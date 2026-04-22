Los conciertos más esperados en España en 2026

Si hay un año para no perder de vista la agenda musical en España, ese es 2026. Rosalía ya lo ha hecho con ocho conciertos entre Madrid y Barcelona. Y pasado el efecto “Lux”, uno de los más esperados es Bad Bunny, que bate récords con doce fechas. Bruno Mars vuelve al Metropolitano casi una década después y Shakira convierte a Madrid en su única parada europea. Conoce los próximos conciertos en España este 2026 a continuación. Desde los artistas favoritos, las fechas, recintos y la mejor forma de comprar entradas de manera 100% segura.

Panorama de los conciertos en España 2026

España vive en 2026 uno de los años más intensos en cuanto a la música en vivo, con una oferta amplia de eventos confirmados. Estos espectáculos motivan al público a buscar entretenimiento en el casino online para divertirse entre un concierto y otro. En este contexto, muchos aficionados eligen Slotozilla para explorar reseñas especializadas sobre los juegos de azar, mejores bonificaciones y casinos este 2026. Estas herramientas permiten familiarizarse con la dinámica de los portales. Esa misma expectativa por momentos emocionantes es la que impulsa la demanda que define hoy a los festivales en el país.

La siguiente tabla resume las principales fechas confirmadas hasta marzo de 2026. Todos los datos han sido verificados en las ticketeras oficiales y en las webs de los recintos; se recomienda consultar siempre fuentes oficiales antes de comprar, ya que los eventos pueden ampliar fechas.

Artista Ciudad/Recinto Fechas Bad Bunny - DTMF tour Barcelona - Estadi Olímpic 22 y 23 may 2026 Bad Bunny - DTMF tour Madrid - Riyadh Air Metropolitano 30 may - 15 jun 2026 (10 fechas) Bruno Mars - Romantic tour Madrid - Riyadh Air Metropolitano 10 y 11 jul 2026 Shakira - LMNLL World Tour Madrid - Estadio Shakira 18-27 sep 2026 (6 fechas)

Con esta panorámica de fechas sobre la mesa, es más sencillo planificar con antelación y priorizar los eventos de mayor interés. A continuación se detalla la esencia de cada uno de los tres artistas.

Los conciertos más grandes en España 2026

La selección que encabeza la agenda de 2026 responde a tres criterios: popularidad en España, tours confirmados oficialmente y dimensión del espectáculo. Estos tres artistas son los que más entradas han movido y los que actúan en los recintos de mayor capacidad del país, marcando el ritmo de una temporada excepcional.

Conciertos de Bad Bunny en España 2026

Bad Bunny en la NFL Super Bowl. / Julio Cortez / AP

Bad Bunny regresa a España por primera vez desde 2019 con 12 conciertos: dos en el Estadi Olímpic de Barcelona y diez en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Las cifras de venta son históricas; se vendieron más de 600.000 entradas en España en menos de 24 horas, superando al Eras Tour de Taylor Swift en el Bernabéu. Las entradas están a la venta en Ticketmaster y LiveNation.es; aún están disponibles algunas fechas de junio.

Conciertos de Bruno Mars en España 2026 - The Romantic Tour

Bruno Mars / CHRISTOPHER POLK / Europa Press

Bruno Mars actúa en Madrid los días 10 y 11 de julio en el Riyadh Air Metropolitano, con Anderson Paak y las invitadas Victoria Monet y RAYE. The Romantic Tour presenta su álbum de estudio de febrero. 2026; es el primer trabajo en solitario desde 2016. Consulta en la web oficial del artista para el programa completo europeo.

Es la primera gira de Bruno Mars en casi una década y su regreso a España llega ocho años después de su última actuación en el Wanda Metropolitano en 2018. La adición de una segunda fecha en Madrid confirma la enorme demanda generada en el país.

Conciertos de Shakira en España 2026 - Las mujeres ya no lloran World Tour

Shakira / DPA VÍA EUROPA PRESS / Europa Press

Shakira cierra su gira mundial con una residencia de seis noches en el llamado Estadio Shakira, un recinto temporal de 50.000 personas construido en Iberdrola Music (Madrid). La artista ha vendido más de 95 millones de discos, posee cuatro Grammy y quince Latin Grammy y es la artista latina femenina con más streams de la historia de Spotify, según Ticketmaster España. Shakira regresa a España después de ocho años. El concepto “Macondo Park” envuelve la residencia con exposiciones, charlas y actividades culturales.

Otros conciertos importantes en España en 2026

La agenda de 2026 va mucho más allá de los cuatro grandes nombres. Artistas internacionales de primer nivel y grupos españoles consolidados completan una temporada que ofrece opciones para todos los géneros. Estos son algunos de los eventos más destacados:

Linkin Park. 18 de junio, primera gira de Emily Armstrong como vocalista.

18 de junio, primera gira de Emily Armstrong como vocalista. My Chemical Romance . Madrid, 18 de julio, única fecha española del último tour.

. Madrid, 18 de julio, única fecha española del último tour. Eric Clapton . Madrid 7 de mayo y Barcelona 10 de mayo.

. Madrid 7 de mayo y Barcelona 10 de mayo. Aitana . Cuarto Azul World Tour: 4 fechas en Madrid, del 11 al 15 de septiembre, y 4 en Barcelona, del 4 al 8 de septiembre.

. Cuarto Azul World Tour: 4 fechas en Madrid, del 11 al 15 de septiembre, y 4 en Barcelona, del 4 al 8 de septiembre. Mad Cool 2026 Madrid, julio : cartel con Kings of Leon, Twenty One Pilots y Pixies.

: cartel con Kings of Leon, Twenty One Pilots y Pixies. Primavera Sound 2026. Barcelona, edición confirmada con programación de alto nivel.

Esta selección representa solo una parte de la agenda disponible en todo el territorio nacional. Para no perder ninguna fecha de interés, se recomienda consultar la agenda completa en el portal Concertful, que centraliza toda la programación verificada y permite filtrar por ciudad, fecha y género.

Cómo encontrar y comprar entradas para conciertos en España

Las principales plataformas oficiales son Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés Entradas. Conviene tener cuenta creada con antelación y los datos de pago actualizados, ya que en esos eventos de alta demanda los segundos marcan la diferencia. Nunca hay que comprar en plataformas de reventa no autorizada. Donde el riesgo de estafa es alto.

Muchos artistas ofrecen preventas exclusivas para fans registrados o usuarios de Live Nation con varios días de antelación. Si ya se ha perdido esta ventana, conviene seguir los canales oficiales por si se añaden nuevas fechas, algo que ha ocurrido con Rosalía, Bad Bunny y Shakira en los últimos meses. La temporada de conciertos en España en 2026 es una de las más completas de la última década. Con planificación y las plataformas adecuadas, es posible asistir a varios de estos eventos al mejor precio disponible.