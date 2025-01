Arola Aparicio, delantera del Espanyol: "El fútbol es una burbuja que está explotando porque no se están haciendo bien la cosas"

No es fácil ser sincera. Decir lo que una piensa, dejar de ser políticamente correcta. A Arola Aparicio (Sant Antoni de Vilamajor, 1997) no le importa ser incómoda. Ni dentro ni fuera del campo. Este verano volvió al Espanyol, a su casa, y lo está disfrutando con un vestuario que poco a poco está cogiendo aire y ritmo para asegurar la permanencia. El recién ascendido ha cambiado radicalmente la dinámica desde el 5-0 que le endosó el Real Madrid en su vuelta a Primera. De ese equipo quedan cosas, pero lo que se respira en la CE Dani Jarque ha cambiado.

Fue un inicio de temporada con muchas derrotas y mala sensaciones. Poco a poco le han dado la vuelta.

La dinámica del equipo es súper buena. Lo hemos hablado muchas veces y es que tenemos algo muy difícil de conseguir: entre quien entre, todas estamos contentas. Normalmente, si entra la que juega en mi posición, yo me jodo. Eso aquí no pasa porque tenemos muy claro que individualmente no somos la mejor plantilla de la Liga, pero como colectivo tenemos mucha más fuerza que plantillas que estan en la selección.

El trabajo grupal para lograr eso no es sencillo.

Yo noto mucha confianza por parte del cuerpo técnico. Estoy en casa. Reconozco que me enfado bastante, soy muy picona y me sacan amarillas por protestar cada dos por tres. Es un hecho [ríe]. Pero dentro de lo que es el equipo en sí, es como 'no me preocupa si juega una o si no, si me toca salir 10 minutos, un partido o tres seguidos'.

Más allá de los equipos que ocupan los primeros puestos en la tabla, ¿lo que marca la diferencia es eso? ¿El bloque por encima de la individualidad?

Hay dos cosas que pueden ser claras. La primera es tener muy claro qué somos. Hablamos mucho de cuál es nuestra identidad. Todas tenemos que creer en lo que somos. No puedes pretender un partido hacer esto, otro hace eso o pensar que eres algo que no eres. Hemos dejado muy claro cuál es nuestra identidad, qué equipo queremos ser y cómo queremos hacer. Y a partir de ahí son más detalles. Pero creo que la idea o la base es que todas creemos en una misma identidad. Si no, es imposible.

¿La identidad se impone o se negocia?

Lo hemos debatido mucho. Nos han reunido muchas veces tanto en pretemporada como durante el año. De hecho, hemos ido recuperando charlas previas. Para evaluar lo que habíamos dicho y cómo nos estaban viendo respecto a eso. Se habla también mucho de este tema.

¿Cómo es este diálogo?

A diferencia de cuando estaba en el Sevilla el año pasado, este cuerpo técnico nos pregunta mucho. Desde el primer día, desde cosas a nivel psicológico, lo hemos hablado, pero también cuando analizamos vídeos, y nos preguntan qué vemos, qué cambiáramos, quién lo está haciendo bien. Si lo vemos nosotras es cuando más aprendemos. Nos dan bastante poder en este sentido.

Eso también crea un sentimiento de pertenencia, de cierta responsabilidad para con el proyecto.

Exacto. Incluso gente que juega menos, también da pie a eso. Si estás menos minutos también estás participando en cosas del equipo y del juego.

Este verano fichó por el Espanyol. Volvió a casa. ¿Fue fácil la decisión?

Yo lo tenía casi hecho con otro equipo y me llamó el Espanyol. Justo mis padres estaban de viaje en Japón. Estaban con 7 horas de diferencia y llamé a mi hermano, que en sí es más serio. Le conté la oferta y que implicaba volver a casa, era un reto y con un año de contrato, que era lo que quería para no estar ligada a ningún sitio más tiempo. Él me dijo: donde mejor estarás es en casa y es un proyecto donde te están dando toda la confianza del mundo. Lo único que tienes que hacer es volver a la confianza. No me arrepiento para nada, decisión superacertada.

Vitalmente, también ha sido cambio fuerte para usted.

Uf [ríe]. Ha sido un cambio bueno, porque me llevo muy bien con mi familia, pero al final he estado 9 años fuera. Mis padres preguntan dónde voy, si voy a comer, que claro, eso hacía tiempo que no lo vivía. O me echan bronca si tengo la habitación desordenada. Estoy muy a gusto, de verdad, pero he sentido en algún momento que vuelvo a tener 15 años. Es cierto que he perdido cierta independencia, pero no lo cambio. Les hago la broma de que somos compañeros de piso.

Ellos le apoyaron desde el primer momento que se calzó las botas.

A mí siempre me ha gustado el fútbol. Jugaba en el jardín de mi casa con mi hermano y mi abuelo y después en el cole con los niños. Él jugaba en el equipo del pueblo y mi madre veía que yo quería jugar, pero mi padre no quería que fuera con chicos, porque llegaría el momento en que ya no podría jugar con ellos por edad y no tenía dónde ir a jugar. Los deportes que hacía era tenis e hípica, de hecho. En sexto de primera una amiga se apuntó al equipo de Palautordera, que está a nada de mi casa. Yo ese día tenía que ir a clases de inglés, fui a probar. Pero claro, tú no te imaginas, ni con 10 ni con 16 años, cuando estaba en el Barça B, que el fútbol femenino iba a crecer tanto y pudieras llegar a vivir de ello. Ni hacer entrevistas como estas. Yo hasta que no volví de EEUU no fui consciente.

La Liga tampoco ha cambiado tanto en estos años, pese a llevar la etiqueta de profesional.

Cuando nos vienen a hacer charlas, que normalmente viene la presidente de la Liga, hay un feedback y de muchos vestuarios sale que no es normal que haya campos artificiales. Ya no es solo por las lesiones, sino por la imagen. Tienes que vender un producto y un campo artificial no vende tanto. Hay muchas cosas que se podrían hacer mejor. Me da rabia que no se haya aprovechado el boom del Mundial y de que las últimas Balones de Oro sean españolas. Si te fijas en Inglaterra, no fue así. Aquí supongo que tiene que ver que la liga masculina está en decadencia y todo repercute. Es una burbuja que está explotando porque no se están haciendo bien la cosas. Se podría sacar mucho más partido. Hay mucho nivel en la liga y las futbolistas están marchándose. ¿Cómo quieres que no lo hagan?

¿Frustra mucho esta situación?

Tengo contradicciones. Porque para el mi el fútbol no es mi trabajo. Tengo la mayor suerte del mundo porque me pagan con lo que yo me divertía cuando era pequeña. Las niñas que ahora suben y ven que hay referentes ven más problemática. Que yo las veo eh, pero es que yo estoy viviendo un sueño. ¿Quién me lo habría dicho a mí?