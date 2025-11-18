Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué se sabe de la gira de Rosalía y el 'Lux Tour 2026'? Fechas de los conciertos y entradas

Última hora sobre el posible anuncio de la gira 'Lux Tour 2026' de Rosalía, en directo

Crítica de 'Lux': Rosalía exige tanto como da en un exponencial álbum en el que desplaza el centro del pop

Rosalía

El anuncio de la gira de Rosalía es inminente. La artista catalana presentará 'Lux', su aclamado cuarto disco (publicado el pasado 7 de noviembre), en un 'tour' que recorrerá todo el mundo. Por ahora, la cantante de Sant Esteve Sesrovires no ha dado pie a la especulación que ha surgido desde las comunidades de fans de la cantante, muchas veces bien conectadas con todo lo que rodea a la diva. Incluso, se habla ya de los precios de las entradas. Y, oficialmente, no se mueve nada, pero falta poco.

Después de 'Los Ángeles', disco de estreno que sacó en 2017 junto con Raül Refree y en el que fusionaba flamenco con música experimental, Rosalía saltó a la fama con 'El mal querer', álbum de 2018 que la catapultó a la fama, donde quedó consolidada con 'Motomami', que la situó en lo más alto de la órbita internacional en 2022, una galaxia de que la que lejos de apearse, con 'Lux' parece dispuesta a rebasar gracias a su osadía creativa en la que a su ya único estilo acaba de sumar la incorporación de música clásica y estilos operísticos.

