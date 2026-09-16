Crisis de Ceuta, última hora en directo: situación con Marruecos, noticias sobre los migrantes y todas las reacciones en vivo

Balance a estas horas de la situación en Ceuta, según el Gobierno

El último resumen remitido por el Gobierno sobre la situación en Ceuta contempla lo siguiente:

ESPACIOS

Hay un total 4.160 personas en plazas temporales. Este domingo día 13 se ubicaron en un nuevo espacio a 900 personas.

INTERIOR

Se han iniciado 1.822 expedientes. Desde el día 10 de agosto, han retornado de manera voluntaria 5.482 personas a Marruecos y se ha expulsado a 307 personas. 100 personas han renunciado al derecho internacional.

EDUCACIÓN - CURSO ESCOLAR

Hoy martes, el 90,4% de los alumnos ha ido a clase. Ayer, la asistencia era del 88,3% , mientras que el curso arrancó con un 75%.

SANIDAD

Ocupación hospitalaria: 113 camas ocupadas de 210. 21 corresponden a personas migrantes.

JUVENTUD E INFANCIA

Hay 2.048 niños filiados. De ellos, los que llegaron a partir del 30 de julio son 1.612. En las calles, se estiman que hay aún entre 700 y 1.000. Los menores son competencia de la ciudad autónoma. El Gobierno hace 15 días puso a disposición del Gobierno de Ceuta los 63 millones adicionales aprobados hace unas semanas. De acuerdo a la ley es imprescindible la figura del representante del menor, que tiene que empezaron a ser designados ayer por parte de la Ciudad Autónoma, con el apoyo del Gobierno de España, que asume los costes

PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

Ya están activos los funcionarios autorizados del Ministerio de Justicia, también Fiscalía. Los abogados de oficio pasan de 3 a 18 abogados de oficio. también los nuevos jueces de refuerzo.

HACIENDA

Aprobado en este Consejo de Ministros una línea de avales gratuitos de hasta 50 millones (del 80% para autónomos y pymes y del 70% para grandes empresas). Desde este lunes 14 se pueden solicitar las ayudas directas para autónomos y empresas. Ya se han presentado 408 solicitudes.