4 de cada 10 adolescentes con problemas de salud mental no saben dónde pedir ayuda

El 41 % de los jóvenes de entre 13 y 18 años afirma haber tenido un problema de salud mental en el último año. Sin embargo, más de la mitad no ha pedido ayuda, y cuatro de cada diez no lo hacen porque no saben a quién acudir. El informe de la Confederación Salud Mental España denuncia la falta de confianza en el sistema educativo, la ausencia de una red específica para menores de edad y el uso de prácticas como la sobremedicación, el aislamiento o las contenciones físicas. La Confederación propone implantar programas de prevención y detección precoz, mejorar la coordinación entre educación y sanidad y garantizar la figura de Coordinación de Bienestar en todos los centros escolares, tal y como establece la ley.

Nel González, presidente de la Confederación, valora el recorrido de esta primera década: “Si echamos la vista atrás y analizamos aquellos primeros informes, nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, la situación apenas ha evolucionado. Queda mucho por hacer: las vulneraciones de derechos están a la orden del día”.

El sinhogarismo como fracaso estructural

El documento también pone el foco en la relación entre exclusión residencial y salud mental. Para muchas personas —especialmente mujeres y jóvenes— la pérdida de una vivienda desencadena o agrava trastornos graves. La Confederación reclama mayor flexibilidad en los servicios públicos, recursos adaptados y la implementación de modelos como Housing First, que priorizan el acceso a una vivienda digna como primer paso hacia la recuperación. El informe destaca también la falta de acceso real a recursos, incluso entre personas que cumplen los requisitos legales, por barreras burocráticas o falta de acompañamiento.

Mujeres invisibilizadas y víctimas de violencia

El 81 % de las mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia machista. Estas situaciones, a menudo invisibilizadas, se agravan en zonas rurales o en contextos de precariedad. El documento alerta sobre las múltiples formas de exclusión residencial que afectan a las mujeres, como la cohabitación forzosa o las viviendas inseguras. El informe destaca proyectos como JULIA, que ofrecen empoderamiento, acompañamiento psicosocial y prevención de violencia de género a mujeres con doble o triple vulnerabilidad.

Un llamamiento a la acción estructural

La Confederación Salud Mental España exige políticas públicas centradas en las personas, con enfoque de derechos humanos y accesibilidad psicosocial garantizada. Entre sus propuestas figuran humanizar el sistema sanitario, reforzar la atención primaria, incorporar la experiencia en primera persona en el diseño de servicios y avanzar hacia un modelo preventivo que sitúe el bienestar emocional en el centro. “El dolor psíquico no deja de crecer”, advierte Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la entidad. “Es cierto que los avances en la mitigación del dolor físico son incuestionables -añade Muñoz-, pero parece que no hemos logrado un avance equivalente en la mitigación del dolor psíquico, más bien al contrario. De hecho, en nuestra sociedad, muchos de los malestares que sufrimos tienen un componente político, es decir, provienen de las estructuras y exigen, por tanto, cambios estructurales impulsados desde la voluntad política”.

👉 Consulta y descarga el Informe 2024 sobre Derechos Humanos en Salud Mental (PDF)