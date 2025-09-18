Por qué Albiol se desmarcó del PP y apoyó en Badalona el Pacte Nacional per la Llengua

La aprobación de una moción del PP de Xavier Garcia Albiol de apoyo al Pacte Nacional per la Llengua en el pleno de Badalona del mes de septiembre ha levantado polémica fuera de la ciudad. Como explicó EL PERIÓDICO este lunes, la iniciativa popular formaba parte de una batería de iniciativas de los populares para contrarrestar una serie de mociones homólogas de la oposición. Sin embargo, este movimiento táctico en clave local contrasta con la posición crítica del PP catalán sobre el pacto lingüístico, que secundan entidades y partidos independentistas.

El primer Pleno ordinario del nuevo curso no preveía grandes proyectos ni inversiones, pero terminó a los 30 minutos con un choque total entre el gobierno y la oposición en bloque (PSC, ERC, Comuns y Guanyem), que abandonó la sesión acusando a Albiol de "abuso de poder" y de "golpe autoritario". Y es que el alcalde había desactivado las proposiciones presentadas por sus adversarios con unas iniciativas sorpresa que prácticamente copiaban el mismo contenido.

Concretamente, la oposición había presentado mociones sobre el apoyo al pacto nacional por la lengua e impulso de actuaciones municipales en defensa del catalán; sobre la necesidad de un protocolo de gestión ética de la fauna urbana; de apoyo a Open Arms y de condena a las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre el trabajo de la oenegé; y para impulsar un pacto de ciudad contra el acoso y las agresiones sexuales.

Sin embargo, minutos antes de empezar el Pleno, el grupo del PP registró tres mociones por la vía de urgencia con una perspectiva similar sobre el catalán, las agresiones sexuales y Open Arms, solo con ligeras modificaciones respecto a los textos de la oposición. Se negó a retirarlas y recordó que la normativa obliga a "debatir a la vez" aquellas mociones que traten un mismo tema. En cuanto al catalán, sostuvo que la proposición de ERC "se meten con el PP de Badalona" aprovechando el Pacte Nacional de la Lengua: "Quieren que votemos en contra, mientras que nosotros presentamos una moción sin meternos con nadie. No me chupo el dedo". "Llevo muchos años en política", les dejó ir.

Puesto que el resto de partidos habían abandonado el Pleno, las votaciones fueron un paseo para Albiol. El PP, con su cómoda mayoría absoluta (tiene 18 de 27 concejales), se abstuvo en las mociones de la oposición para dejarlas caer y aprobó las suyas. Y eso que le faltaba una concejal por baja médica.