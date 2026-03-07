El Papa visitará Montserrat el 10 de junio antes de oficiar una misa en la Sagrada Família de Barcelona

El papa León XIV visitará la abadía de Montserrat durante su próximo viaje a Barcelona, que se prolongará durante dos días, el 9 y el 10 de junio. El Pontífice acudirá al monasterio a lo largo de la mañana del miércoles 10, según han confirmado fuentes eclesiales a EL PERIÓDICO. Ese mismo día, a partir de las 19.00 horas, el Papa oficiará una misa en la Sagrada Família para conmemorar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí e inaugurar la Torre de Jesús, la más alta de la basílica y, a su vez, la más elevada entre todas las iglesias cristianas.

De este modo, el viaje del Papa a Barcelona no se limitará a consagrar la torre suprema de la Sagrada Família y adquiere un radio más extenso, al ampliarse a uno de los principales enclaves espirituales de Catalunya. Se da la circunstacia de que la abadía acaba de celebrar el milenario de su fundación. La ocasión que se vivirá será excepcional: hay que remontarse 44 años atrás para recordar la última vez en que un Papa estuvo en al monasterio. Fue Juan Pablo II, que acudió en noviembre de 1982.

El Papa recorrerá la abadía, asistirá al canto de la 'Salve Regina' y del 'Virolai' y almorzará con los monjes

A tres meses de que tenga lugar la visita papal, la Iglesia está ultimando los detalles del viaje. El Arzobispado de Barcelona y la junta constructora de la Sagrada Família están a expensas de lo que el Vaticano resuelva sobre la propuesta de agenda de actos que han elaborado. Precisamente, una delegación oficial de la Santa Sede ha visitado este viernes la capital catalana para preparar el viaje.

Fuentes consultadas por este diario explican que la delegación vaticana se ha reunido con el equipo encargado de recibir al Papa en Barcelona, encabezado por el obispo auxiliar de Barcelona, David Abadías, el director de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, y el sacerdote que coordina el equipo organizador del viaje de León XIV a Catalunya, Enric Puig. Todos ellos se han desplazado a los lugares que el Pontífice prevé visitar durante su estancia en Barcelona. Y también se han trasladado a Montserrat.

Fuentes conocedoras de la visita confirman que la comitiva ha acordado que el Papa dedicará la mañana del miércoles 10 de junio a visitar el monasterio de Montserrat. No está previsto que León XIV celebre la misa de esa mañana. En cambio, sí asistirá al canto de la 'Salve Regina' y del 'Virolai' por parte de la Escolania de Montserrat. Además, León XIV recorrerá la basílica de Montserrat, venerará la imagen de la Virgen de Montserrat y almorzará con los monjes, antes del acto central en la Sagrada Família.

Encuentro entre el abad y el Papa

El pasado 1 de octubre una delegación de la Abadía de Montserrat, encabezada por el abad Manel Gasch, y Bernat Juliol, comisario del Milenario de Montserrat, mantuvo un breve encuentro con el Papa en el Vaticano. Tal como explicó 'Regió7', el Santo Padre intercambió unas palabras con el abad, quien pudo entregarle una medalla conmemorativa del milenario del monasterio benedictino, y saludó personalmente a toda la delegación montserratina que participó en la audiencia. Ese mismo día, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió con el Papa y le trasladó la "importancia" del milenario del monasterio de Montserrat.

La Sagrada Família de Barcelona, con la Torre de Jesús ya culminada con la cruz. / Ferran Nadeu / EPC

La delegación del Vaticano también ha estado este viernes en la Sagrada Família, así como en otros lugares que no han trascendido. Y no se descarta que haga una nueva visita a la ciudad en las próximas semanas, según fuentes conocedoras. Entre los espacios que se barajan como paradas del Pontífice figura la institución benéfica del Cottolengo. Los preparativos del viaje se llevan con discreción, a la espera de que la Santa Sede dé el visto bueno a los pormenores. Por ahora, no está cerrado el itinerario definitivo de León XIV.

Misa en la Sagrada Família por la tarde

Fuentes conocedoras de los entresijos de la visita apuntan que el Papa oficiará una misa solemne en la Sagrada Família a partir de las 19:00 horas de ese miércoles, en el que se augura una agenda apretada para el Pontífice. El director de la junta constructora ya anticipó la semana pasada que se prevé una eucaristía en la basílica durante la tarde del aniversario de la muerte del arquitecto del templo y dentro del marco de la comitiva papal.

Camps explicó que ese mismo miércoles, por la mañana, se rendirá homenaje a Gaudí con una ofrenda floral en su tumba, que se halla en la cripta de la Sagrada Família. No se concretó si León XIV participaría en el homenaje al genio modernista en su sepultura, al margen del que presidirá durante la tarde de la misma jornada. Ahora se sabe que, por la mañana, el Papa estará en Montserrat.

La visita del Papa a España será del 6 y el 12 de junio, seis días en los que también acudirá a Madrid y Canarias. Este jueves, la delegación vaticana se desplazó hasta Gran Canaria y Tenerife para apuntalar la visita. Recorrieron la catedral, Vegueta, el estadio Gran Canaria y el puerto de Arguineguín, escenarios todos ellos en los que se pretenden organizar actos públicos con Robert Prevost. Si todo sigue según lo previsto, la llegada del Papa a Gran Canaria será el 11 de junio. León XIV aterrizará en el aeropuerto de Gando, punto desde el que se desplazará a la capital en coche cerrado y rápido, para subir al papamóvil y entrar en la ciudad hasta el corazón de Vegueta.