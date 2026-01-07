Catalunya volverá a pedir dinero al FLA pero mantiene la incógnita sobre la cifra

El Consell Executiu ha aprobado este miércoles solicitar de nuevo la adhesión de la Generalitat al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para el ejercicio 2026. Lo ha hecho mediante un acuerdo de Govern que se ha aprobado en la reunión semanal del ejecutivo catalán. Este es un trámite necesario para que la Generalitat pueda acogerse al fondo, pero en el que no se precisa la cantidad que finalmente solicitará.

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha explicado que la Generalitat no tiene hoy por hoy cerrada cuál será la necesidad de financiación que tendrá a través del fondo de liquidez. Hay varios motivos. La consellera ha apuntado a que, por primera vez en años, la Generalitat puede acudir también a los mercados privados de deuda, que durante años tuvo vetados por su delicada situación financiera. También hay otras cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo que el Govern está pendiente del desenlace de la negociación de la financiación y la condonación de una parte de la deuda que tiene contraída, precisamente, en virtud del FLA.

En un documento del pasado mes de noviembre destinado a inversores, la Generalitat estimó que pediría al FLA 8.538 millones de euros. Sin embargo, según ha recalcado la propia Paneque, esto es un "estudio aproximado" que no hay que dar por definitivo. "No hay ninguna cantidad cerrada", ha concluido.

Catalunya recibió el año pasado 8.113 millones provenientes del fondo de liquidez. Fue la segunda comunidad tras la valenciana que más fondos recibió por este concepto. El FLA es un instrumento que el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 para ayudar a las comunidades autónomas a combatir el fuerte endeudamiento que habían asumido durante la crisis que empezó en 2008. Un endeudamiento que dejó a Catalunya fuera de los mercados privados para financiar su deuda.

Este fondo de liquidez ayudó a las comunidades a sortear la crisis, pero en Catalunya siempre hubo gobiernos que protestaron por considerar que el FLA era un instrumento envenenado. Su argumento siempre fue que, si la Generalitat tuviera una financiación más justa, no tendría que acudir a pedir este dinero al Estado. Un dinero por el luego paga intereses. Es por esto que en los últimos años varios ejecutivos catalanes han luchado para pedir la condonación de una parte de la deuda pendiente.

Condonación de la deuda

De hecho, el año pasado el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con ERC la condonación de 17.104 millones de euros que acumulaba , precisamente, por haberse acogido a este fondo. Fue una medida extensible al resto de autonomías. Estos 17.000 millones eran en aquel momento el 22% de la deuda que tenía Catalunya por este concepto. La medida aún está pendiente de recibir el aval definitivo del Congreso, donde no tiene los apoyos asegurados.

Uno de los partidos que no garantiza su apoyo a esta condonación es Junts. Este miércoles EL PERIÓDICO ha publicado que el partido de Carles Puigdemont está dispuesto a reconsiderar esta negativa siempre que la medida no vaya incluida dentro de un decreto ómnibus, lo que significa que no vaya acompañada de otras iniciativas de distinta índole. Si la quita de la deuda del FLA se aborda en una votación específica, en Junts no descartan votar a favor aunque sean críticos con lo pactado.