Venezuela tras el ataque de EEUU, en directo: última hora de Nicolás Maduro, Donald Trump y todas las reacciones políticas

Tras el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidende de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, EEUU serán juzgados en Nueva York por narcotráfico. La situación en Venezuela es de calma tensa. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha tomado las riendas del país. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para analizar la situación.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora de las explosiones y la escalada de tensión entre ambos países.

Delcy Rodríguez visita tumba de Hugo Chávez tras juramentarse como presidenta encargada La líder chavista Delcy Rodríguez visitó este lunes la tumba del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), en Caracas, tras juramentarse como mandataria encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras un ataque militar a la capital venezolana y otras regiones del país. En una nota de prensa, publicada en la web de la Vicepresidencia, se explicó que Rodríguez hizo un recorrido por el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, donde hizo un recorrido por todo el lugar, hasta llegar al monumento donde reposan los restos de Chávez. En este acto estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Anibal Coronado.

Líder opositora María Corina Machado promete regresar a Venezuela "lo antes posible" La líder opositora venezolana y nobel de la Paz María Corina Machado prometió el lunes en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News regresar a su país "lo antes posible", y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Esta es la primera entrevista que concede Machado a un medio de comunicación desde que militares estadounidenses capturaron y sacaron por la fuerza de Caracas al mandatario Nicolás Maduro la madrugada del sábado en un audaz operativo con bombardeos en la capital venezolana. "Estoy planeando regresar a Venezuela lo antes posible", aseguró Machado, aún cuando el presidente Donald Trump pareció haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en declaraciones posteriores al ataque. Machado denunció que Rodríguez, quien juramentó el lunes como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, "es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en Venezuela.

El juez encargado del caso Maduro tiene 92 años El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, preguntó a Nicolás Maduro si era Nicolás Maduro, a lo que el político, además de confirmar su nombre, dijo en español que había sido "capturado" de su hogar durante una "intervención militar" y que se consideraba un "prisionero de guerra". "Habrá tiempo y lugar para ver todo eso. (Ahora) solo queremos saber si es Nicolás Maduro", le interrumpió Hellerstein, quien dijo que su deber como juez en este proceso era asegurar que se diera "un juicio justo". La acusación formal, hecha pública el sábado y que revisa la original de 2020, imputa a Maduro los delitos de conspiración para cometer narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, entre otros cargos.

Cuba teme tiempos más difíciles tras la caída de Maduro "El 2026 va a ser duro", vaticina un chofer en La Habana. Sumidos en una profunda crisis económica, los cubanos prevén un panorama aún más complejo tras la caída del Nicolás Maduro en Venezuela, fuerte aliado de la isla y su principal proveedor de petróleo. "Si Venezuela es el principal suministrador (...) de petróleo" a Cuba, el escenario económico "se va a poner un poco complicado", declara a la AFP el chofer Axel Alfonso, de 53 años, que trabaja para una empresa estatal. Alfonso que, como el 80% de los cubanos, ha vivido toda su vida bajo el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962, asegura que no es "pesimista" sino "realista", y vaticina que "el 2026 va a ser duro, muy duro". La situación "se puede poner más difícil, puede empeorar", opina la recepcionista Madelín Terris (55).

Presidente groenlandés llama a evitar "pánico" y se abre a una mayor relación con EEUU El presidente del Gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, llamó este lunes a evitar el "pánico" por el reiterado interés de Estados Unidos en hacerse con este territorio danés y se abrió a estrechar la relación con Washington. "No estamos en una situación en la que Estados Unidos pueda conquistar Groenlandia. Así no es la situación, por eso no hay que entrar en pánico. Debemos restaurar la buena colaboración que hemos tenido", dijo hoy Nielsen en rueda de prensa en Nuuk, capital groenlandesa. Nielsen rechazó las comparaciones con Venezuela, en donde Estados Unidos realizó hace dos días una intervención militar para capturar al presidente, Nicolás Maduro. "Nuestro país no es el adecuado para comparar con Venezuela. Somos un país democrático desde hace muchos años", afirmó.

Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Maduro La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como mandataria encargada del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en una operación militar en Caracas y en otros tres estados cercanos.

Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonaron aguas venezolanas desde el sábado Al menos 16 buques petroleros sancionados abandonaron aguas venezolanas tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el sábado en Caracas, según varias empresas de vigilancia marítima. Trece de estos buques están cargados con un total aproximado de 12 millones de barriles de crudo y combustible, principalmente con destino a China, según informó a AFP el sitio web de seguimiento marítimo TankerTrackers. Cuatro de ellos son visibles en aguas contiguas a Venezuela, rumbo al norte, en una imagen satelital del programa europeo Copernicus fechada el sábado y vista por AFP. TankerTrackers identificó a los buques como Aquila II, Bertha, Verónica III y Vesna.

España defiende en la ONU que "la fuerza jamás trae democracia" y que los recursos naturales son de Venezuela El embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez, ha esgrimido este lunes ante el Consejo de Seguridad que "la fuerza jamás trae democracia" tras la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en la que fue apresado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al tiempo que ha advertido del "precedente" que esto constituye y que ha dejado claro que los recursos naturales son parte de la soberanía. "España trabajará por unir a los venezolanos y venezolanas y apuesta por el diálogo y la paz porque la fuerza jamás trae más democracia", ha manifestado el embajador español durante su intervención en la sesión extraordinaria en el Consejo de Seguridad sobre Venezuela, tras expresar la "profunda preocupación" del Gobierno por lo que entiende que es "un precedente muy preocupante con implicaciones para la región".

EEUU se reunirá con ejecutivos petroleros para hablar sobre la reactivación energética de Venezuela El secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, se reunirá esta semana con ejecutivos de la industria petrolera, incluyendo a Chevron y ConocoPhillips, en la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami para debatir la reactivación del sector energético venezolano tras la captura del presidente Nicolás Maduro. Trump se ha comprometido a reconstruir la producción petrolera del país, lo que requiere miles de millones de dólares en inversiones. El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que las empresas necesitarían "ciertas garantías y condiciones" antes de comprometerse.