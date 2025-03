Catalunya empieza a desbloquear peticiones de proyectos de renovables

El 'conseller' Mascort ha contado en repetidas ocasiones uno de los principales encargos que le hizo el 'president' Pere Aragonès en materia de energía: "Catalunya debe acelerar la transición hacia las renovables". La realidad es que en los últimos meses, el Departament d'Acció Climàtica ha contratado a más personal para dar respuesta a las decenas de proyectos que, pese a los esfuerzos, se siguen acumulando en la mesa de la Administración.

A día de hoy, están en trámite, aún pendientes de una respuesta, un total de 186 propuestas de empresas promotoras para construir parques eólicos o fotovoltaicos.

A día de hoy, están en trámite, aún pendientes de una respuesta, un total de 186 propuestas de empresas promotoras para construir parques eólicos o fotovoltaicos.

El Govern asegura que los pequeños proyectos avanzarán antes porque cuentan con más consenso

Es cierto que en este limbo de la burocracia ya hay menos proyectos en que tres meses atrás, cuando el Ejecutivo aprobó el documento que debe señalar el camino energético a seguir desde ahora hasta 2050 (PROENCAT). Desde el decreto que se aprobó en 2019, ya se ha dado luz verde a cerca de 1.500 megavatios y el 'conseller' se ha comprometido a llegar a los 3.000 MW antes de que finalice la actual legislatura.

Actualmente, todos los parques eólicos en funcionamiento se solicitaron antes de 2019. En cuanto a los fotovoltaicos, desde 2019 hasta ahora, solo se han avalado seis pequeños proyectos, con una potencia de 13 MW.

"En el Govern, estamos todo el día mediando, para que los proyectos avancen con consenso" Assumpta Ferran — Directora general de Energía

Prioridad a los pequeños

¿Cómo se explica esto? Aunque se contrató a más personal para acelerar los trámites, lo que ha servido para subir una marcha, el ritmo sigue siendo pausado y las autorizaciones administrativas siguen requieriendo tiempo.



¿Y qué es lo que veremos en los próximos meses? "Iremos observando cómo se da luz verde a varios proyectos, sobre todo los más pequeños. Y cuando digo pequeños me puedo referir a 10 hectáreas", prevé Assumpta Ferran, directora general de Energia, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Detalla que dan prioridad a este tipo de planes porque es más fácil que obtengan consenso.

Parque Eólico junto a La Rubiola en el término municipal de Veciana. / JORDI COTRINA

El consenso con los pueblos afectados no es algo que legalmente se exija para lograr una autorización. Sin embargo, Ferran reconoce que van a dar "prioridad total" a los proyectos que cuenten con ello. Es decir, que hayan planteado un diálogo con el territorio

En caso contrario, si un proyecto levanta reticencias constantes en el lugar donde se plantea instalar, "recibirá una gran acumulación de alegaciones y lo tendrá difícil", aunque el Govern lo autorizara. Luego, podrían acabar en los juzgados, si se presentaran recursos.

Educar a las empresas

"Estamos educando a los promotores energéticos para que no impongan las renovables de cualquier forma. Esto no va así, porque entonces, es cuando aparece la oposición. Muchas de las empresas están cambiando", explica Ferran.

"La expropiación forzada para instalar renovables es una línea roja para el Govern" Assumpta Ferran, directora general de Energia

Considera que la obligación de contar con el 50% del apoyo de los propietarios de los terrenos y el compromiso de abrir la participación económica en el proyecto van en esta dirección. "Estas medidas promueven el diálogo y la transparencia a la hora de explicar lo que se pretende construir", apunta Ferran.

"Si queremos que la transición energética sea una realidad, debemos educar a los promotores para que presenten proyectos muy trabajados. Nos podrían pedir la expropiación de terrenos para la instalación de renovables. Pero esto para nosotros es una línea roja. Preferimos que convenzan a los propietarios", añade.

"En ocasiones tardamos en tramitar porque la documentación que nos llega no está bien hecha" — Assumpta Ferran, directora general de Energia

Varias empresas critican la tardanza de la Generalitat a la hora de dar respuestas. Pero Ferran argumenta que la lentitud a la hora de tramitarlo todo a menudo no es culpa de la Administración: "El problema es que en varias ocasiones presentan planes que no están bien hechos. Y les pedimos que nos lo vuelvan a enviar hasta cinco veces, antes de denegarlo. Las vías de evacuación de energía casi siempre las dibujan aéreas y nosotros les pedimos que las planifiquen de forma soterrada, por ejemplo, para no perjudicar al medio ambiente".

Detalla que se pasan el día mediando: "Cada día hablo con dos o tres alcaldes y con asociaciones de vecinos para buscar puntos de confluencia. Si en 25 años queremos ocupar el 2,5% de Catalunya con renovables lo debemos hacer así". "No podemos olvidar que esto supondrá una transformación de los usos del suelo muy importante", zanja.

