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Biodiversidad

Casi la mitad de las aves migratorias del mundo están en declive: "Las rutas marinas son las más afectadas"

Un informe mundial radiografía por primera vez el estado de las rutas migratorias y advierte de la pérdida de poblaciones en los corredores marinos

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Ejemplares de ánsar indios alzando el vuelo.

Ejemplares de ánsar indios alzando el vuelo. / Nejib Ahmed | Shutterstock

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Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
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La sexta edición del informe mundial más prestigioso sobre el estado de las aves revela un nuevo dato deprimente para la conservación de la biodiversidad: casi la mitad de las aves del planeta que cada año emprenden los grandes viajes migratorios está en declive, y una de cada nueve se encuentra al borde de la extinción.

Esta es la principal conclusión del documento 'State of the World's Birds', elaborado por BirdLife International, que por primera vez se ha centrado en las especies migratorias y en las diferentes rutas –los 'flyways' (corredores aéreos)– que conectan continentes enteros.

Imagen de aves migratorias
Imagen de aves migratorias

El diagnóstico constata que el 45% de las 1.843 especies migratorias del mundo tiene poblaciones en caída, mientras que un 11% (unas 200 especies) está en en la lista roja de la UICN. El informe, que se publica cada seis años, documenta además siete extinciones de aves migratorias confirmadas desde el año 1500. Se trata de especies que ya jamás volverán a sobrevolar los diferentes hábitats del mundo.

Imagen de rutas migratorias
Imagen que muestra las rutas migratorias.

La mayoría de ellas están en América, aunque la más reciente y significativa es la del zarapito fino ('Numenius tenuirostris'), un ave limícola que recorría el corredor afro-euroasiático y cuya desaparición se confirmó oficialmente en 2025. Se trata de la primera extinción documentada de un ave en Eurasia en varios siglos (los motivos principales fueron el drenaje de turberas, la caza y la pérdida de humedales costeros en sus áreas de invernada.

Un ejemplar de correlimos cuchareta ('Calidris pygmaea').

Un ejemplar de correlimos cuchareta ('Calidris pygmaea'). / Birdlife International

Entre las especies mediáticas afectadas destaca también la pardela balear ('Puffinus mauretanicus'), uno de los pájaros marinos más amenazados del mundo. De hecho, el estudio avisa de que las aves pelágicas como esta pardela, son uno de los grupos más amenazados (un 49% de ellas muestra poblaciones en declive).

Una de cada nueve especies migratorias están en riesgo de extinción

El otro grupo que está más en peligro es el de las aves limícolas, unos animales que viven cerca del agua y busca alimento en el barro o las playas con su pico alargado. El correlimos cuchareta ('Calidris pygmaea'), es una de las especies con descensos poblacionales más pronunciados.

Rutas castigadas

¿Pero cuáles de las rutas migratorias que utilizan las aves son las más diezmadas? Según el estudio, los seis corredores marinos son, en conjunto, los más afectados: un 50% de las especies que los utilizan están en declive y un 42% (63 de 151 aves pelágicas) están en riesgo de extinción.

Imagen de rutas migratorias
Imagen de rutas migratorias

La ruta Asia Oriental-Australasia, utilizada por más de 500 especies migratorias, es la que presenta el mayor porcentaje de especies en declive. Este itinerario se ha visto especialmente perjudicado por la destrucción de humedales. Los siguientes corredores más castigados son la ruta centroasiática (44% de especies en declive) y la afro-euroasiática (41%), mientras que la ruta americana presenta el porcentaje más bajo de especies amenazadas.

Vista áerea de flamencos, enanos y grandes, sobre el lago Natron (Tanzania)

Vista áerea de flamencos, enanos y grandes, sobre el lago Natron (Tanzania) / Akshita Rabdiya / BirdLife International

El informe atribuye la mayor parte de los declives a una combinación de amenazas que se van acumulando: especies invasoras, enfermedades como la gripe aviar, intensificación de la agricultura, contaminación, caza, colisiones con infraestructuras energéticas, pesca accidental, tala forestal, desarrollo urbano e industrial y el cambio climático.

Imagen de rutas migratorias
Imagen de rutas migratorias

Uno de los puntos clave para muchos pájaros, durante sus migraciones, que suelen realizar en primavera y a finales de verano, son las zonas húmedas. La investigación de Birdlife International subraya la grave situación de estos espacios claves también para la captura de carbono y para combatir el cambio climático: en los últimos tres siglos, se han perdido un 20% (3,4 millones de km2) de los humedales. Además, casi el 60% de las más de 1.000 áreas consideradas importantes para la biodiversidad, están en mal o en muy mal estado.

Falta de medidas

El informe insiste en que no se trata de un problema sin salida y reclama proteger y gestionar los sitios clave a lo largo de las rutas, restaurar hábitats degradados, controlar especies invasoras, promover una agricultura más sostenible. Aun así, el documento avisa de que los objetivos y metas del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado en 2022, siguen estando muy lejos.

Un ejemplar de carricerín cejudo.

Un ejemplar de carricerín cejudo. / Birdlife

A día de hoy, los datos y la monitorización sobre el estado de las especies ha alcanzado altos niveles. No obstante, las medidas correctoras y soluciones no llegan a la misma velocidad que las radiografías científicas. BirdLife International, presente en 120 países, subraya que el caso particular de las especies que migran porque exigen una acción coordinada a escala internacional (a menudo se logra proteger a la especie en su zona de cría pero no en el país en el que inverna, por ejemplo) todavía ausente.

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El principal obstáculo para aplicar recetas que den la vuelta a este escenario tan pesimista es la financiación, aseguran los científicos que han redactado el documento: "El déficit mundial de fondos para revertir la pérdida de biodiversidad se estima en 900.000 millones de dólares anuales, una brecha que sigue creciendo mientras los datos empeoran".

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