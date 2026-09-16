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¿Cuándo va a llegar la tormenta a Barcelona? Esta es la previsión por horas de la intensidad de la lluvia

Meteocat ha activado un aviso por peligro de lluvias entre las ocho y las dos de la mañana

Última hora de la alerta por lluvias intensas en Barcelona y Catalunya, en directo | Previsión del tiempo, activación del INUNCAT y zonas afectadas

Previsión del frente de lluvias.

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Ricard Gràcia

Cristina Sebastián

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Un nuevo frente de lluvias descargará a partir de esta tarde en Catalunya en el área de Barcelona y parte de las comarcas de la Catalunya central.

La previsión apunta a que las temperaturas se desplomarán, las lluvias asomarán a partir de mediodía y que, entre las ocho de la tarde y las dos de la mañana del jueves, pueden caer hasta 90 litros por metro cuadrado en apenas tres horas.

Esta es la previsión del avance y de la intensidad del frente de tormentas.

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