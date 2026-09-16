La Mercè 2026 llevará un gran espectáculo de La Fura dels Baus al Moll de la Fusta

La Mercè 2026 ha desvelado este martes las principales novedades de una edición que volverá a llenar Barcelona de actividades entre el 23 y el 27 de septiembre. Entre los anuncios más destacados figura 'EMERGENCY EXIT', el nuevo espectáculo de gran formato de La Fura dels Baus, Eyesberg y Satori, que se representará el 24 de septiembre en el Moll de la Fusta con una propuesta inmersiva que combinará teatro, música y recursos audiovisuales.

El teniente de alcalde de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, ha asegurado este miércoles que la Mercè "se mantiene como una fiesta de la comunidad", con una "clara vocación internacional" y la voluntad de convertirse en un gran festival cultural repartido por toda la ciudad. En este sentido, ha destacado que la programación llegará a los diez distritos a través de 32 espacios, con 109 conciertos, 55 actuaciones de cultura popular y 180 funciones de artes de calle.

Marcé ha subrayado que uno de los objetivos de la fiesta es "hacer dialogar la tradición con la innovación" y ha señalado que dos de los espectáculos que mejor representan esa apuesta son 'EMERGENCY EXIT', de La Fura dels Baus, y 'Decostumari', una nueva producción de danza y música de raíz que se estrenará el 24 de septiembre en el Park Güell con motivo del Año Gaudí y del centenario del parque. El montaje reunirá a la compañía L'Esbord y la Orquestra Músiques d'Arrel en una creación concebida específicamente para la ocasión. En esta misma línea de renovación de los elementos tradicionales de la fiesta, la Mercè estrenará una nueva Porta de l'Infern para el Correfoc, una estructura diseñada por el artista Daniel Esteban que sustituirá a la actual.

750 drones iluminarán el cielo

La dimensión internacional volverá a estar marcada por Shanghái, ciudad invitada de esta edición. Marcé ha defendido que esta colaboración "no quiere ser un escaparate", sino un auténtico intercambio cultural entre ambas ciudades, y ha agradecido especialmente la implicación de la comunidad china de Barcelona en la preparación de parte de la programación.

Entre las propuestas destaca 'El fil vermell. De Barcelona a Shanghái', un espectáculo de 750 drones que iluminará el cielo del Espigó del Gas, además de conciertos, espectáculos de danza y acrobacia y diversas actividades protagonizadas por compañías de la ciudad china.

La jefa del Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales del ICUB, Anna Lleó, ha explicado que, aunque buena parte de la programación ya se había anunciado en las últimas semanas, en la recta final para las fiestas el consistorio quiere poner el foco en "proyectos singulares" que refuerzan la dimensión internacional de la Mercè.

Lleó ha destacado especialmente la programación musical, que reunirá 73 conciertos entre Música Mercè y BAM, con una propuesta que combinará artistas emergentes y nombres consolidados y que abarcará géneros muy diversos, desde la música de raíz hasta propuestas más contemporáneas.

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La responsable del ICUB también ha puesto en valor el Mercè Arts de Carrer (MAC), que contará este año con 68 compañías y 180 funciones repartidas en siete espacios de la ciudad. Entre las novedades ha señalado la incorporación de la plaza de las Glòries como nuevo escenario del festival y ha defendido el modelo de descentralización de la fiesta, con espacios que permiten acercar las artes de calle a diferentes barrios y públicos. Finalmente, Marcé ha recordado que la Mercè cuenta con un presupuesto cercano a 4,5 millones de euros y la ha definido como "una de las actividades culturales más potentes que organiza la ciudad" para acercar la cultura al mayor número posible de barceloneses.