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Estudio

Confirmado: las aves grandes están desapareciendo del planeta y son reemplazadas por especies pequeñas

Un estudio de la Universitat de Barcelona demuestra una reducción de hasta el 72% en la masa corporal media en tres continentes

Las aves de mayor tamaño van siendo sustituidas por especies más pequeñas

Las aves de mayor tamaño van siendo sustituidas por especies más pequeñas / Tom Reichner/Shutterstock

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Joan Lluís Ferrer

Joan Lluís Ferrer

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Las aves que habitan en África, Latinoamérica y Asia son actualmente, en promedio, considerablemente más pequeñas que las que había en 1940. Esta es la conclusión de un estudio internacional dirigido por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). La investigación, basándose en la memoria ecológica colectiva de 10 pueblos indígenas y comunidades locales, ha comprobado una reducción de hasta un 72 % en la masa corporal media de las especies de aves presentes en sus territorios entre 1940 y 2020.

Publicada en la revista Oryx, la investigación se basa en una encuesta coordinada a nivel mundial en la que participaron 1.434 participantes adultos de 10 comunidades locales de tres continentes. En total, el equipo recopiló 6.914 informes de aves correspondientes a 283 especies, comparando las especies de aves más comúnmente reportadas durante la infancia de los participantes con las que se reportan actualmente en sus territorios.

Imagen de un mirlo común

Imagen de un mirlo común / Shutterstock

El análisis revela un patrón consistente: las especies de aves de gran tamaño han ido desapareciendo progresivamente de estos entornos y han sido reemplazadas por especies de menor tamaño.

De 1.500 gramos a 535 de promedio

Mientras que en la década de 1940 la masa corporal media de las especies de aves registradas superaba los 1.500 gramos, en la década de 2020 el promedio se sitúa en torno a los 535 gramos. En general, los modelos estadísticos apuntan a una disminución de aproximadamente el 72 % en la masa corporal media de las comunidades de aves observadas por estas comunidades a lo largo de ocho décadas.

A la izquierda, especies habitualmente existentes hace pocas décadas, y a la derecha, las más abundantes ahora

A la izquierda, especies habitualmente existentes hace pocas décadas, y a la derecha, las más abundantes ahora / ICTA-UAB

Según Álvaro Fernández-Llamazares, investigador sénior del ICTA-UAB y autor principal del estudio, este cambio podría ser consecuencia tanto de la extinción local de especies de gran tamaño —más vulnerables a la caza, la pérdida de hábitat y el desarrollo de infraestructuras— como las profundas transformaciones sociales que han alterado las relaciones entre las comunidades humanas y sus ecosistemas.

El estudio también subraya que la crisis mundial de extinción de las aves, ampliamente documentada en la literatura científica, es igualmente perceptible en la memoria colectiva de las comunidades.

La pérdida de aves de gran tamaño no solo tiene implicaciones ecológicas (muchas desempeñan funciones clave en los ecosistemas), sino también culturales, ya que estas especies forman parte de la identidad, la memoria y las prácticas tradicionales de numerosas poblaciones en todo el mundo.

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No es el primer estudio que se hace eco de esta pérdida de biodiversidad. Una investigación, también española, de 2024, desveló que la humanidad ha provocado hasta ahora la desaparición de unas 600 especies de aves y que, en los próximos dos siglos, las actividades humanas pueden extinguir otras 1.300 variedades. Y son las especies de mayor tamaño las más afectadas por esta crisis global.

Fuente: Información

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