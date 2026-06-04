El SIL Barcelona empieza reivindicando la capacidad de innovación y el peso de la logística en la economía global

Este miércoles se ha inaugurado la 28ª edición del SIL Barcelona, la feria líder en España en el ámbito de la logística, el transporte, la intralogística y la Supply Chain y uno de los grandes referentes mundiales, organizada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), que reúne a toda la cadena de suministro hasta el 5 de junio en el pabellón 8 del recinto de Plaza España-Montjuïc de Fira de Barcelona. El acto inaugural ha contado con la participación del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, Jaume Baró; el teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls; el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y del SIL, Pere Navarro; y la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué.

Durante el acto inaugural las autoridades presentes han puesto de manifiesto la capacidad de innovación y de adaptación de un sector clave para la economía global y para el conjunto de la sociedad, que trabaja las 24/7 para garantizar la cobertura de todo tipo de servicios y necesidades haciendo frente a todo tipo de escenarios y situaciones. En este sentido, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha manifestado que "si hay un espacio donde encontrar algunas de las respuestas a las grandes transformaciones que afronta el sector logístico, ese es, sin duda, el SIL: un certamen que nos invita a mirar más allá, con luces largas, y que pone en valor un sector que es columna vertebral de la economía y eslabón esencial para el desarrollo de múltiples industrias".

"Hoy Barcelona vuelve a situarse en el mapa global de la logística con una nueva edición del SIL, una feria que convierte la innovación en oportunidad y proyecta desde Barcelona una logística más inteligente, sostenible y conectada", ha destacado Pere Navarro, presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL. "Cuando la logística funciona, la economía también funciona, y por eso este sector necesita más que nunca talento, capacidad de adaptación y una apuesta decidida por las nuevas tecnologías. La palabra innovación está muy presente en la logística actual, y no es casualidad que el SIL se celebre en Barcelona: una ciudad con un terreno abonado para impulsar soluciones inteligentes, por su ubicación estratégica, su ecosistema empresarial y su capacidad para conectar industria, conocimiento y futuro" ha concluido Navarro.

Por su parte, la directora general del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha resaltado que "este miércoles inauguramos un SIL que no solo refleja la fortaleza del sector logístico, sino su capacidad para liderar la transformación económica global a través de la innovación y el conocimiento". Y ha recordado que "el SIL Barcelona 2026 es, una vez más, el punto de encuentro donde se conectan talento, tecnología y negocio para impulsar una logística más inteligente, eficiente y sostenible".

Durante su intervención, Jaume Baró, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat de Catalunya, ha asegurado que "la logística mueve el mundo y constituye una pieza clave del ecosistema económico. No basta con producir: es imprescindible garantizar que los bienes y servicios lleguen allí donde se necesitan. En un entorno cada vez más competitivo, la logística se integra plenamente en la cadena de valor y en la toma de decisiones estratégicas de las empresas. En este contexto, el SIL se consolida como el punto de encuentro donde analizar esta realidad y anticipar las tendencias del sector, con la inteligencia artificial y otras tecnologías como grandes aliadas para construir una logística aún más eficiente y competitiva".

Finalmente, el teniente de alcalde del Ajuntament de Barcelona; Jordi Valls, ha recordado que "estamos ante un nuevo contexto que exige infraestructuras logísticas más avanzadas e inteligentes. El SIL responde precisamente a este reto: es el espacio donde se analizan estas dinámicas y se anticipan soluciones. Porque hoy no se puede entender la logística sin geopolítica, ni sin inteligencia, y esta solo es posible gracias al talento de las personas que la hacen realidad".

Inauguración de SIL Barcelona 2026 / CZFB

Punto de encuentro sectorial y foro de debate internacional

SIL Barcelona ha abierto las puertas manteniendo su posicionamiento como punto de encuentro del sector a nivel internacional, con la participación de más de 600 empresas, el 30% internacionales, procedentes de diferentes países como: Alemania, Andorra, Argentina, Bélgica, Chile, China, Emiratos Árabes, Eslovaquia, Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia, México, Países Bajos, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Rumanía, Turquía o Suiza. Además, está previsto que cerca de 15.000 profesionales visiten el salón desde hoy, y hasta el viernes, para conocer las más de 160 novedades y encontrar soluciones que se adapten a sus necesidades, el 93% participa en la toma de decisiones de sus empresas, lo cual garantiza que la feria es también un espacio de negocio y oportunidades.

