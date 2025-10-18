La saturación de las Urgencias psiquiátricas afecta a la mayoría de hospitales de Barcelona

La falta de recursos y de camas de ingreso para pacientes psiquiátricos en Urgencias no solo es un problema grave del principal hospital de Catalunya, Vall d'Hebron, donde las personas afectadas están hasta cuatro días en Urgencias. Según datos a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la falta de recursos afecta a la mayoría de hospitales. El Departament de Salut -del que, a petición de este periódico, por el momento no ha sido posible conocer su punto de vista- ha convocado a los principales centros hospitalarios a una reunión esta próxima semana para abordar la problemática de las Urgencias psiquiátricas.

Solo a modo de ejemplo, el pasado 7 de octubre, en el Hospital Clínic había 7 personas pendientes de ingresos en adultos, y tres camas disponibles. En Vall d'Hebron, 16 adultos y solo tres camas. En el Hospital del Mar, 5 adultos pendientes de ingresar y tres camas disponibles. En Sant Pau la situación era mejor porque había un adulto en urgencias y dos camas a disposición. El resumen total de Barcelona era de 24 adultos pendientes de ingresos y 11 camas disponibles.

Días de espera

Xavier Taragón, auxiliar de Enfermería en el Hospital del Mar, corrobora la descripción hecha por la coordinadora de enfermería de Vall d'Hebron el pasado jueves: "Hay pacientes que están 24, 40 y 50 horas en urgencias, pendientes de ingreso". "Es un círculo vicioso -añade- porque el hecho de que los ambulatorios estén saturados y no concedan visita hasta dentro de un mes hace que la gente venga directamente a Urgencias".

Vall d'Hebron habla de "epidemia" de salud mental tras el covid: "El sistema desfallece" admite un destacado cargo hospitalario

Para este profesional, el problema se agrava con la falta de espacios en Urgencias, y de centros socio-sanitarios donde tratar determinadas problemáticas de los pacientes. Tarragón explica que en días como el del pasado jueves se pueden llegar a acumular 179 pacientes en las Urgencias del Mar cuando las plazas disponibles son 110 y esto lleva a que muchas personas estén directamente en los pasillos. "Se llegan a pasar 142 horas en urgencias", denuncia este profesional.

Aumento de la demanda

Fuentes del Hospital Clínic admiten que la situación se explica por un aumento de la demanda con los mismos recursos disponibles que tiempo atrás. Y con la dificultad, que también sucede en otros centros como Vall d'Hebron, de drenar pacientes hacia las unidades de subagudos.

Tras la pandemia ha habido una eclosión de problemas de salud mental, es la nueva epidemia Maria José Abadías — Maria José Abadías, directora Asistencial del Hospital Vall d'Hebron

Una fuente destacada de uno de los principales servicios de Psiquiatría explica la situación: "El problema va más allá de las Urgencias Psiquiátricas, vivimos un triple embudo: primero, faltan camas, esto es una realidad; segundo, pacientes cuyo ingreso se alarga dos y tres meses porque -como afirman en el Clínic- faltan plazas en subagudos; tercero, los ambulatorios y los centros comunitarios de Salud Mental, que tampoco pueden absorber la demanda". En definitiva, los vasos comunicantes, denuncian, están saturados y ello obliga a tener que escoger entre ingresar a una u otra persona, ambas en situación grave.

La denuncia inicial

Quien ha levantado el grito de alarma es la supervisora del Servicio de Urgencias de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron, Mercedes Rodríguez, denunciando que este jueves había 14 pacientes con problemas de salud mental en Urgencias y ni una sola cama disponible. Rodríguez describe la situación: saturación de camas, poco confort, falta de privacidad, ruidos y tiempo limitado de atención es el cóctel con el que trabajan cada día los profesionales.

Cada día llamo a mi compañera de agudos, le pregunto cómo están, me dice que no me pueden dar cama porque están fatal Mercedes Rodríguez — Supervisora del Servicio de Urgencias de Psiquiatría del Hospital Vall d'Hebron

La infraestructura es insuficiente, para atender 6500 casos de urgencias psiquiátricas anuales con solo seis boxes (espacios individualizados de atención a los pacientes de Urgencias"), con lo cual la situación es de una "gran presión, con saturación, poco confort y falta de privacidad, además de poco tiempo y esto conlleva una tendencia a la medicalización y el uso de la contención [atar al paciente a la cama] por falta de alternativas", ha descrito esta profesional de larga experiencia en una Jornada del Col·legi Oficial de Infermeres i Infermers de Barcelona.

Vall d'Hebron habla de un problema generalizado

Maria José Abadías, directora Asistencial del Hospital, reflexiona: "Hasta antes del covid las urgencias estaban bien dimensionadas, o correctamente dimensionadas, pero tras la pandemia ha habido una eclosión de problemas de salud mental, es la nueva epidemia, es un problema de país, con responsabilidad del Departament de Salut. Ahora empezará el Pacto por la Salud Mental, impulsado por Salud".