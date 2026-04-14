El Executive MBA digital que triunfa entre los directivos con poco tiempo para estudiar un máster 100% presencial

"A nivel profesional es vital el reciclaje constante, la apertura a nuevos conocimientos y tendencias y, sobre todo, la voluntad de hacerlo mejor todos los días". Esta reflexión de Gemma Degès Arimany, directora de operaciones en Anthesis Spain (Lavola), resume el sentir de una generación de directivos que ha entendido que el liderazgo no es una meta, sino un camino de actualización permanente. En un entorno donde lo aprendido hace una década ya no sirve para solucionar los problemas empresariales actuales, la verdadera ventaja competitiva nace de esa inquietud por no estancarse.

Bajo esta premisa de evolución diaria, el Executive MBA de la UVic-UCC se ha consolidado como el refugio para profesionales que no se conforman solo con gestionar. Se trata de un programa de posgrado diseñado específicamente para profesionales con experiencia laboral significativa. Como apunta Degès, el programa no se queda en la teoría, sino que proporciona "herramientas útiles y aplicables desde el primer momento", permitiendo que la formación impacte directamente en la cuenta de resultados y en la gestión de equipos desde el día uno. Además, está creado para ofrecer una buena red de contactos y oportunidades para establecer conexiones que pueden ser útiles en el entorno laboral.

Formación online con una presencialidad al mes

A diferencia de las escuelas de negocios tradicionales, que exigen presencia física constante en un centro, el Executive MBA de la UVic - UCC rompe con la centralidad para priorizar la conciliación real. La formación combina la flexibilidad total de las sesiones online una tarde a la semana con la calidez y el networking de un encuentro presencial al mes en Vic. La estructura perfecta para proteger el activo más valioso de cualquier líder: su tiempo.

El Executive MBA de la UVic-UCC se ha consolidado como un refugio para profesionales / Cedida

Además, a cada uno de esos encuentros en el aula asiste un guest speaker, un invitado que cuenta su experiencia y realidad para enriquecer el aprendizaje. Algo que se complementa con las explicaciones de los profesores, que también son profesionales en activo. Por último, para aquellos que lo quieran, el programa cierra el círculo con un "Headhunter meeting", una entrevista individual con expertos en selección de directivos que abre puertas a nuevas perspectivas profesionales, incluso en destinos internacionales.

Sesiones de coaching adaptadas a cada perfil

La filosofía de la UVic-UCC huye de las fórmulas genéricas al defender que no existe un patrón único de "buen líder", situando a la persona en el centro de su propia transformación. Mediante un programa de coaching personalizado basado en el método GROW de John Whitmore, cada profesional logra un liderazgo eficiente en su entorno laboral y ganar la confianza para decidir en entornos globales. Según Víctor Antón, director general de CBG, “hacer el proceso del máster es una transformación, un crecimiento personal”. Un punto de vista que secunda Eduard Vargas, director en Sancan, añadiendo que “el Executive MBA tiene la capacidad de diseñar y aplicar diversas estrategias encaminadas a conseguir éxitos y objetivos profesionales, tanto para la empresa como para uno mismo”.

Contenido interactivo de la Open Day de UVic.

Este Executive MBA no solo otorga una certificación de alto nivel, sino que actúa como un puente sólido entre el conocimiento académico y la realidad de las oficinas. El programa ofrece la oportunidad de integrarse en un ecosistema de élite con la ventaja competitiva de hacerlo, en su gran mayoría, mediante un formato remoto que facilita la conciliación.

Webinar gratuito sobre IA en el entorno laboral

Para aquellos que compartan el espíritu de actualización y deseen ampliar sus conocimientos sobre cómo gestionar las nuevas tecnologías en el ambiente laboral, el 28 de abril se celebrará un webinar gratuito. Lejos de centrarse solo en herramientas digitales, analiza cómo las human skills, como el pensamiento crítico, la adaptación, la inteligencia emocional y el liderazgo, son ahora el principal factor diferencial en el rendimiento directivo y la competitividad empresarial. Basándose en evidencias de informes internacionales, la sesión ofrecerá una mirada estratégica sobre cómo estos atributos humanos permiten a los profesionales liderar con éxito en entornos inciertos y altamente digitalizados.

Contenido del CTA Webinar 28/4 UVic

Además, para aquellos que quieran más información sobre el Executive MBA, la UVic-UCC organiza una sesión informativa 13 de mayo a las 19:30h. Un espacio ideal para resolver dudas sobre el máster y conocer a un titulado de esta información. Al final, el éxito del directivo moderno no reside solo en dominar la tecnología, sino en mantener esa apertura a nuevos conocimientos que permite convertir cada reto en una oportunidad de mejora constante.

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