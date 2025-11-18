¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas de los conciertos y entradas

El anuncio de la gira de Rosalía es inminente. La artista catalana presentará 'Lux', su aclamado cuarto disco (publicado el pasado 7 de noviembre), en un 'tour' que recorrerá todo el mundo. Por ahora, la cantante de Sant Esteve Sesrovires no ha dado pie a la especulación que ha surgido desde las comunidades de fans de la cantante, muchas veces bien conectadas con todo lo que rodea a la diva. Incluso, se habla ya de los precios de las entradas. Y, oficialmente, no se mueve nada, pero falta poco.

Después de 'Los Ángeles', disco de estreno que sacó en 2017 junto con Raül Refree y en el que fusionaba flamenco con música experimental, Rosalía saltó a la fama con 'El mal querer', álbum de 2018 que la catapultó a la fama, donde quedó consolidada con 'Motomami', que la situó en lo más alto de la órbita internacional en 2022, una galaxia de que la que lejos de apearse, con 'Lux' parece dispuesta a rebasar gracias a su osadía creativa en la que a su ya único estilo acaba de sumar la incorporación de música clásica y estilos operísticos.