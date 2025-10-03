Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carta Magna

El PP tacha de "cortina de humo" la reforma de la Constitución que plantea el Gobierno para blindar el aborto

Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la jornada del Partido Popular en el Senado.

Alberto Núñez Feijóo, durante la clausura de la jornada del Partido Popular en el Senado. / José Luis Roca

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El PP da un portazo a la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto. El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha tildado el anuncio del Ejecutivo de "cortina de humo" para tapar sus problemas de corrupción. Además, en un mensaje publicado en la cuanta oficial del PP en la red social X, antes Twitter, los de Alberto Núñez Feijóo avisan a Pedro Sánchez de que "tiene los días contados" y le exigen que convoque elecciones.

"Ni todo el humo del mundo va a tapar los escándalos de tu mujer, tu hermano, el fiscal, tus socios, tus compañeros del Peugeot y tus confidentes en la cárcel", han publicado en el perfil del PP en X en respuesta a una mensaje del propio Sánchez en el que acusa a los populares de "fundirse con la ultraderecha" tras aprobar una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que obliga a los trabajadores municipales a informar a las mujeres que deseen abortar de la existencia de un supuesto "trauma port aborto".

Noticias relacionadas y más

Las palabras de los populares dejan claro que no respaldarán la iniciativa del Gobierno, por lo que será imposible reformar la Constitución, ya que son necesarias tres quintas partes del Congreso y el Senado. En la Cámara Baja, el Ejecutivo y sus aliados solo suman 178 diputados y en la Cámara Alta es el PP quien tiene la mayoría absoluta, por lo que sin su apoyo resultará imposible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
  2. La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido
  3. Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: 'Israel nos ha detenido ilegalmente
  4. Un informe señala que los altos cargos de la Administración catalana suspenden en 'independencia política
  5. El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa
  6. El Gobierno acude al PP para salvar el embargo a Israel
  7. El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez 'Barbigoña
  8. Albiol quiere impulsar un registro de ocupaciones en Badalona para compartir datos a nivel europeo

La Audiencia de Valencia frena otro intento de Vox para investigar al Gobierno central por la dana porque la competencia es autonómica

La Audiencia de Valencia frena otro intento de Vox para investigar al Gobierno central por la dana porque la competencia es autonómica

Bolaños eleva la presión en la causa contra Begoña Gómez: “El sistema de recursos pondrá las cosas en su sitio”

Bolaños eleva la presión en la causa contra Begoña Gómez: “El sistema de recursos pondrá las cosas en su sitio”

Laura Borràs entra en la dirección de la fundación de Junts y se encargará de la parte académica

Laura Borràs entra en la dirección de la fundación de Junts y se encargará de la parte académica

El PP tacha de "cortina de humo" la reforma de la Constitución que plantea el Gobierno para blindar el aborto

El PP tacha de "cortina de humo" la reforma de la Constitución que plantea el Gobierno para blindar el aborto

Aragonès evita respaldar a Junqueras como candidato: "No me posicionaré en el debate interno"

Aragonès evita respaldar a Junqueras como candidato: "No me posicionaré en el debate interno"

Yolanda Díaz reivindica como propio el blindaje constitucional del aborto y pide al PSOE votar su ley en el Congreso

Yolanda Díaz reivindica como propio el blindaje constitucional del aborto y pide al PSOE votar su ley en el Congreso

¿Necesita el Gobierno al PP para incluir el derecho al aborto en la Constitución?

¿Necesita el Gobierno al PP para incluir el derecho al aborto en la Constitución?

El Instituto de Empresa certifica que no tiene correos de la asistente de Begoña Gómez

El Instituto de Empresa certifica que no tiene correos de la asistente de Begoña Gómez