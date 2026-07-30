El viaje oceánico de gran lujo echa anclas en Barcelona

Existe una forma de atravesar el mapa que poco tiene que ver con la prisa y mucho con la pausa meditada. Frente a la inercia de las prisas cotidianas, el viaje marítimo de alta categoría ha emprendido una transformación silenciosa hacia el sosiego, el espacio holgado y la privacidad estricta. De esa premisa, moldeada bajo la filosofía del denominado Ocean State of Mind, nace la propuesta de Explora Journeys. Se trata de la vertiente más exclusiva del Grupo MSC, respaldada por la tradición de más de tres siglos de la familia Aponte, que el próximo 1 de agosto vivirá un hito decisivo en la nueva terminal del Puerto de Barcelona con el bautismo de su última joya: el Explora III.

La cita barcelonesa no es un mero trámite de astillero, sino la puesta en escena de una travesía concebida para alterar la noción preconcebida del crucero convencional. Con casi veinte metros más de eslora que sus predecesores, pero conservando el mismo volumen de pasaje, la nave logra una cifra récord de espacio público por viajero: 19,5 metros cuadrados. A ello se le añade una proporción de servicio donde casi abunda un tripulante por cada huésped, garantizando que el trato roce la intuición refinada.

Owner's Residence, diseñada por Patricia Urquiola / EXPLORA III

El navío es, ante todo, una muestra de vanguardia industrial y conciencia medioambiental. Construido en los astilleros italianos de Fincantieri en Sestri Ponente, es el primer barco de la flota alimentado por gas natural licuado (GNL). Esta elección técnica reduce drásticamente el impacto operativo y afianza el tránsito energético de la firma dentro de la náutica de prestigio.

Espacios con firma y refugios sobre la ola

A bordo, el diseño interior rechaza la estridencia visual para abrazar la luz mediterránea y las texturas envolventes. La cabecera artística la abandera la arquitecta española Patricia Urquiola, responsable del diseño de una de las dos monumentales Owner’s Residence ubicadas en la popa de las cubiertas superiores. Con 280 metros cuadrados que integran terrazas privadas, jacuzzi al aire libre y 90 metros lineales de boiserie de mármol Cipollino y Travertino, en una estancia que condensa la alta artesanía.

The Conservatory Pool & Bar. / EXPLORA III