Este viernes
Salvador Illa comparte su modelo económico y territorial en València en un desayuno informativo de Prensa Ibérica
El president de la Generalitat dará una conferencia este viernes a partir de las 10.30 horas, en el The Westin Valencia, para exponer la 'prosperidad compartida', en una jornada en la que también participará la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant
Condonación de casi 85.000 millones de deuda autonómica: ¿Cómo es? ¿A qué comunidad beneficia más?
Análisis de la reunión en Bruselas: Salvador Illa y Carles Puigdemont rompen el hielo
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, participa este viernes 5 de septiembre en un desayuno informativo en València para compartir su modelo económico y territorial. El foro se enmarca en la gira que Illa está realizando de la mano de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, por las distintas comunidades autónomas, bajo el título 'Prosperidad compartida', y con la colaboración de los diarios regionales del grupo, como 'Levante-EMV', y de la propia Generalitat.
El encuentro se celebra a partir de las 10.30 horas en el The Westin Valencia y consiste en una intervención inicial del president y un diálogo posterior con el director de 'Levante-EMV', Joan-Carles Martí. Antes, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, llevará a cabo una presentación del desayuno, que podrá seguirse en directo vía streaming en la web de EL PERIÓDICO, Levante-EMV y otros diarios de Prensa Ibérica. En los últimos meses, Illa ya ha compartido su modelo territorial en Zaragoza, Pamplona y Vigo.
La financiación singular
El acto servirá para abordar los intereses que ambas autonomías comparten en un momento en que la siempre espinosa cuestión de la financiación autonómica vuelve a estar de actualidad, tras el acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat para que Catalunya disponga de un modelo de financiación "singular" y tras la quita de la deuda del FLA aprobada este martes en el Consejo de Ministros. Illa ha defendido en todas sus intervenciones que se trata de una reforma alejada de la "confrontación territorial" y exportable al resto de territorios que lo deseen porque España necesita reformar el sistema de financiación autonómica, que está caducado, siempre respetando la "solidaridad" entre las autonomías.
La cita con Prensa Ibérica tiene especial interés también después de que Illa se reuniera el martes con Puigdemont en Bruselas por primera vez desde que ostenta el cargo como jefe del Govern de la Generalitat de Catalunya.
