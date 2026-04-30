Puerto Rico, paraíso inesperado

Hay lugares que cumplen con lo que prometen, y luego está Puerto Rico, que hace algo mucho más interesante: nos rompe los esquemas. Porque sí, esta isla encaja a la perfección en la idea de la idílica postal caribeña: playas de arena blanca, palmeras y agua turquesa. En sus costas hay más de 300, pero quedarse ahí es perderse la verdadera esencia de la isla. Por eso, aterrizar en San Juan en la semana más lluviosa que se recuerda en mucho tiempo, lejos de ser mala suerte es una oportunidad de ir más allá y descubrir que el Caribe puede ser más profundo y vibrante de lo que creíamos.

¡Aaaaazucenas! Perseguir el voceo rítmico de un vendedor de flores es tan buen pretexto como cualquier otro para empezar a tomarle el pulso al Viejo San Juan. Zigzagueamos por calles de adoquines azules y fachadas pintadas de añil, turquesa, amarillo, coral...y vamos descubriendo cafés, galerías, restaurantes y tiendas y empezamos a comprender lo que significa el espíritu boricua.

San Juan, Puerto Rico. / Todamo

El término proviene de Borinquen, el nombre que los taínos dieron a la isla antes de la llegada de los españoles en 1493. La identidad puertorriqueña es una mezcla de raíces taínas, españolas y africanas que hoy se expresa en la música, la cocina, el arte y la manera de vivir. Ser boricua no es solo cuestión de origen: es una declaración de orgullo.

Al embocar la calle de El Cristo encontramos al vendedor. Se llama Saúl y lleva medio siglo pregonando sus azucenas desde el Viejo San Juan, el casco histórico de la capital, hasta Condado, el barrio más lujoso, pasando por Santurce, alternativo, creativo, artístico: un museo al aire libre gracias al street art… Mientras Saúl sigue su camino, nos dirigimos a la Catedral de San Juan Bautista, que preside una de las plazas más coquetas de la ciudad, con el Hotel El Convento a un lado —magnífico con sus 375 años de historia— y dos calles que descienden hasta la bahía, donde se abre una de las vistas más bellas de San Juan.

Desde allí es fácil llegar al Castillo San Felipe del Morro, que guarda tras sus muros cinco siglos de historia. Esta fortaleza fue levantada por los españoles para proteger la isla de piratas y potencias europeas que la codiciaban por su posición estratégica… y también por su oro. Hoy, El Morro es clave para entender el pasado colonial, pero también es un lugar de encuentro para los locales, un espacio lleno de vida.

Y en Puerto Rico vida quiere decir música. San Juan suena a salsa que escapa por las ventanas y a reguetón que retumba en los coches. Cuando el sol se esconde, llega la hora de ‘janguear’ (salir a divertirse, del inglés hang out). En torno a las calles de San Sebastián el café cede el protagonismo al ron, servido aquí —la tierra donde nació la Piña Colada— en mil combinaciones. También la Placita de Santurce cambia de piel: lo que de día es un mercado tradicional se transforma en el epicentro de la fiesta callejera, donde locales y visitantes se mezclan sin formalidades.

Sheila Osorio, profesora de bomba en Loíza. / 5

El Yunque: naturaleza con mayúsculas

Más allá del área metropolitana, Puerto Rico despliega joyas inesperadas. Hacia una de ellas nos dirigimos acompañados por Francisco Battistini, Frankie, guía de Bespoke Lifestyle, boricua enamorado de su tierra, que nos conduce hasta El Yunque, el único bosque tropical del Sistema Forestal Nacional de Estados Unidos. Con 100 km2 de extensión, El Yunque es un santuario de biodiversidad, con ríos y cascadas escondidas entre la espesura y muchas opciones para disfrutar: senderismo, baños bajo los saltos de agua, tirolinas... “El boricua tiene una relación íntima con la naturaleza”, explica Frankie señalando el horizonte verde. Un verde que se llena de amarillo en primavera, cuando florece el palo blanco, y de rojo en verano, cuando estalla el flamboyán.

El Yunque. / R

Seguimos hacia Loíza, bastión de la herencia africana. Sus raíces se remontan a los siglos en que los esclavos escapaban de las haciendas azucareras y encontraban refugio entre los manglares de la cosa noreste. Y, si San Juan suena a salsa y reguetón, Loíza suena a bomba, un ritmo de origen africano que es resistencia y orgullo. Aquí la música es una forma de contar la historia.

Esa historia, estas gentes son las que inspiran a Samuel Lind, uno de los artistas más destacados de Puerto Rico, que nos abre las puertas de su casa-taller —un caos fascinante de óleos, grabados y esculturas—. En su arte, como en la calle, se mezclan los rostros, los paisajes, las tradiciones. Porque si algo define a Puerto Rico, no es solamente su belleza, sino esa manera única de ser isla sin parecerse a ninguna otra.