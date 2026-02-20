GRÁFICOS | Así es la cruz tridimensional que ya corona la Sagrada Família y su altura comparada con otros edificios

Este viernes, 20 de febrero, el templo de la Sagrada Família de Barcelona vive uno de los momentos más emocionantes desde que comenzaron las obras en 1882: la colocación de la cruz que corona la Torre de Jesús. Con esta pieza, el templo diseñado por Antoni Gaudí alcanza por fin su altura máxima, 172,5 metros.

La operación consiste en elevar e instalar el brazo superior de la cruz gaudiniana, una estructura de más de 100 toneladas y cuatro metros de longitud. La maniobra, que se sigue con expectación, se retransmite en directo y marca el cierre en vertical de la torre principal, un hito que muchos barceloneses pensaron que no llegarían a ver.

Colocación de la cima de la torre principal de la Sagrada Família

No es hoy, sin embargo, cuando la Sagrada Família se convierte en el edificio más alto de Barcelona. Esto ya lo logró en julio de 2025, cuando superó los 155 metros y dejó atrás los 154 de la Torre Mapfre y el Hotel Arts, que encabezaban el ránking desde 1992. Desde hace meses, por tanto, la basílica ya es la edificación más alta de la trama urbana de la ciudad. Lo que sucede ahora es que alcanza su techo definitivo.

Una cruz de 17 metros

La torre dedicada a Jesucristo se remata con esta gran cruz tridimensional de cuatro brazos, que mide 17 metros de altura (como un edificio de cinco plantas) y tiene una envergadura de 13,5 metros. Su geometría responde al llamado “doble giro”, el mismo recurso que Gaudí utilizó en las columnas del templo. Para su diseño, el equipo actual ha trabajado a partir de un molde original conservado en la colección patrimonial de la basílica.

La torre de Jesús, coronada por la cruz, será la cima para siempre del templo

En la base aparecen hexágonos revestidos con trencadís cerámico con la inscripción "Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus" (“Solo tú eres Santo, solo tú eres el Señor, solo tú eres el más grande”), una frase de alabanza a Jesucristo que dialoga con las inscripciones que ya lucen los campanarios de las fachadas del Nacimiento y la Pasión ("Hosanna" y "Excelsis") y con las torres de los Evangelistas ("Amen" y "Alleluia").

Fiel a la idea original del arquitecto, la cruz está concebida para brillar. Por ello, se han utilizado cerámica blanca esmaltada y vidrio, materiales que reflejan la luz durante el día. Además, los focos que hay instalados en las torres cercanas iluminarán el terminal por la noche.

Cada brazo incorpora, también, ventilaciones naturales automatizadas para regular la temperatura.

El edificio más alto de Barcelona

Con la culminación de la Torre de Jesús, la Sagrada Família transforma un poco más el 'skyline' barcelonés y se consolida como el edificio más alto del entramado urbano de Barcelona. En julio de 2025 ya superó los 155 metros y dejó atrás los 154 metros de la Torre Mapfre y del Hotel Arts, que lideraban el ránking desde 1992, y amplió la distancia respecto a la Torre Glòries, con sus 144 metros.

Comparación de la Sagrada Família con los otros edificios más altos de Barcelona

Con sus 172,5 metros definitivos, la basílica se sitúa ligeramente por debajo de los 177,72 metros de la montaña de Montjuïc. Gaudí decidió no superar esa altura, convencido de que la obra humana no debía imponerse a la naturaleza.

A día de hoy, solo una estructura supera a la Sagrada Família dentro del término municipal de Barcelona (aunque fuera del núcleo urbano): la Torre de Collserola, con 244 metros.