ERC acusa a PP y Vox de preferir a sus adversarios "en prisión o muertos" que en el Parlament

Es habitual que durante los plenos en el Parlament los diputados levanten la mano para exigir rectificaciones por parte de otros parlamentarios cuando consideran que se ha vulnerado el código de conducta del hemiciclo. En la mayoría de casos esto ocurre cuando los partidos de extrema derecha, Vox y Aliança Catalana, pronuncian discursos de odio contra colectivos u otros miembros de la Cámara. Pero, este miércoles, los protagonistas de este episodio han sido ERC y el PPC, que han intercambiado acusaciones de alto voltaje.

"Lo que ustedes querrían es que ERC no estuviera en este hemiciclo, que la democracia no existiera y que volviéramos a los años de Primo de Rivera o el franquismo", ha declarado el diputado republicano Jordi Albert desde el atril, dirigiéndose a los populares y a los parlamentarios de Vox. Y ha añadido: "Viven mucho mejor cuando hay autoritarismo e imposición. Esta es su manera de hacer la política: la de que solo mando yo, y quien me discute cualquiera de mis decisiones acaba en prisión o muerto".

La intervención de Albert se ha dado en el marco de la votación de la creación de un cuerpo de funcionarios especializados en el exterior catalán, que se ha aprobado pese a las contundentes críticas, especialmente por parte del diputado Hugo Manchón (PPC) y de Alberto Tarradas (Vox). "Ustedes siguen donde estaban en 2017: conspirando contra España y contra la democracia", había dicho Manchón a los independentistas unos minutos antes. Pero la tensión no ha terminado en este cruce de reproches.

Antes de la votación del decreto, el portavoz del PPC, Juan Fernández, ha pedido la palabra para denunciar lo ocurrido, también fuera de micrófono. "Nos ha llamado antidemocráticos y que les queremos ver muertos o en la cárcel. No vamos a consentir que se diga esto del PPC", ha manifestado. Fernández ha añadido que, tras su intervención, Albert se habría dirigido a un diputado de su grupo y le habría dicho que "si no estaba de acuerdo, saliera a la calle". "No permitiremos actitudes de matón, porque debemos defender la dignidad de este Parlament", ha zanjado. Fuentes del grupo parlamentario de ERC, sin embargo, niegan que Albert se haya dirigido en estos términos y alegan que los populares han "malinterpretado" las palabras de otro diputado.

Al finalizar su intervención, Rull ha recordado a todos los diputados que tienen a su disposición la comisión del estatuto del diputado, el órgano encargado de analizar posibles vulneraciones del código de conducta. Fuentes del PPC han asegurado a EL PERIÓDICO que, por ahora, esperan una "rectificación" por parte de ERC. De no producirse, se plantean llevar el caso a la comisión.