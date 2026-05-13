Catalunya reforzará las urgencias psiquiátricas con hospitalización domiciliaria: Clínic y Vall d'Hebron doblarán camas

El Departament de Salut, a través del Consorcio Sanitario de Barcelona, ha prometido a los hospitales catalanes medidas para aliviar la saturación de los servicios de urgencias psiquiátricas. La principal medida, según ha podido saber EL PERIÓDICO, es la de incrementar los servicios de hospitalización domiciliaria -medida que se aplicaría en el Hospital Clínic y en Vall d'Hebron- y buscar otros recursos adicionales en Sant Pau y el Hospital del Mar.

Desde el pasado año, la gerente del Consorcio, Mònica Almiñana, ha mantenido reuniones periódicas con los responsables de las áreas de Psiquiatría de estos hospitales, a los que se había prometido hallar respuesta al problema que supone que determinados pacientes tengan que pasar hasta tres días esperando en las urgencias psiquiátricas.

Equipos del Clínic y Vall d'Hebron gestionarán a domicilio entre 10 y 12 camas adicionales, el doble de lo actual

Según ha avanzado Almiñana a este diario, el refuerzo va a suponer que, en el caso por ejemplo del Clínic y Vall d'Hebron, se pueda contar con un segundo equipo de profesionales que gestionará a domicilio entre 10 y 12 camas más. Se duplicará, pues, el actual dispositivo. "Comenzaremos con Vall d'Hebron y el Clínic, donde pondremos un equipo más, unas 10 o 12 camas aproximadamente. El Clínic ya tiene 12 y tendrá 24. El esfuerzo es poner una unidad más", detalla.

El caso de Sant Pau y el Mar

En el caso de Sant Pau y el Hospital del Mar se aplicarán otras medidas. "Con Sant Pau y el Hospital del Mar estamos trabajando para ver qué es lo que más necesitan", añade Almiñana. Estos hospitales ya tienen la atención domiciliaria funcionando más allá del 100% por lo que hay que buscar otras opciones. En el caso de Sant Pau, el servicio de atención domiciliaria cuenta con 20 'camas'.

En el Hospital del Mar y en Sant Pau la hospitalización a domicilio consiste en una visita de un psiquiatra y un profesional de enfermería en casa del paciente psiquiátrico. Inicialmente, las visitas son diarias y posteriormente, en función de la evolución de la persona atendida, las visitas son menos frecuentes. Durante el fin de semana el seguimiento es de tipo telefónico.

Las ventajas

La hospitalización domiciliaria, según los expertos, es una fórmula con una doble ventaja. Por un lado, evita la saturación de las urgencias y limita el ingreso en el centro hospitalario, cuando esto sea posible. La decisión de proceder a una hospitalización domiciliaria siempre va a tener un criterio de salud en función del estado de cada paciente. La otra ventaja de esta medida es que permite obtener una información valiosa del contexto personal y social del paciente.

Según fuentes conocedoras de estos procesos, un ingreso siempre tiene cierto componente traumático, con lo cual si el seguimiento se hace en casa se evita ese perjuicio. Además, el grado de satisfacción de las personas atendidas en su casa es muy elevado. Asimismo, las visitas a domicilio permiten diseñar estrategias que no se podrían llevar a cabo en un ingreso hospitalario.

Otro elemento de mejora que el Consorcio ha acordado con los hospitales es la elaboración de un documento unificado sobre la hospitalización a domicilio, en qué condiciones debe darse y cómo se debe llevar a cabo. Unas indicaciones fruto de un trabajo previo en el que un ingeniero de procesos monitorizó los servicios de urgencias para valorar el actual circuito de funcionamiento y determinar qué margen de mejora organizativa era posible.

La denuncia: tres y cuatro días esperando

El pasado mes de octubre, en el marco de unas jornadas del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers sobre salud mental, la supervisora del Servicio de Urgencias de Psiquiatría de Vall d'Hebron, Mercedes Rodríguez, describió con detalle las dificultades a las que se enfrentan los profesionales a diario: "Atendemos 6.500 urgencias al año, unas 18 al día, con seis boxes, sometidos a una gran presión, con saturación, poco confort y falta de privacidad, además de poco tiempo y esto conlleva una tendencia a la medicalización y el uso de la contención [atar al paciente a la cama] por falta de alternativas". Advertía de que las personas que acuden a Urgencias por problemas psiquiátricos pueden estar tres o cuatro o más días en ese espacio. La situación, añadía, provoca desmotivación entre los profesionales.

Los responsables hospitalarios han venido constatando, con datos diarios, que la problemática ha crecido en los últimos años ("tenemos más población, más personas en urgencias, más problemas de salud mental pero el mismo número de camas y de personal", describe una fuente). También en que esta situación lleva a la necesidad de "revisar" el actual modelo de salud mental.