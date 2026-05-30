Inforges refuerza su liderazgo nacional en consultoría tecnológica integrando ERP, IA y ciberseguridad

Inforges, la consultora de tecnología especializada en transformación digital, ha experimentado, en los últimos cinco años, una evolución estratégica que la posiciona como grupo empresarial tecnológico de ámbito nacional. De una compañía con fuerte implantación regional, ha pasado a contar con un equipo de más de 400 profesionales que acompañan a empresas e instituciones públicas en sus procesos de digitalización en toda España.

Este crecimiento se ha producido en un contexto marcado por la aceleración digital, la aparición de nuevos modelos de negocio y el avance de la inteligencia artificial. En este escenario, el Grupo Inforges ha reforzado su papel como socio tecnológico de referencia, ampliando su base de clientes y consolidando su liderazgo en consultoría y soluciones digitales. Destaca su posicionamiento como partner líder en SAP Cloud ERP y SAP Business One, ofreciendo un porfolio completo de soluciones SAP ERP.

Asimismo, refuerza su papel como referente nacional en Sistemas IT y Ciberseguridad, con más de 100 profesionales dedicados a estos servicios.

Gestión empresarial, industria, IA y ciberseguridad.

Inforges ha desarrollado además un porfolio tecnológico integral, incorporando su experiencia en gestión empresarial e industria con la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Este enfoque diferencial permite ofrecer soluciones avanzadas adaptadas a cada organización, orientadas a generar un impacto real en el negocio.

En el ámbito industrial, Inforges combina conocimiento sectorial con inteligencia artificial, analítica avanzada, automatización inteligente y visión artificial para mejorar la eficiencia y competitividad de los entornos productivos, facilitando modelos operativos más conectados y una toma de decisiones basada en datos.

En ciberseguridad el grupo ha evolucionado hacia modelos de supervisión avanzada basados en inteligencia artificial, desarrollando un SOC de nueva generación bajo un enfoque AI-Driven. Esta arquitectura permite automatizar procesos complejos, mejorar la precisión en la detección de amenazas y optimizar la capacidad de respuesta ante incidentes, reforzando la protección de los entornos empresariales en tiempo real.

De empresa regional a grupo empresarial

Uno de los hitos clave de esta etapa ha sido la evolución hacia un modelo de grupo empresarial, combinando crecimiento orgánico, expansión territorial e integración de compañías especializadas. Este enfoque ha permitido aumentar el alcance sin perder cercanía ni cultura corporativa.

Actualmente, Inforges tiene presencia en más de una decena de provincias españolas, con un crecimiento especialmente relevante en Madrid, Cataluña, Andalucía y Galicia. La compañía opera con una estructura que refuerza su propuesta de valor en distintas áreas de actividad, posicionándose como un actor con la capacidad necesaria para atender al segmento mid-market y corporate, contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial.

Pablo Planes, director general desde 2015 y socio mayoritario de Inforges IT desde 2021, tras la adquisición de las participaciones a Seidor, señala que “crecemos con el objetivo de seguir reforzando la cercanía con los clientes y el compromiso con la creación de valor, generando un impacto real mediante el uso de la tecnología”.

Durante los últimos dos años, Inforges ha intensificado la integración de inteligencia artificial en sus soluciones, impulsando modelos de negocio más ágiles y orientados a la toma de decisiones. “La inteligencia artificial está facilitando la construcción de negocios verdaderamente autónomos, donde el humano fija la dirección y los agentes ejecutan el trabajo. Es la adopción tecnológica más acelerada que hemos presenciado. La estrategia del Grupo se fundamenta en la cohesión de los sistemas de gestión, el uso de la inteligencia artificial y la ciberseguridad”, destaca Pablo Planes.

El talento constituye otro de los pilares del crecimiento. Inforges impulsa programas de formación continua y desarrollo profesional, reforzando una cultura basada en la excelencia, la cercanía y el compromiso.

Compromiso social e inclusión tecnológica

Más allá del crecimiento empresarial, Inforges mantiene una firme apuesta por la responsabilidad social y el uso ético de la tecnología. En este ámbito destaca Bemyvega, empresa del grupo especializada en soluciones tecnológicas para personas con discapacidad visual y auditiva, orientadas a la accesibilidad digital y la eliminación de barreras, en los que han puesto en valor tecnologías de visión artificial y dispositivos inteligentes.