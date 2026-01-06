Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata Reyes BarcelonaReyes BarcelonaVenezuelaBorrasca FrancisSergio JiménezVenezolanosSuizaHorario SupercopaGroenlandiaSara CarboneroFran Rivera y Vito QuilesYulia BurtsevaLotería Niño 2026Comprobar Lotería Niño 2026
instagramlinkedin

En Directo

Al minuto

Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Venezuela, en vilo: Trump ataca el país, captura a Maduro y anuncia que tomará las riendas del gobierno

"Buena suerte y que Dios os proteja": la captura de Maduro contada por Trump y sus militares

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

PI STUDIO

Eduardo López Alonso

Montse Martínez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, EEUU serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en Venezuela es de calma tensa. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para analizar la situación.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
  2. Von der Leyen dice que España 'ha enriquecido a Europa' en el 40 aniversario de su llegada a la UE
  3. Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
  4. ¿Qué han dicho Rusia y China tras el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro?
  5. Crisis entre Estados Unidos y Venezuela: última hora de las fuertes explosiones registradas en Caracas
  6. Estados Unidos bombardea Venezuela y captura a Nicolás Maduro
  7. Buena suerte y que Dios os proteja': la captura de Maduro contada por Trump y sus militares
  8. Última hora del incendio en la estación de esquí suiza de Crans-Montana: 40 muertos confirmados y 115 heridos, la mayoría graves

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

Guerra Ucrania - Rusia, en directo: Última hora del conflicto y las negociaciones

DIRECTO | Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro

DIRECTO | Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

DIRECTO Gaza | Última hora tras la tregua en la guerra con Israel

La noche de Caracas se sacude por disparos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y otras zonas

La noche de Caracas se sacude por disparos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno y otras zonas

El pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump para mantener el Gobierno bolivariano sin Maduro

El pacto entre Delcy Rodríguez y Donald Trump para mantener el Gobierno bolivariano sin Maduro

El Parlamento venezolano nombra a Delcy Rodríguez presidenta encargada

Delcy Rodríguez jura su cargo como presidenta de Venezuela

Nicolás Maduro, ante el juez: "Soy inocente, un hombre decente y me considero un prisionero de guerra"

Nicolás Maduro, ante el juez: "Soy inocente, un hombre decente y me considero un prisionero de guerra"