuevos presupuestos?

Que cada uno ejerza sus competencias como crea oportuno. En todo caso, es bueno que Catalunya disponga de unos buenos presupuestos.

Si no hay adelantos, las municipales serán las próximas elecciones, en 2027. ¿Usted puede garantizar que ERC no pactará ni aceptará los votos de Aliança Catalana, una formación de extrema derecha independentista, para gobernar?

Déjeme que empiece corrigiendo la pregunta. ¿Aliança Catalana es un partido de extrema derecha? Sí. ¿Es un partido independentista? No. De hecho, no lo demuestra en nada. Más de la mitad de sus votantes no quieren la independencia y sus dirigentes hacen todo lo posible por no hablar de ella, justamente para no molestar a esos votantes que esperan convencer. ERC espera tener el mejor resultado posible y tener un papel relevante. Y si puede gobernar, tener la alcaldía, aún mejor.

¿Aunque sea con los votos de Aliança Catalana?

ERC tiene sus preferencias y son las fuerzas de tradición democrática.

JÚLIA RUEGÉ, JORDI OTIX Y BÁRBARA FAVANT

Pero marcar una preferencia no es aplicar o no un cordón sanitario.

ERC no practica muchos cordones sanitarios, entre otras cosas porque se ha demostrado que no sirven de mucho. Estamos aquí para hacer cosas útiles. Pero, en todo caso, todo el mundo sabe que ni Aliança Catalana quiere pactar con nosotros ni nosotros con Aliança Catalana.

ERC no practica muchos cordones sanitarios, entre otras cosas, porque se ha demostrado que no sirven de mucho

Hace un año que volvió a tomar las riendas del partido. ¿En qué situación están las filas?

ERC tiene que hablar de lo que le preocupa a la gente, no espera que hablemos de nosotros mismos. El partido está en una situación de intentar servir a nuestro país.

El president dijo que en enero "pasarán cosas". Veremos si es así. Entiendo que usted tiene toda la confianza.

Pasarán cosas seguro. Hay gente que quiere que pasen cosas y luego está ERC, que lo que quiere es que pasen cosas buenas.