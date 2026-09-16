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Crisis migratoria
Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo
Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Se calcula que un centenar murieron en el intento. La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate político la gestión de la frontera entre España y Marruecos.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
Mariano Alonso Freire
Feijóo asume ahora suprimir nacionalidades tras haber votado este año contra una propuesta similar de Vox
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, busca implementar un sistema para tipificar la pérdida de nacionalidad con el objetivo de garantizar la confianza institucional y el respeto a los valores comunes.
Iván Gil
El Gobierno asume que cerca de un millar de migrantes en Ceuta tendrán derecho a asilo
En el Ejecutivo descartan por ahora solicitar a Bruselas la activación del llamado mecanismo de solidaridad obligatoria que permitiría reubicaciones en terceros países de la UE.
Laura Puig
Marruecos se compromete a readmitir a todos los migrantes en una carta remitida a eurodiputados
Rabat defiende no haber usado la fuerza para impedir la entrada de migrantes en Ceuta y se pregunta qué interés tendría en generar una crisis con España y la UE.
Luis Ángel Sanz
Robles abre la puerta a que la directora del CNI vaya a la comisión de secretos oficiales a explicar las alertas de Ceuta
La ministra de Defensa se declara "orgullosa" del trabajo de la inteligencia española y del resto de "servidores públicos" que trabajan en la ciudad autónoma.
El JEMAD llama a "preservar" la diplomacia y pide que España "no renuncie a lo que define su identidad"
El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, ha pedido este martes "preservar" la diplomacia, la cooperación, la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el multilateralismo, y que España "no renuncie a aquello que define su identidad". Así lo ha hecho en la clausura del acto de presentación del 'Panorama Estratégico 2026' del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el 'think tank' del Ministerio de Defensa, donde ha reflexionado sobre el contexto actual, "incierto y cambiante" y "un escenario marcado por la transición a la multipolaridad, la erosión del orden internacional y la fragmentación geoeconómica".
Infancia ve viable comenzar con los traslados de menores en unos días si Ceuta colabora
El Ministerio de Juventud e Infancia duda de que Marruecos vaya a facilitar la reagrupación de menores migrantes llegados solos a Ceuta con sus familiares por su falta de respuesta a los expedientes formulados antes de la crisis y asegura que es viable comenzar con lo traslados en los próximos días si Ceuta colabora. Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia este martes, antes de la entrada masiva de finales de julio se habían planteado 600 expedientes, desde 2021, y el país vecino no ha contestado a ninguno, por lo que el Gobierno no confía que en esta ocasión vaya a ser distinto.
Los socios de Gobierno censuran a Vox que haga política del "odio" y el "miedo" con Ceuta
Los socios de Gobierno -PSOE y Sumar- han censurado con dureza este martes la política migratoria de Vox, al considerar que está basada en el "odio" y la "deshumanización" de los menores migrantes que llegaron solos a Ceuta a finales de julio, y que utiliza el "miedo" para sacar "rédito político". Ambos partidos, junto al PNV y especialmente Coalición Canaria, han mostrado su rechazo radical a la proposición no de ley defendida en el pleno del Congreso por Vox para facilitar el retorno a su país de origen de menores migrantes que llegaron a Ceuta en la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio y paralizar cualquier derivación a otras comunidades.
Infancia duda de que Rabat acepte a los menores de Ceuta y prevé reubicarlos en dos meses
El Ministerio de Juventud e Infancia duda de que Marruecos vaya a facilitar la reagrupación de menores migrantes llegados solos a Ceuta con sus familiares por su falta de respuesta a los expedientes formulados antes de la crisis migratoria y prevé que puedan trasladarlos a otras comunidades en dos meses. Según han informado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, antes de la entrada masiva de finales de julio se habían planteado 600 expedientes, desde 2021, y el país vecino no ha contestado a ninguno, por lo que el Gobierno no confía que en esta ocasión vaya a ser distinto.
Balance a estas horas de la situación en Ceuta, según el Gobierno
El último resumen remitido por el Gobierno sobre la situación en Ceuta contempla lo siguiente:
ESPACIOS
Hay un total 4.160 personas en plazas temporales. Este domingo día 13 se ubicaron en un nuevo espacio a 900 personas.
INTERIOR
Se han iniciado 1.822 expedientes. Desde el día 10 de agosto, han retornado de manera voluntaria 5.482 personas a Marruecos y se ha expulsado a 307 personas. 100 personas han renunciado al derecho internacional.
EDUCACIÓN - CURSO ESCOLAR
Hoy martes, el 90,4% de los alumnos ha ido a clase. Ayer, la asistencia era del 88,3% , mientras que el curso arrancó con un 75%.
SANIDAD
Ocupación hospitalaria: 113 camas ocupadas de 210. 21 corresponden a personas migrantes.
JUVENTUD E INFANCIA
Hay 2.048 niños filiados. De ellos, los que llegaron a partir del 30 de julio son 1.612. En las calles, se estiman que hay aún entre 700 y 1.000. Los menores son competencia de la ciudad autónoma. El Gobierno hace 15 días puso a disposición del Gobierno de Ceuta los 63 millones adicionales aprobados hace unas semanas. De acuerdo a la ley es imprescindible la figura del representante del menor, que tiene que empezaron a ser designados ayer por parte de la Ciudad Autónoma, con el apoyo del Gobierno de España, que asume los costes
PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
Ya están activos los funcionarios autorizados del Ministerio de Justicia, también Fiscalía. Los abogados de oficio pasan de 3 a 18 abogados de oficio. también los nuevos jueces de refuerzo.
HACIENDA
Aprobado en este Consejo de Ministros una línea de avales gratuitos de hasta 50 millones (del 80% para autónomos y pymes y del 70% para grandes empresas). Desde este lunes 14 se pueden solicitar las ayudas directas para autónomos y empresas. Ya se han presentado 408 solicitudes.
Marruecos se compromete al retorno de todos los migrantes que entraron Ceuta
El Gobierno de Marruecos ha trasladado a los diputados del Parlamento Europeo que está investigando el papel de la desinformación en redes sociales y de los traficantes de migrantes en la entrada masiva a Ceuta del pasado 30 y 31 y de julio e incidió en que se ha comprometido a readmitir a todas las personas que cruzaron la frontera. Así se desprende de un mensaje remitido por correo electrónico a eurodiputados por la misión del Reino de Marruecos ante la UE y la OTAN en la tarde del lunes al que tuvo acceso EFE y con el que Rabat busca "compartir información que detalla su postura" y "aclarar la situación y contribuir constructivamente" al debate. "A la luz de los incidentes lamentables del 30 de julio, las autoridades marroquíes trabajan para establecer las causas y actores tras esta situación. Esto incluye examinar el papel manifiesto de la desinformación diseminada a través de las redes sociales y la manipulación de personas vulnerables por redes de tráfico de personas y migrantes", señala la misiva. Más información, aquí.
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