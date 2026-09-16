El Pentágono contradice a Trump y advierte de la escasez de munición por la guerra con Irán

Un informe del inspector general del Departamento de Defensa revela "déficits estratégicos" y cuellos de botella industriales tras gastar más de 19.000 millones de euros en municiones. Las conclusiones del informe contradicen de lleno la postura pública del presidente Donald Trump, quien ha tachado de "noticias falsas" cualquier indicio de agotamiento militar, llegando a asegurar que EEUU cuenta con reservas "prácticamente ilimitadas". La Casa Blanca rechaza las conclusiones de la auditoría independiente y sostiene que las reservas militares son "prácticamente ilimitadas".

El relato de contundencia y control sobre el conflicto con Irán que proyecta la Casa Blanca ha chocado frontalmente con la realidad contable de sus propias fuerzas armadas. Un informe sin precedentes del Inspector General del Departamento de Defensa de Estados Unidos —el organismo de control independiente del Pentágono— concluye que la intensidad de las operaciones bélicas ha provocado una "escasez" de municiones clave y severos cuellos de botella industriales para reponer el arsenal consumido.

Un coste multimillonario

Según la auditoría, Washington gastó más de 19.000 millones de dólares exclusivamente en municiones entre finales de febrero y el 30 de junio. Esta cifra ha derivado en "déficits estratégicos en las reservas", originados por el uso masivo de sistemas de ataque terrestre de largo alcance y, sobre todo, de interceptores de defensa aérea utilizados para frenar los contraataques iraníes.

Estudios previos, como el del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), coinciden en la severidad del desabastecimiento: las existencias de interceptores cruciales, como los misiles Patriot y las baterías THAAD, se habrían reducido en más de un 50%.

El coste global del conflicto para las arcas estadounidenses asciende ya a cifras astronómicas. El gasto total registrado por el Inspector General entre febrero y junio es de 28.583 millones de euros, sumando 3.200 millones de euros en pérdidas directas de equipamiento y 6.235 millones en gastos operativos adicionales.

Una estimación publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso estima en 32.914 millones de euros la factura total necesaria para reponer material gastado, reparar cazas y cubrir el sobrecoste de combustible y horas de vuelo.

Además, entre los equipos destruidos o perdidos en combate figuran cuatro cazas F-15E, un avión F-35 y 30 drones de ataque MQ-9.

Choque entre el Pentágono y la Casa Blanca

Frente al diagnóstico del organismo fiscalizador, el entorno del presidente ha reaccionado a la defensiva. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que EEUU posee "reservas más que suficientes para cumplir todos los objetivos estratégicos", mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó las informaciones sobre escasez de "falsas". El propio Trump ha acusado a las voces críticas de ser "traidoras".

Sin embargo, el documento oficial del Inspector General confirma que el Departamento de Defensa está forzado a "agilizar los procesos de adquisición y reducir plazos de producción" ante la incapacidad de la base industrial estadounidense para responder con la rapidez requerida.

El informe llega en un momento de creciente desgaste para la Administración estadounidense. Aunque en el inicio de las hostilidades Trump prometió que el conflicto terminaría en "cuestión de semanas", recientemente ha admitido que las operaciones podrían prolongarse hasta después de las elecciones de mitad de mandato en noviembre.

La prolongación de la guerra y su elevado coste económico comienzan a pasar factura en la opinión pública. Según una encuesta reciente de Reuters/Ipsos, solo el 23% de los estadounidenses —y apenas la mitad de los votantes republicanos— cree que la posición de Estados Unidos con Irán ha mejorado en comparación a cómo estaba antes del estallido de las hostilidades.