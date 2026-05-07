La visita del Papa a Barcelona reunirá a unos 47.000 fieles, con una misa con casi 40.000 personas en Montjuïc

El Arzobispado de Barcelona confía en que la visita de León XIV a Barcelona, prevista para el martes 9 y el miércoles 10 de junio, sea más multitudinaria que el último desplazamiento de un pontifice a la capital catalana, el que protagonizó Benedicto XVI en 2010. Mientras se estima que unas 5.500 personas tuvieron ocasión de estar cerca de Joseph Ratzinger cuando se desplazó durante apenas 24 horas para consagrar la Sagrada Família como basílica, esta vez se estima que 47.000 personas gocen de la oportunidad de ver a Robert F. Prevost en los diferentes actos programados durante las poco menos de 48 horas en las que permanecerá en Catalunya.

Si bien el motivo del desplazamiento es conmemorar el centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí y bendecir la torre de Jesús que corona la Sagrada Família, la vigilia durante la tarde del día 9 en el estadio Olímpic Lluís Companys promete convertirse en el evento con más afluencia. Por ahora, se cuenta con un aforo de 35.000 localidades, aunque podría ampliarse para acoger a 39.000 asistentes. El Papa llegará a Montjuïc a las 20:00 horas, tras dedicar la tarde a varias recepciones institucionales. Habrá actuaciones musicales para calmar la espera en el estadio. Están confirmadas las de Sergio Dalma y la Escolanía de Montserrat.

Si bien la agenda de las audiencias del pontífice en Barcelona aún no está cerrada y está pendiente de que el Vaticano acabe de concretarla, el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, ha dicho este jueves que, “evidentemente”, León XIV se reunirá con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, así como con sus respectivos equipos durante su primera jornada en la capital catalana. El Papa también podría recibir a representantes del encuentro de jóvenes católicos del Mediterráneo MED 26 -que se celebrará en Barcelona el 11 y el 12 de junio- y de la comunidad agustina, a la que pertenece y que ha solicitado un encuentro. “Podría haber alguno más”, ha apostillado el obispo.

El Arzobispado no ha descartado que León XIV pueda departir con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha expresado que se ha solicitado un encuentro de ese tipo en Madrid, no incluido en el programa oficial. Ha anticipado que en Barcelona puede que se realice una “visita privada” a víctimas de abusos, pero que no se haga pública hasta después del viaje.

Entrada por inscripción

La misa en el estadio de Montjuïc “será el momento más multitudinario y más abierto” de la comitiva papal en Catalunya, ha destacado Abadías. La vigilia en el Lluís Companys será de acceso gratuito, previa inscripción a partir de mañana en la web alçalamirada.cat. Más la mitad de los asientos ya están comprometidos para parroquias, grupos de iglesias y escuelas cristianas. El público podrá acceder al gran acto en el Olímpic a partir de las 16:00 horas. Incluirá actuaciones musicales y rezos a partir de las 18:00 y durante dos horas.

Abadías ha dicho que los artistas que amenizarán la previa a la oración serán ante todo “cantantes locales” para representar la “música del país”, algunos de ellos “conocidos”. “Hay alguna cuestión que no podemos relevar y que será una sorpresa”, ha agregado.

León XIV llegará a Montjuïc con un coche descubierto, con el que recorrerá el interior del estadio antes de la eucaristía. Está previsto que unos jóvenes dirijan dos preguntas que el pontífice responderá. Luego, el jefe de la Iglesia católica dirigirá unas palabras a los presentes y oficiará la misa, que culminará con una bendición y un canto.

Trayecto hasta la Sagrada Família

Abadías ha añadido que el Papa también tendrá un momento de cercanía y contacto con los fieles en la Catedral de Barcelona, su primera parada en su itinerario nada más aterrizar en El Prat procedente desde Madrid, y en la iglesia de Sant Agustí, en el Raval, donde asistirá el miércoles 10 a las 16:15. Allí se congregarán unas 400 personas, que representarán a entidades que socorren y hacen frente a la pobreza en la diócesis. Será justo antes de la misa solemne de la Sagrada Família, que permanecerá cerrada durante el día por motivos de seguridad, excepto para la ofrenda floral con que las autoridades rendirán homenaje durante la mañana al arquitecto modernista en su tumba, al cumplirse 100 años de su muerte.

Se intuye que el recorrido hasta la basílica atraerá a numerosos fieles y curiosos a lo largo de las calles de Barcelona. León XIV se desplazará en coche descubierto durante la totalidad o gran parte del trayecto desde el palacio episcopal, situado junto a la Catedral. El pontífice entrará a la Sagrada Família por la calle Sardenya, a través de la fachada de la Pasión, para descender a la cripta para rezar ante la sepultura de Gaudí, antes del inicio de la misa, en torno a las 19:30 horas. El Vaticano tiene en fase de estudio un posible milagro obrado por el arquitecto para resolver si lo beatifica. "¿Cuánto puede tardar? No lo sabemos, ojalá ocurra pronto pero, sea beatificado o no, su imagen y su persona ya es venerable y es un ejemplo", ha alabado Omella.

El acceso a la basílica, con capacidad para 4.000 personas, será por invitación y se cuenta con que se reúnan 250 obispos. Se instalarán dos pantallas gigantes en torno al templo durante la consagración de la torre de Jesús, la más alta de una iglesia cristiana, que el Papa bendecirá en torno a las 21:00 horas desde el exterior. El rito se cerrará con un espectáculo de luces que alumbrará la atalaya y el cielo de Barcelona.

La junta constructora ha indicado que el Ayuntamiento de Barcelona estudia colocar pantallas en otros puntos de la ciudad. “Mucha gente nos pide ver al Papa, ojalá tuviéramos más espacios y más días de visita, pero esta oportunidad nos permite llegar a más gente y que tengan contacto con el Santo Padre, escuchar su voz y compartir rezo con él”, ha celebrado Abadías.

“El acto en la Sagrada Família acaparó toda la atención en el encuentro de 2010, como debía ser, y quizá faltó un contacto con el pueblo fiel”, ha opinado el coordinador diocesano de la visita pontificia en Barcelona, Enric Puig. En ese sentido, ha augurado que el rezo en Montjuïc será un “acto verdaderamente de contacto con el pueblo fiel y con la ciudadanía en general que tiene interés por ver al Papa”.

Puig ha precisado que, en la mañana del miércoles 10, León XIV se trasladará en coche hasta Montserrat, lo que le permitirá detenerse antes en la cárcel de Brians para compartir unos instantes con presos y presas. "Esa visita ha sido una sorpresa que se haya podido incluir a última hora y que el Papa haya atendido la petición que se hizo, dará potencia a la dimensión social del viaje", ha predicho.