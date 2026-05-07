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El 9 de junio

La visita del Papa a Barcelona: Sergio Dalma y la Escolania de Montserrat actuarán en el gran acto en el Estadi Olímpic

Sergio Dalma, en el sofá de una terraza en Barcelona.

Sergio Dalma, en el sofá de una terraza en Barcelona. / Ferran Nadeu

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La apretada agenda del Papa en Barcelona, donde estará menos de 48 horas (llegará al mediodía del 9 de junio y se irá a primera hora del 11), tendrá espacio para unos minutos musicales en uno de los actos más destacados de su visita a la capital catalana. Será el próximo 9 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde a las 20 horas León XIV celebrará una vigilia de oración en el gran recinto de Montjuïc, donde pronunciará un discurso. El acto multitudinario incluirá un espectáculo que, tal y como informó este diario, será "más que un concierto" y lo organizará la promotora barcelonesa The Project.

Según ha avanzado esta mañana 'El món a Rac-1' y ha podido confirmar este diario, el cantante de Sabadell Sergio Dalma y la Escolania de Montserrat protagonizarán la parte musical del evento. Concretamente, interpretarán una pieza en catalán, 'Em dónes força', colaboración entre el artista catalán y el coro de voces blancas que tiene su origen en 'La Marató de TV3' de 2011.

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