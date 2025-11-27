Recife y Fortaleza, un sueño al alcance gracias a las nuevas conexiones de Iberia

Con los primeros coletazos de un invierno que parece haberse adelantado, apetece soñar en playas tropicales de arena fina y aguas cristalinas. Aunque no tiene por qué ser simplemente un producto de la imaginación, ya que Iberia ha decidido facilitar las cosas con el estreno de dos nuevos vuelos entre España y Brasil. Así, el 13 de diciembre se pone en marcha la conexión entre Madrid y Recife, con tres frecuencias a la semana, y el 19 de enero llegará el turno del vuelo a Fortaleza, con la misma frecuencia.

La compañía aérea fortalece así su presencia en Latinoamérica y, en concreto, en tierras brasileñas, donde ya estaba presente con las rutas en Río de Janeiro y Sao Paulo. De hecho, ahora está celebrando el primer aniversario de la ampliación de frecuencias a dos diarias de este último vuelo con la instalación en la ciudad del Espacio Iberia, con sorpresas para los visitantes, como catas, un simulador o una experiencia aeronáutica con realidad virtual.

El Airbus A321XLR con el que Iberia operará sus dos nuevos vuelos a Brasil. / Iberia

La ‘Venecia brasileña’

Una buena manera de ensayar antes de poner rumbo a destinos como Recife, capital del estado de Pernambuco, también conocida como la 'Venecia brasileña' por sus puentes y canales. La ciudad ofrece encantos para todos los gustos, desde Recife Antiguo, el centro histórico, donde se encuentra la Rua Bom Jesus, elegida la tercera calle más hermosa del mundo por la revista estadounidense Architectural Digest. También vale la pena visitar el Instituto Ricardo Brennand, la Sinagoga Kahal Zur Israel e impregnarse del ritmo afrobrasileño gracias a su amplia oferta cultural.

Y, por supuesto, no hay que perder la oportunidad de zambullirse en las aguas azules de sus playas urbanas, como la de Boa Viagem. Los tonos vibrantes de azul y verde del mar, la amplia franja de arena dorada, las palmeras que enmarcan el paseo marítimo y los quioscos coloridos forman un paisaje digno del mejor sueño. Se caracteriza por la formación de piscinas naturales de aguas cálidas, debido a la presencia de arrecifes. La playa de Pina, por su parte, es ideal para practicar deportes acuáticos como el kitesurf o el buceo o bien atreverse a dar unos toques de fútbol playa (o bien admirar a los expertos).

Fortaleza, oferta variada

Otra opción igual de interesante es Fortaleza, la capital del estado de Ceará, al noreste de Brasil. Con más de 30 km de playas, la ciudad ofrece las más variadas opciones de ocio, como museos, teatros, artesanía, gastronomía, además de una intensa vida nocturna. Ha sido designada como Ciudad Creativa del Diseño por la UNESCO, ya que el diseño está presente en su planificación urbana y en la producción creativa de artistas locales, influenciados por la fuerte tradición cultural indígena, africana, cabocla y sertaneja.

Sus playas deslumbran, sobre todo la de Iracema, con sus impresionantes vistas; o la Praia do Futuro, una de las más populares, donde encontrar música, decoraciones peculiares y comidas típicas.

Iberia llevará a cabo los vuelos a ambos destinos brasileños con el nuevo e innovador Airbus A321XLR, un avión de fuselaje estrecho con una autonomía de hasta 7.500 kilómetros y un ahorro de combustible del más del 40% en comparación con los modelos de fuselaje ancho. Además de ser más eficiente, incorpora la nueva cabina Airspace, que ofrece compartimentos superiores más amplios, iluminación LED y una sensación de mayor espacio, mejorando la experiencia a bordo.