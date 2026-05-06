La visita del Papa a Barcelona arrancará con un gran encuentro en Montjuïc organizado por The Project

Todos los detalles del viaje del Papa León XIV a España este junio y de su parada en Barcelona para bendecir la torre más alta de la Sagrada Família se darán a conocer este miércoles a las 12h del mediodía. El Vaticano ha querido esperar a que faltara un mes exacto para el inicio de la expedición para hacer oficial el itinerario. Uno de los actos que se explicará, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, es un gran evento en el Estadi Olímpic de Montjuïc que organiza la promotora de conciertos The Project.

Fuentes conocedoras explican que el arzobispado confió a esta firma barcelonesa el montaje de un evento muy singular. Será “más que un concierto”, prometen. Se trata de un “encuentro popular” abierto a todos los públicos, pero capaz de atraer a jóvenes mediante música en directo y una espectacularidad calculada. Como clímax del guion, el Papa lanzaría un mensaje dirigido también a esta franja de edad, desde un gran escenario colocado en el centro de este equipamiento de titularidad municipal.

The Project organiza actuaciones, giras y festivales desde hace más de 25 años. Por ejemplo, tienen en su porfolio citas veteranas como el Guitar BCN o el Festival de Jazz de Barcelona y veraniegas como el Mar d’Estiu de Santa Susanna y el Idílic Festival de Sant Feliu de Guíxols. En 2023, además, firmó un acuerdo con Èxits Management, representante de grupos catalanes de gran éxito como Oques Grasses, Buhos, Els Catarres, Figa Flawas o Els Amics de les Arts, para desarrollar propuestas conjuntas.

Las entradas gratuitas para el evento las podrá solicitar cualquier interesado en la web Conelpapa.es, que centraliza la información del viaje del Pontífice. Las 10 diócesis catalanas ya tienen entradas asignadas y ya están organizando autocares. En cambio, la asistencia a la ceremonia de la Sagrada Familia se ordenará solamente a través de invitaciones y las parroquias de Barcelona tendrán media decena cada una para distribuir entre sus fieles.

Anuncio centralizado en Madrid

La política comunicativa de Madrid y Barcelona sobre el viaje papal ha sido diametralmente opuesta. Los actos públicos y los encuentros privados del Papa en la capital española se han filtrado ampliamente a los medios y círculos de influencia madrileños, incluso con ruedas de prensa ministeriales. Una elocuencia que, según otras fuentes, habría molestado a Roma hasta el punto de haber cancelado propuestas. En contraste, en la ciudad condal se ha impuesto un voto de silencio generalizado hasta la comunicación oficial del Vaticano.

Y, llegado el día del esperado anuncio, los detalles de la visita a Barcelona y Montserrat no se darán a conocer en Catalunya, sino en Madrid. El arzobispo Joan Josep Omella formará parte de una presentación conjunta en la sede de la Conferencia Episcopal Española retransmitida por Youtube. Compartirá protagonismo en la convocatoria con el presidente de esta institución, el arzobispo vallisoletano Luis Argüello; el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo; el obispo de Canarias, José Mazuelos; y el de Tenerife, Eloy Santiago.

Seis ‘momentums’ en Barcelona

El viaje del Papa a España se alarga una semana y la mitad del tiempo, tres días y medio, lo pasará en Madrid. En la capital catalana estará menos de 48 horas, desde el mediodía del martes 9 hasta primera hora del jueves 11 de junio. Entonces partirá hacia las Islas Canarias, para acercarse al drama migratorio del Mediterráneo con un día en Gran Canaria y otro en Tenerife.

La etapa barcelonesa tendrá seis grandes ‘momentos’: la llegada al aeropuerto de Barcelona – El Prat el martes, el gran acto en Montjuïc esa tarde, una visita al día siguiente en la parroquia de Sant Agustí en el Raval, un encuentro a mediodía en la abadía de Montserrat -con ida y vuelta en helicóptero-; por la tarde la esperada misa multitudinaria en el templo de Antoni Gaudí, y finalmente la despedida en el mismo aeropuerto la mañana del jueves.

Más brevemente, el miércoles también bendecirá las ambulancias benéficas que la fundación de Sor Lucía Caram envía a Ucrania. El gesto lo habría solicitado directamente al Santo Padre la monja catalana, que tenía amistad con el papa Francisco, ambos argentinos. La agenda de ese día, muy apretada, también incluiría unos minutos en la Catedral, al estar situada justo delante del Palacio Episcopal, donde habrá pernoctado como ya hicieron Benedicto XVI en 2010 y Juan Pablo II en 1982.

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En las quinielas han figurado otros emplazamientos, finalmente descartados por requerimientos de seguridad o falta de tiempo. Por ejemplo, se barajó que pasara por el hospital de campaña de Santa Anna o por el barrio de Sant Roc de Badalona, que Robert Francis Prevost conoció en 2017, ocho años antes de ser elegido Pontífice.