De igual modo, SIL Barcelona se convierte en estos tres días en el foro de debate internacional donde se abordan todo tipo de retos, tendencias y oportunidades para la logística, de la mano de más de 250 speakers de primer nivel. El debate en esta primera jornada ha puesto el foco en la afectación del contexto global al comercio internacional y a la supplychain, de la mano de expertos internacionales que han visitado el SIL para poner sobre la mesa cómo está afectando la geopolítica a los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Representantes del Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), Spanish Shippers Council (ESC), GSA, Alliance for Logistics Innovation through Collaboration in Europe (Alice), European Logistics Association (ELA), TuComex y el Institute for Careers and Innovation in Logistics & Supply Chain (ICIL), se han dado cita hoy en el International Trade Summit.

En la misma línea, la feria ha acogido este miércoles el Spain Air Cargo Day, una jornada organizada con la colaboración del Air Cargo Club, la Comisión de Carga Aérea de Barcelona-Catalunya Centre Logístic (BCL) y la Asociación de Cargadores de España (ACE), en la que se ha analizado el estado de la carga, los flujos aéreos del comercio, la consolidación del e-commerce, los nuevos sistemas de innovación y el impacto de los cambios aduaneros, en el marco del nuevo contexto geopolítico.

La Asociación de Centros de Transporte y Logística de España celebra 35 años

Uno de los actos destacados de la jornada inaugural del SIL lo han protagonizado la Asociación de Centros de Transporte y Logística de España (ACTE) y la Asociación Europea de Plataformas Logísticas (Europlatforms EEIG), que han celebrado su 35 aniversario. Lo han hecho durante la celebración de la Asamblea General de ACTE con un el acto de entrega de reconocimientos a las personas que han contribuido a la promoción y desarrollo de estas asociaciones de referencia en el ámbito de los centros de transporte y de las plataformas logísticas. Este acto ha contado con la participación del secretario de Estado del Ministerio de Transportes y Movilidad, José Antonio Santano, la secretaria de movilidad sostenible, Sara Hernández, el presidente de ACTE, Ramón Vázquez, el presidente de Europlatforms, Alberto Milotti, el presidente de CETM, Carmelo González, y el presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona y presidente del SIL, Pere Navarro.

Inauguración de SIL Barcelona 2026 / CZFB

Espacio de reivindicación y reconocimiento

En su extensa trayectoria, SIL Barcelona ha contribuido notablemente a visibilizar la labor de la logística, así como también sus retos y necesidades. Una de las reivindicaciones que ha centrado la atención este miércoles en el ZF Room, es la falta de paridad en el sector. Precisamente para poner en valor el papel de las mujeres que están dedicando sus carreras profesionales a la logística y a fin de viabilizar referentes para las nuevas generaciones, este espacio dinamizado por el CZFB ha acogido este miércoles una entrevista con Sara Hernández, Secretaria General de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible; la sesión 'Mujeres que mueven el mundo: liderazgo femenino en logística y Supply Chain', y el networking cóctel Women in Logistics que ha reunido a gran número de profesionales.

Del mismo modo, la feria es también un espacio de reconocimiento para iniciativas innovadoras, donde se llevan a cabo entregas como la de los Premios Corredores, que tuvo lugar este miércoles a las 16 horas en el SIL Auditorium, o el Premio a la Mejor Innovación SIL 2026 que se ha entregado este jueves a las 11 horas en el stand del CZFB.

Por último, ayer tuvo lugar la cita más especial, que reunió a autoridades, empresas participantes y representantes institucionales, con la puesta de gala en la Nit de la Logística, que estuvo presidida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el presidente ejecutivo del CZFB y presidente del SIL, Pere Navarro, y la directora del del CZFB y del SIL, Blanca Sorigué. El acto tuvo lugar por la noche en el Hotel Torre Melina de Barcelona.