La visita del Papa a Barcelona: Sergio Dalma y la Escolania de Montserrat actuarán en el gran acto en el Estadi Olímpic

La apretada agenda del Papa en Barcelona, donde estará menos de 48 horas (llegará al mediodía del 9 de junio y se irá a primera hora del 11), tendrá espacio para unos minutos musicales en uno de los actos más destacados de su visita a la capital catalana. Será el próximo 9 de junio en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde a las 20 horas León XIV celebrará una vigilia de oración en el gran recinto de Montjuïc, donde pronunciará un discurso. El acto multitudinario incluirá un espectáculo que, tal y como informó este diario, será "más que un concierto" y lo organizará la promotora barcelonesa The Project.

Según ha avanzado esta mañana 'El món a Rac-1' y ha podido confirmar este diario, el cantante de Sabadell Sergio Dalma y la Escolania de Montserrat protagonizarán la parte musical del evento. Concretamente, interpretarán una pieza en catalán, 'Em dónes força', colaboración entre el artista catalán y el coro de voces blancas que tiene su origen en 'La Marató de TV3' de 2011.