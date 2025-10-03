Carta Magna
El PP tacha de "cortina de humo" la reforma de la Constitución que plantea el Gobierno para blindar el aborto
El PP da un portazo a la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto. El vicesecretario de Hacienda de los populares, Juan Bravo, ha tildado el anuncio del Ejecutivo de "cortina de humo" para tapar sus problemas de corrupción. Además, en un mensaje publicado en la cuanta oficial del PP en la red social X, antes Twitter, los de Alberto Núñez Feijóo avisan a Pedro Sánchez de que "tiene los días contados" y le exigen que convoque elecciones.
"Ni todo el humo del mundo va a tapar los escándalos de tu mujer, tu hermano, el fiscal, tus socios, tus compañeros del Peugeot y tus confidentes en la cárcel", han publicado en el perfil del PP en X en respuesta a una mensaje del propio Sánchez en el que acusa a los populares de "fundirse con la ultraderecha" tras aprobar una iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid que obliga a los trabajadores municipales a informar a las mujeres que deseen abortar de la existencia de un supuesto "trauma port aborto".
Las palabras de los populares dejan claro que no respaldarán la iniciativa del Gobierno, por lo que será imposible reformar la Constitución, ya que son necesarias tres quintas partes del Congreso y el Senado. En la Cámara Baja, el Ejecutivo y sus aliados solo suman 178 diputados y en la Cámara Alta es el PP quien tiene la mayoría absoluta, por lo que sin su apoyo resultará imposible.
Suscríbete para seguir leyendo
- “No se ha producido perjuicio para las arcas públicas”, sostienen las defensas de Cristina Álvarez y Begoña Gómez
- La UE advierte por escrito de que la ampliación del aeropuerto de El Prat debe garantizar el espacio natural protegido
- Ada Colau, tras ser interceptada la Flotilla en Gaza: 'Israel nos ha detenido ilegalmente
- Un informe señala que los altos cargos de la Administración catalana suspenden en 'independencia política
- El juez Peinado acuerda llevar a Begoña Gómez ante un jurado popular por los cinco delitos que le imputa
- El Gobierno acude al PP para salvar el embargo a Israel
- El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez 'Barbigoña
- Albiol quiere impulsar un registro de ocupaciones en Badalona para compartir datos a nivel europeo