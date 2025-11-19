La Comisión Europea anuncia una polémica desregulación digital que facilitará el acceso a tus datos de las empresas tecnológicas

Durante la última década, la Unión Europea ha sido un referente global en privacidad y en regular la inteligencia artificial. Ahora, Bruselas da marcha atrás a algunas de sus pioneras leyes digitales.

La Comisión Europea ha presentado este miércoles su esperado Ómnibus Digital, un paquete de medidas que prevé recortar y reformular —no sin polémica— algunos aspectos de normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la regulación conocida como AI Act.

Según los documentos internos filtrados en la última semana, el Ejecutivo comunitario presidido por la conservadora Ursula von der Leyen abrirá la puerta a que las empresas de IA puedan utilizar legalmente ciertos datos personales sensibles —como los relacionados con las creencias religiosas o políticas, el origen étnico o la salud de las personas— para entrenar los sistemas que dan forma a aplicaciones comerciales como ChatGPT (OpenAI), Gemini (Google), Claude (Anthropic) o Grok (xAI).

Por otro lado, Bruselas también plantea retrasar hasta agosto de 2027 la aplicación de parte de su histórica regulación de la IA. En concreto, de las multas contra los contenidos generados por IA que no incluyen marcas de agua para advertir a los usuarios y de las normas que limitan el despliegue de sistemas de IA considerados de alto riesgo porque pueden poner en peligro los derechos fundamentales.

A pesar de su profundo impacto económico y social, la Comisión no ha preparado evaluaciones de impacto de los cambios propuestos, alegando que son "específicos y técnicos". La legalidad de esa medida despierta controversias.

"Impulsar la innovación"

Bruselas habla de una "simplificación" que permitirá reducir la burocracia y agilizar el cumplimiento de la ley por parte de pequeñas y medianas empresas. Flexibilizar las normas, aseguran desde la Comisión, permitirá "ahorrar miles de millones de euros" e impulsar a las compañías europeas en la competición por el liderazgo tecnológico, disputado entre Estados Unidos y China. Esa narrativa fue respaldada ayer por Francia y Alemania, las dos grandes potencias del bloque comunitario. "Para que los europeos podamos ser competitivos necesitamos regulaciones ágiles, además de tecnologías innovadoras", afirmó el presidente francés, Emmanuel Macron.

El plan desregulador responde a las recomendaciones de Mario Draghi. El ex primer ministro italiano presentó el año pasado un controvertido informe —encargado por Bruselas— en el que advertía que el exceso de regulación de la UE suponía un freno a la innovación y una desventaja competitiva en el tablero global.

El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, durante la Cumbre Europea de Soberanía Digital. / Filip Singer / EFE

Algunos economistas y expertos legales señalan que normativas como el RGPD perjudican especialmente a las pymes del continente, que cuentan con menos recursos para adaptarse a los requisitos. "Europa ha regulado demasiado (...) Si eres una start-up y quieres crecer, y tienes que lidiar con todas estas complejidades normativas, es obvio que te encuentres en desventaja. Eso supone una reducción de la innovación", ha explicado el historiador económico Carl Benedikt Frey, profesor asociado de IA y Trabajo en el Oxford Internet Institute, en una reciente entrevista con EL PERIÓDICO.

"Retroceso de los derechos fundamentales"

Sin embargo, el viraje de la Comisión también satisface las exigencias de gigantes como Amazon, Meta, Apple o Google, que en los últimos años han acentuado su presión a los legisladores europeos y que ahora cuentan con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Según destapó Politico, Virkkunen se reunió en mayo con altos directivos de Silicon Valley para tenderles la mano e informarles de sus planes de simplificación.

La propuesta ilustra la profunda división de opiniones sobre las regulaciones digitales. Académicos, sindicatos, activistas digitales y más de 125 organizaciones de la sociedad civil han denunciado que Bruselas está capitulando ante Estados Unidos. "Es un intento de desmantelar a escondidas las protecciones más fuertes contra las amenazas digitales", han advertido en una carta pública en la que indican que, de aprobarse, los cambios supondrían "el retroceso más grande de los derechos fundamentales de la historia de la UE".

¿Golpe a la influencia europea?

Mientras que las leyes digitales europeas tardaron años en negociarse y aprobarse, la Comisión ha acelerado el proceso para enmendarlas. Las prisas han despertado cierto malestar. El colectivo austríaco de expertos en privacidad NOYB, por ejemplo, ha denunciado que algunas oficinas de Bruselas solo tuvieron cinco días laborables para revisar un borrador de más de 180 páginas.

De salir adelante, el terremoto europeo podría tener réplicas en otros países. Durante los últimos 15 años, las pioneras regulaciones ideadas en la UE han sido adoptadas en parte del mundo, una influencia legislativa que se conoce como 'Efecto Bruselas'. El RGPD, mimetizado en India, Brasil o California, es quizás el mejor ejemplo de ello.

Por ende, advierten los críticos, la propuesta de la Comisión amenaza con desencadenar una ola de desregulación global que erosione la privacidad de los ciudadanos.