Estancia exquisita con vistas al Teide

Puerto de la Cruz es uno de los lugares más exquisitos de Tenerife. Su casco histórico, sus jardines, el paseo marítimo y su cercanía a algunos de los principales atractivos naturales de la isla permiten combinar descanso, cultura y naturaleza en un mismo viaje. Puedes recorrer las calles de La Orotava, perderte entre especies exóticas en el Jardín Botánico o acercarte hasta las piscinas de agua de mar de Lago Martiánez antes de emprender una excursión hacia el Parque Nacional del Teide o la ciudad histórica de San Cristóbal de La Laguna, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En esta localidad privilegiada acaba de abrir sus puertas el nuevo Radisson Resort & Residences Tenerife, un complejo situado sobre una ladera con vistas al Teide y a pocos minutos del centro histórico de Puerto de la Cruz. Exclusivo para adultos (mayores de 16), combina habitaciones de hotel y residencias, una fórmula flexible y confortable ideal tanto para escapadas como para estancias largas.

Espacios con carácter

El complejo alberga 209 habitaciones (estándar y superiores) y 32 branded residences (de una y dos habitaciones). Amplias y luminosas, muchas de ellas disfrutan de vistas a los jardines tropicales o al característico paisaje volcánico del norte de Tenerife.

Junior Suite. / Radisson

El resort une el formato hotel y residencia y es ideal para todo tipo de viajeros

Y es que el recinto al completo ha sido diseñado para reflejar el rico patrimonio cultural y los espectaculares paisajes naturales de la isla, combinando las tradiciones arquitectónicas locales con la estética contemporánea de un hotel recién inaugurado.

Los clientes que deseen un plus de exclusividad podrán solicitar el servicio Premium Crown, que incluye acceso a una zona privada, desayuno especial, minibar, artículos de cortesía y una atención personalizada que eleva la experiencia.

Cocina y relax

Las experiencias gastronómicas del Radisson Resort & Residences Tenerife rinden homenaje a los sabores de la zona, siempre con un extra de experimentación y creatividad en la cocina.

El restaurante Tremor ofrece una generosa selección de bufé elaborada con ingredientes frescos de proximidad, una cuidada selección de vinos y entretenidas veladas temáticas. Junto a la piscina, el Magma Pool Bar sirve platos ligeros y bebidas durante todo el día, con una carta pensada para disfrutar sin alejarse de la zona de baño. Y el Magma Cocktail Bar, corazón social del resort, invita a los huéspedes a desconectar con cócteles elaborados por expertos y música en un ambiente vibrante y relajado.

Quienes busquen una estancia de relax podrán disfrutar de un espacio dedicado al bienestar. El Laurisilva Wellness Centre ofrece masajes, tratamientos y rituales de belleza, ideales para desconectar o recuperarse tras un largo día de turismo. Dispone también de un gimnasio abierto las veinticuatro horas, solárium y piscina exterior.

Con todas las comodidades, el Radisson Resort & Residences Tenerife es un refugio desde el que explorar la esencia más auténtica de la isla Canaria.