DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

Con el plan de paz entre Israel y Hamás, con la mediación del presidente de EEUU, los rehenes israelís fueron liberados pero Israel continúa bombardeando Gaza. La mediación internacional es clave para consolidar un proceso de paz que se tambalea peligrosamente.

Palestina abre su primera embajada en Reino Unido tras el reconocimiento de su Estado La primera embajada del Estado de Palestina en el Reino Unido fue inaugurada hoy en la capital británica tras el reconocimiento británico al Estado palestino el pasado mes de septiembre, en línea con varios países europeos. La sede diplomática, en el barrio de Hammersmith (oeste de Londres), se encuentra en el mismo local en que estaba la anterior Misión de Palestina, que adquiere ahora un rango superior en su interlocución con el Estado británico. El embajador Husam Zomlot, que descubrió una placa que identifica la nueva embajada, tomó la palabra para subrayar que el acto no se limitaba a un mero cambio de nombre o placa, pues este nuevo estatus "representa una prueba de que nuestra identidad no puede negarse, ni nuestra presencia puede borrarse". Y aunque Palestina "vive ahora sus horas más oscuras" -dijo- la nueva embajada significa en cierto modo "una promesa, la promesa de un Estado palestino de justicia para nuestro pueblo".e el

Ejército israelí anuncia medidas de vigilancia electrónica en colonias El ejército israelí anunció este lunes que autorizó la vigilancia electrónica de quienes estén sujetos a restricciones de movimiento en Cisjordania ocupada, sobre todo colonos violentos, según medios israelíes, en un contexto de repunte de los incidentes desde que empezó la guerra de Gaza. Con la medida, el ejército busca velar por el cumplimiento de las medidas administrativas. Según Channel 12, la vigilancia se llevará a cabo con pulseras electrónicas. La medida se habría adoptado, según el canal, a petición del jefe del Shin Bet (la agencia de seguridad interior israelí), David Zini, para atajar la violencia cometida por colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania.

Guterres pide a las autoridades iraníes tomar medidas para "evitar más víctimas" tras las últimas protestas El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este lunes a las autoridades iraníes que tomen medidas para "evitar más víctimas" tras las protestas registradas en los últimos días por la crisis económica en el país centroasiático, que se habrían saldado con la menos 15 muertos, según varias organizaciones no gubernamentales. "(Guterres) sigue con preocupación las protestas en curso en Irán. La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las presiones y las sanciones económicas de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas en el país centroasiático.

Al menos cuatro muertos en ataque israelí contra una tienda de campaña que albergaba a desplazados en Gaza Al menos cuatro personas han fallecido este lunes en un ataque lanzado por el Ejército de Israel contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas, en el suroeste de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego que entró en vigor a principios de noviembre de 2025. Fuentes consultadas por la agencia de noticias WAFA han apuntado a que el ataque ha tenido lugar en la zona de Al Mauasi, al oeste de Jan Yunis, y que además hay varios heridos por lo que el balance de víctimas puede aumentar en las próximas horas.

Siria e Israel reinician sus conversaciones de seguridad tras cerca de dos meses de parón Las conversaciones oficiales entre Israel y Siria, mediadas por Estados Unidos, han sido reiniciadas este lunes tras dos meses de parón causado por la falta de avances en los contactos, destinados a lograr un acuerdo de seguridad entre ambos países a raíz de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad. Fuentes oficiales sirias han indicado que la delegación de Damasco está encabezada por el ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, y el jefe de la Dirección General de Inteligencia, Husein al Salamé, antes de agregar que es una muestra del "firme compromiso para restaurar los derechos nacionales no negociables".

Delegación de Hamás llega a Egipto para abordar la reapertura del paso fronterizo de Rafah Una delegación del movimiento palestino Hamás llegó este lunes a El Cairo para abordar con oficiales egipcios -los mediadores junto con los cataríes y estadounidenses- la reapertura en ambas direcciones del paso fronterizo de Rafah, retrasada en varias ocasiones, informaron a EFE fuentes palestinas en la capital egipcia. De acuerdo con los informantes, que pidieron el anonimato, el líder del buró político de Hamás, Jalil al Haya, "mantendrá conversaciones con el mediador egipcio sobre la reapertura del paso fronterizo de Rafah en ambas direcciones". La reapertura de este cruce, que conecta Egipto con Gaza, se prevé "a principios de la próxima semana" como parte del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, dijo hoy a EFE una fuente de seguridad egipcia. El cruce de Rafah, el principal punto de salida y entrada entre Gaza y el exterior y el único que no controlaba Israel, se mantiene prácticamente cerrado desde mayo de 2024 después de que el Ejército israelí ocupara la parte palestina de ese paso terrestre.

Arabia Saudí coordina con Egipto respuesta a conflictos en Gaza, Somalia y el Yemen Arabia Saudí y Egipto, las principales potencias árabes de Oriente Próximo, coordinaron este lunes su respuesta a los conflictos en la región, en particular los de Gaza, Somalia y el Yemen, donde en este último las fuerzas respaldadas por Riad siguen avanzando en el sur del país contra las apoyadas por Emiratos Árabes Unidos (EAU). Según Presidencia egipcia, las crisis en esos tres países centraron una reunión que el jefe de Estado de Egipto, Abdelfatah al Sisi, mantuvo con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, que realiza su primera visita a El Cairo tras el reconocimiento por Israel de Somalilandia y el estallido de los recientes combates en el Yemen.

España y otros seis países europeos arremeten contra Israel por las medidas contra la UNRWA y las oenegés España junto con otros seis países europeos ha criticado las últimas medidas adoptadas por Israel que afectan a la labor tanto de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) como a las oenegés que prestan una "asistencia vital" en la Franja de Gaza ante la "catastrífica situación humanitaria" que atraviesa este territorio. En un comunicado conjunto suscrito con Eslovenia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta y Noruega, el Gobierno ha condenado "la última legislación israelí dirigida contra UNRWA, incluidas las medidas para cortar el suministro de agua, electricidad y comunicaciones a sus instalaciones". A juicio de todos estos países, "tales acciones socavan el mandato de Naciones Unidas, vulneran el Derecho Internacional y contravienen las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que entrañan graves consecuencias humanitarias para la población civil palestina y los refugiados".