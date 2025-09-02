Expertos desmienten el vínculo entre incendios y explotación de tierras raras en España

Una oleada de mensajes en redes sociales asegura sin pruebas que varios de los graves incendios que han afectado a España este verano fueron provocados para recalificar terrenos donde se encuentran yacimientos de tierras raras. Sin embargo, los expertos recuerdan que los incendios dificultan la tramitación para expropiar y explotar estos espacios, y que la vegetación, contrariamente a lo que sostienen estas publicaciones, no obstaculiza la localización de minerales.

Publicaciones en plataformas como Facebook o X sostienen que "no es casual" que algunos incendios de este verano se hayan producido en zonas con tierras raras. A modo de prueba, comparan un mapa de los fuegos con otro que supuestamente indica la ubicación de yacimientos de estos minerales críticos.

Según estos mensajes, la "presión política tras un gran incendio suele abrir la puerta a concesiones mineras" y a la expropiación de los terrenos. Además, exponen que "el fuego elimina la cubierta vegetal protectora, lo que permite estudios geológicos y sondeos más directos". "Pregúntate por qué ningún medio explica esto como teoría plausible", asegura un usuario en redes.

Fuera de la ley

La Ley de Montes no permite la recalificación de terrenos quemados durante 30 años, salvo que se declare de interés general superior. Se trata de un umbral legal elevado, que requiere la aprobación de una ley autonómica o estatal, y complica mucho la recalificación en comparación con la Ley de Minas, que solo exige una declaración de utilidad pública.

Por tanto, al contrario de lo que difunden los mensajes engañosos, la quema de un terreno forestal dificulta su recalificación para la explotación minera. La Ley de Montes, de 2003, prohíbe en su artículo 50 el cambio de uso forestal de un terreno quemado "al menos durante 30 años", así como "toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica". Una reforma de la ley en 2015 incluyó la excepción de que el terreno podría ser recalificado cuando "concurran razones imperiosas de interés público de primer orden".

María Ángeles López Lax, abogada ambientalista, explica que para lograr esta declaración es necesaria la aprobación de una ley autonómica o estatal. Además, según WWF, desde que se introdujo esta excepción "no se ha realizado ninguna obra pública ni se han demostrado intereses especulativos en una zona quemada".

Por otro lado, López Lax señala que la Ley de Montes solo se aplica si el terreno ha sido afectado por el fuego. En caso contrario, la recalificación se rige por la Ley de Minas de 1973, cuyo procedimiento de expropiación se realiza conforme a la Ley de Expropiación Forzosa y solo requiere la declaración de utilidad pública, un proceso más sencillo que el de la Ley de Montes.

"Atajo inviable"

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica subrayan que este contexto hace inviable que un incendio se use como atajo para abrir minas o proyectos extractivos bajo el pretexto de recuperación. La ley también establece como excepción los terrenos cuya recalificación estuviera aprobada o pendiente de aprobación antes del incendio.

En este sentido, desde el Ministerio aclaran que "hoy por hoy no hay explotaciones de tierras raras en España y todos los proyectos conocidos siguen siendo exploratorios o han sido denegados". Tampoco es cierto que en los terrenos calcinados sea más fácil realizar sondeos o estudios geológicos para localizar yacimientos de tierras raras, según explica a Verifica el presidente del Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, Ángel Cámara Rascón.

Los estudios geológicos se realizan a nivel subsuelo, por lo que la presencia de vegetación solo añade "cierto ruido" que no interfiere en la operación, señala Cámara. Además, para este tipo de estudios solo se necesita una pequeña parte del terreno, mientras que los incendios han afectado miles de hectáreas.

El mapa que circula en redes refleja los yacimientos catalogados por EuroGeoSurvey, que agrupa datos de institutos europeos de geología. EFE no ha podido comprobar si algún incendio ha afectado realmente a las zonas donde se localizan algunos de estos minerales críticos. En marzo pasado, la Comisión Europea presentó 47 proyectos para impulsar las materias primas estratégicas, siete de ellos en España. Sin embargo, ninguno de los terrenos explotables seleccionados se ha visto afectado por los incendios de este verano.