Los pacientes psiquiátricos llegan a estar hasta cuatro días esperando en las Urgencias de Vall d'Hebron

El suicidio de una mujer que estuvo 48 horas en Urgencias del Hospital de Terrassa no sorprende a los profesionales que están en primera línea de las Urgencias de salud mental. La situación actual de uno de los hospitales de referencia, Vall d'Hebron, era este mismo jueves, la de tener a 14 pacientes con problemas de salud mental en Urgencias y ni una sola cama disponible. Saturación de camas, poco confort, falta de privacidad, ruidos y tiempo limitado de atención es el cóctel con el que trabajan cada día los profesionales.

Así lo ha denunciado la supervisora del Servicio de Urgencias de Psiquiatría del Hospital, Mercedes Rodríguez. "Atendemos 6.500 urgencias al año, unas 18 al día, con seis boxes, sometidos a una gran presión, con saturación, poco confort y falta de privacidad, además de poco tiempo y esto conlleva una tendencia a la medicalización y el uso de la contención [atar al paciente a la cama] por falta de alternativas". Las personas que acuden a Urgencias por problemas psiquiátricos pueden estar tres o cuatro o más días en ese espacio.

Profesionales desmotivados

La intervención de Rodríguez ha tenido lugar en una Jornada del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona ("Salud mental, salud con derechos") ante centenares de profesionales del sector. "Esto conlleva que tengamos profesionales cansados, desmotivados, desilusionados, porque no pueden ofrecer sus cuidados y hacen lo que pueden, hacen un arte del cuidar".

La supervisora ha reclamado que cambie el modelo de atención de las urgenicias, que actualmente se basa en un protocolo andorrano basado en el riesgo vital. "¿Riesgo vital?¿Hola? Nuestro riesgo es de otro tipo: agitación, intentos autolíticos... Haciendo el triaje con el riesgo vital ya entramos mal".

La propuesta de Rodríguez se basa en un triaje selectivo para que no todas las problemáticas se engloben en salud mental, sino que se tenga en cuenta cada tipo de paciente, porque existen consultas que no son urgencias de salud mental. "¿Por qué entran aquí demencias e intoxicaciones? ¿Por qué?", se ha preguntado.

La importancia del vinilo

El espacio de urgencias es el mismo desde el 2007 y se han llevado a cabo mínimas intervenciones, como pegar un vinilo en una pared con la imagen de un paisaje relajante ("no podemos poner nada más porque con cualquier cosa se autolesionan") o cambiar la puerta de entrada ("estaba hecha polvo de tantas patadas").

La supervisora se felicita de ciertos avances, como disponer de enfermeras especializadas y contar con una segunda profesional, con lo cual la ratio es de una enfemera por cada ocho pacientes. "Todo esto picando piedra y agotada; es un ICS pero lo vamos consiguiendo", confiesa.

Cuidar a las cuidadoras

El hospital ofrece programas de seguimiento emocional a los profesionales, porque "en momentos de tanta presión asistencial, donde al final tiene que hacer uso de contenciones mecánicas... se les ofrece una unidad de prevención de riesgos". "El tema -añade Mercedes Rodríguez- es que nos cuiden, porque cuando estamos bien cuidados funcionamos mejor".

No se pedía opinión al paciente

La supervisora de Enfermería destaca como, pese a las insuficiencias, su colectivo trabaja con un modelo centrado en la persona atendida, fomentando su autonomía y capacidad de decidir (se le pregunta qué tratamiento le ha funcionado en crisis anteriores) e intentando reducir las prácticas coercitivas.

Pero hasta hace un tiempo, a los pacientes psiquiátricos, a diferencia del resto de usuarios del hospital, no se les ofrecía la encuesta PREM (Patient-Reported Experience Measure, en las siglas en inglés) de valoración de la atención recibida. ¿Por qué? "Porque están muy mal y no es representativo lo que ellos digan", le respondían a Rodríguez según ha detallado.

Falta de camas en Agudos

La supervisora ha explicado cómo a diario busca camas para hospitalizar a pacientes en la Unidad de Agudos: "Cada día llamo a mi compañera de agudos, le pregunto cómo están, me dice que no me pueden dar cama porque están fatal".

Otro problema es el de las ambulancias para trasladar a los pacientes de Urgencias a la unidad de agudos. La espera supera en ocasiones las tres horas. "Llamas a ambulancias y te dicen que está en cola. ¿Cómo? Dale prioridad", explica la enfermera, que reclama priorizar a estos pacientes.

La dirección habla de un problema "de país"

La directora asistencial de Vall d'Hebron, la doctora María José Abadías, no niega ninguno de los datos aportados por Rodríguez pero los enmarca en un "problema de país con responsabilidad del Departament de Salut" y en un incremento coyuntural de urgencias psiquiátricas en el conjunto de grandes hospitales en el último mes y medio.

Sobre los tres y cuatro días de espera en Urgencias psiquiátricas, Abadías admite que está sucediendo en la actualidad "si bien no es la dinámica habitual porque tenemos un programa de hospitalización domiciliaria y una unidad de corta estancia, pero cuando se colapsa de manera general la ciudad, se hace difícil el drenaje de tantos pacientes".

La directora asistencial cita algunas mejoras de los últimos dos años: trasladar una unidad de desintoxicación para liberar cuatro camas, disponer de una unidad compartida con el Hospital de San Rafael e implementar una visión humanitaria "pero la posibilidad de crecimiento es complicada" en los boxes de Urgencias. La doctora también apunta que determinadas situaciones que no suponen una urgencia real sobresaturan el espacio.

Las contenciones, todavía

El congreso del Col·legi d'Infermeres ha abordado las dificultades de este colectivo para atender los casos psiquiátricos así como ejemplos de buenas prácticas. En relación con las contenciones mecánicas [atar al paciente durante horas o días], según fuentes de Vall d'Hebron, en ese hospital se llevaron a cabo 250 contenciones durante el 2024.

Se trata de una reducción notable respecto a años anteriores, en los que a diario las contenciones se llevaban a cabo a diario y por un número de tres o cuatro. Las 250 del 2024 no corresponden a otros tantos pacientes sino a una cantidad menor, porque algunas contenciones se repiten en una misma persona en función de su evolución a lo largo de los días. El objetivo del Departament de Salut es llegar a las contenciones cero. Por ello, desde hace aproximadamente dos años, la 'consellería' sí recoge el total de casos practicados en Catalunya, que anteriormente no eran ni tan solo notificados.