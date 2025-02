Barcelona estudiará cuadruplicar las viviendas dedicadas a 'housing first' para personas sin hogar

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en la comisión de Derechos Sociales extraordinaria de este lunes reforzar el nuevo plan de abordaje del sinhogarismo, incluyendo medidas como el incremento de las viviendas dedicadas a ‘hoursing first’, el modelo que prioriza el acceso a una vivienda estable como primer paso en la recuperación de las personas sin hogar. En concreto, el objetivo es cuadriplicar la cifra en los próximos cuatro años. Es una de las peticiones que ha hecho Junts en la proposición presentada y pactada con BComú, que ha contado con el respaldo del gobierno municipal (PSC) Junts, BComú, ERC y PP, y el rechazo de Vox.

"Si garantizamos una vivienda, esto facilita, no sólo la creación de vínculos, no sólo una mejora de la salud en general, sino también la búsqueda de empleo" para que las personas sin hogar puedan dejar la calle lo antes posible, ha afirmado la concejal de Junts Titón Laïlla. La iniciativa de Junts también incluye medidas como la creación de taquillas, duchas e higiene en todos los distritos, garantizar el acceso al padrón y comedores sociales en todos los distritos, impulsar acciones destinadas a la formación e inserción laboral y revisar protocolos de coordinación entre los servicios sanitarios y los de atención a las personas sinhogar.

Ante las numerosas peticiones de Junts, la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, ha respondido de manera genérica y no ha entrado en el detalle de muchas de estas propuestas, cuya aprobación en comisión no es vinculante. Fuertes ha avisado de que hace falta “una mirada analítica y omnicomprensiva”, tanto en la prevención del sinhogarismo como en la pérdida de la vivienda, y ha pedido no sanitarizar la acción social.

También ha argumentado que si bien este tipo de situaciones “ocupan y preocupan” al gobierno municipal no pueden ser abordadas únicamente por el consistorio: "No sólo por una cuestión formal de cartera, sino porque creo que nos estaríamos equivocando en lo que respecta a los derechos de estas personas y estaríamos generando espacios segregadores en lugar de facilitar la respuesta sanitaria".

Barcelona destina anualmente más de 50 millones para combatir el sinhogarismo y ha aumentado el número de plazas de alojamiento por día hasta situarse en 2.863, de las cuales 1.800 son municipales, además de otros recursos municipales asociados al sistema de alojamientos temporales de urgencia, subraya el consistorio en un comunicado.

Medidas estructurales

La concejal de BComú Carolina Recio ha coincidido con la proposición de Junts y ha hecho un llamamiento a ponerse de acuerdo en las "medidas estructurales, que es lo que determina si de verdad el riesgo de una persona se acaba". Desde ERC, Eva Baró cree que la proposición puede servir para "consensuar con las entidades que dan servicio a las personas sin hogar en Barcelona" las medidas que se llevan a cabo desde el ayuntamiento.

"Mientras Collboni destina solo 5 millones de euros a ayudas al alquiler para evitar que familias vulnerables acaben en la calle, la semana pasada se gastó 9,2 millones en la Casa Orsola", ha criticado el concejal del PP Víctor Martí sobre las prioridades del gobierno municipal en materia de vivienda, mientras que el portavoz de Vox, Liberto Senderos, ha reprochado que se difundan “delirios ideológicos”.