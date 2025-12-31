Santa Coloma de Gramenet culmina la Fase 2 del Refugio de Biodiversidad

El Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet finalizó este mes de diciembre las obras de la Fase 2 del proyecto Refugio de Biodiversidad del río Besòs, una actuación clave que da un nuevo impulso a la renaturalización del río y refuerza la resiliencia ambiental ante el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad.

Un camino que empezó hace décadas

La transformación del río Besòs a Santa Coloma de Gramenet es fruto de un largo trabajo que se arrastra desde hace décadas. De un río degradado y fuertemente contaminado, que había llegado a funcionar como un «vertedero al aire libre», se ha convertido en un espacio donde la flora y la fauna recuperan protagonismo. Uno de los momentos clave de este proceso llegó en el año 2000 con la inauguración del Parc Fluvial, que se convirtió en una de las zonas más frecuentadas de la ciudad para pasear, practicar deporte y participar en actividades de divulgación ambiental. Actualmente, el parque recibe más de dos millones de visitantes cada año.

La visión siempre estaba: renaturalizar el cauce del río Besòs. En 2020, se presentó el clímax de este proceso: el Refugio de Biodiversidad. Separado en 3 fases de ejecución, este proyecto ha visto una rápida recuperación de los hábitats fluviales que se ha traducido en el retorno de especies tan significativas como el martín pescador, la nutria o la anguila.

El río Besòs recupera su valor natural tras décadas de degradación y contaminación / Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

Fase 1: tres lagunas que abrieron el camino (2020–2022)

La Fase 1, ejecutada entre 2020 y 2022 con la co-financiación del Área Metropolitana de Barcelona, creó tres nuevos espacios de agua: la laguna didáctica y dos lagunas hábitat de animales como el sapo partero, la rana verde o la serpiente de agua.

Estos espacios han acontecido un área protegida de referencia.

Fase 2: un salto adelante en la renaturalización (2023–2025)

La Fase 2, que ha acabado este diciembre después de dos años de ejecución y un año de obras, amplía el alcance de la Fase 1 y refuerza la calidad ambiental y la resiliencia del ecosistema fluvial. Entre sus objetivos se encuentra la consolidación de las actuaciones de mejora ecológica en el ámbito del río, la creación de nuevos hábitats y lagunas protegidas, la conectividad ecológica del río y la divulgación científica. La finalización de esta fase es un paso decisivo para integrar la biodiversidad en el entorno urbano y a la vez compatibilizarlo con los usos de ocio ciudadano.

Esta segunda fase ha contado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que sostiene económicamente el proyecto con un 95%, mientras que el Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet ha contribuido con el 5% más el IVA, logrando un total de 3.893.036,44 €. También ha contado con el apoyo del Área Metropolitana de Barcelona.

Torre Mural / Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

El proyecto ha incorporado actuaciones centradas en la mejora ecológica y la conectividad del tramo fluvial, con intervenciones clave como la creación de un corredor entre el Besòs y el Parc de Can Zam y un paso de fauna con la Serraleda de Marina, que facilitan el desplazamiento de los animales minimizando el riesgo de accidentes por atropellos y la continuidad de los hábitats protegidos.

También se ha llevado a cabo la renaturalización de varias infraestructuras, incluyendo muros y accesos, para favorecer la integración paisajística y ecológica existente alrededor del río. Además, se han instalado otras estructuras de apoyo a la biodiversidad, como nidos para aves y quirópteros, hoteles de insectos y refugios para anfibios.

El Refugio de Biodiversidad ha recibido un impulso decisivo en el ámbito educativo con la creación y consolidación de su programa didáctico propio en paralelo, convirtiéndose en un referente de la educación ambiental en nuestra ciudad, con un amplio abanico de actividades que incluyen visitas de fin de semana para familias y sesiones especializadas dirigidas a entidades de la ciudad, como centros de personas mayores, grupos de fotógrafos, ciclos formativos de FP y grupos universitarios.

Asimismo, se ha reforzado la apertura en los centros educativos, que ahora disponen de un paquete pedagógico específico para escuelas para descubrir el proyecto del Refugio de Biodiversidad y la flora y fauna locales. Gracias a esta ampliación, más de 3.500 colomencs y colomenques han podido conocer de primera mano la transformación del río y los nuevos hábitats generados.

El proyecto pretende dar lugar a un espacio fluvial que una biodiversidad, educación y uso ciudadano / Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

Fase 3: consolidación de un proyecto

La Fase 3, prevista para el periodo 2025–2026, se desarrollará también con la co-financiación del Área Metropolitana de Barcelona y completará la transformación ecológica iniciada con un presupuesto de 1 millón de euros con un 50% de financiación del Ayuntamiento. Las actuaciones de la fase generarán prados fluviales al margen izquierdo del río, potenciando estos hábitats de interés comunitario siguiendo criterios de la Unión Europea, y se adecuarán los usos del río para garantizar la convivencia con la fauna y la flora y fomentar la biodiversidad. También se creará un gran conector ecológico entre la Serralada de Marina y el río, a través del torrente del Bosc Llarg; finalmente, y se instalaran puntos de observación de fauna que permitirán a la ciudadanía conocer de primera mano la vida salvaje del Besòs.