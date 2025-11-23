Catalunya lidera el ranking nacional de la restauración

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el director territorial de Cajamar en Catalunya, Martín Tomás; el director adjunto de Investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y coordinador del informe, Joaquín Maudos, y el director de Estudios y Publicaciones de la Fundación Grupo Cajamar, Ignacio Atance presentaron en Barcelona ante un centenar de empresarios y profesionales del sector hostelero catalán el informe ‘Restauración y consumo fuera del hogar. Observatorio del sector Food Service en España y sus regiones en el contexto europeo’.

El estudio, editado por Cajamar, engloba el análisis de las empresas y establecimientos que ofrecen al consumidor alimentos y bebidas preparados para su consumo fuera del hogar o que son elaborados por estos para envío y/o consumo en el hogar. Este informe se suma al ‘Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo’ para así completar toda la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta su consumo en hoteles, restaurantes y cafeterías.

En él se destaca que España es la primera potencia europea en restauración (sin incluir la actividad de restauración en hoteles por falta de información en la comparativa internacional), al aportar el 20,4 % del VAB del sector en la UE-27, por delante de Italia (18,7 %) y Alemania (14,6 %). Así mismo analiza las importantes diferencias por regiones que se observan en el sector, siendo Catalunya (18,5 %), Andalucía (15,5 %) y Madrid (15,4 %) las que concentran la mitad del VAB que genera el sector con más de 10.000 millones de euros cada una.

En este sentido, Eduardo Baamonde resaltó que, “gracias a este estudio hoy conocemos mejor nuestro sector agroalimentario y hemos podido cuantificar y caracterizar un eslabón de la cadena en crecimiento que es líder a nivel europeo, gracias a su competitividad, un 30 % superior a la media europea”.

El documento señala que, en conjunto, el sector genera un valor añadido bruto (VAB) para la economía española de 66.961 millones de euros, lo que supone un 4,9 % del VAB total. Este peso supera el 4,8 % registrado antes de la covid-19, lo que refleja la recuperación completa de la crisis sufrida durante la pandemia. En 2024, el sector estaba formado por 245.975 empresas, lo que supone el 7,6 % del país, siendo el 73 % microempresas y solo el 0,1 % grandes empresas.

La restauración aporta el 6,4 % del empleo en España, al integrar a 1.377.235 trabajadores y trabajadoras. Los restaurantes concentran el 43,4 % de ese empleo, ligeramente por encima de los bares y cafeterías, que agrupan otro 37,2 %. El peso de los servicios de comidas preparadas en el empleo total de sector (12,4 %) y el de la actividad de la restauración en los hoteles (7 %) es menor.

Durante la presentación, Joaquín Maudos subrayó que si sumamos el valor del sector de la restauración a las cifras del sector agroalimentario español (incluyendo el sector primario, la industria de los alimentos y bebidas y su comercialización y distribución), la cadena de valor ampliada de toda la actividad que gira alrededor de los alimentos y bebidas genera 192.121 millones de euros de renta y 3.887.370 empleos, lo que equivale al 13,5 % del VAB y al 17,9 % del empleo total de la economía española.

En términos de número de empresas, somos el segundo país (solo por detrás de Grecia) más especializado en el sector de la restauración, con un 8 % de empresas sobre el total de empresas del país, frente a la media del 5,2 % de la UE-27. Concretamente, España cuenta con 5,8 establecimientos por cada 1.000 habitantes, dos más que en la media europea.

En este sentido, el estudio resalta que el sector de la restauración español es el segundo más productivo de la UE-27, solo por detrás de Bélgica, con una productividad un 44,3 % por encima de la media europea. Además, también es el segundo más competitivo, con un coste laboral por unidad de VAB un 30 % inferior a la media.

Diferencias regionales en el sector

El documento analiza también las importantes diferencias por regiones que se observan en el sector. Catalunya (18,5 %), Andalucía (15,5 %) y Madrid (15,4 %) concentran la mitad del VAB que genera la restauración (más de 10.000 millones de euros cada una), mientras que La Rioja, Extremadura, Cantabria y Navarra aportan menos de 1.000 millones de euros cada una.

En cuanto al empleo, son nuevamente Catalunya, Andalucía y Madrid las que suman el 50 % de los trabajadores totales del sector, aunque también destaca la Comunitat Valenciana que supera el 10 % en peso en el empleo.

La presentación del informe contó con un coloquio, en el que participaron el presidente de Food Service Institute, José María Cervera; el director de Marketing Estratégico para España y Portugal del Grupo Ibersol, Josep María Vallsmadella; el presidente Asociación Multisectorial de Empresas de Alimentación y Bebidas (AME), Francesc Cosano, y la directora general de Alimentaria Hostelco, Céline Pérez.

Martín Tomás, director territorial de Cajamar en Catalunya. / cedida