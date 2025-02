Los restaurantes mexicanos de Barcelona que no te puedes perder

Hincamos el diente a los platos de estos buenos restaurantes mexicanos de Barcelona que no solo hacen unos tacos sensacionales sino que preparan otras deliciosas elaboraciones del país norteamericano. ¡Irresistibles!

Esta 'rostisseria' al estilo del país norteamericano, donde este tipo de local es muy popular, merece una ranchera. Se puede pedir medio pollo 'pa' taquear, que es como se dice y como se come en México: a la mesa llega con tortillas de maíz caseras, aguacate, pico de gallo y salsas caseras variadas para que te hagas el taco a tu gusto. En invierno ofrece la deliciosa sopa de tortilla y la tentadora tostada de remolacha. Está en la calle de Còrsega, 244. Esta es la crónica de Cresta Colorada .

Paco Méndez, en compañía de Erinna Marciano, vuelve a poner sobre la mesa la alta cocina mexicana en este local de la avenida Mistral, 54. «Voy a por todo», dice el cocinero. Y ese todo es, por ejemplo, las tortilla de maíz en todas sus formas: la tostada de tartar de wagyu y la de guiso de erizos y salsa de aguacate (la cabeza me ha explotado) y el taco de carrillera con tuétano. Pero hay más, mucho más, y aquí te descubrimos lo que se come en Come.