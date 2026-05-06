El Papa León XIV incluye una visita a la cárcel de mujeres Brians 1 de Barcelona dentro de su visita a España

El papa León XIV incluirá una visita a la cárcel de mujeres de Brians 1 de Barcelona dentro de la visita a España que realizará entre el 6 de 12 de junio y que incluye paradas en Madrid, Barcelona, Montserrat, Tenerife y Gran Canaria. Lo hará el próximo día 10 de junio, antes de realizar la oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat.

El viaje, donde el Santo Padre se reunirá con sinhogar, migrantes y reclusas en un gesto más que simbólico, se producirá 15 años después de la última presencia de un Pontífice en el país —la de Benedicto XVI, en 2011— y coincidirá, además, con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, fallecido el 10 de junio de 1926 en Barcelona.

Los detalles del viaje papal se han conocido esta mañana en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Conferencia Episcopal Española en Madrid en la que han particiado monseñor Luis Argüello, presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid; el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; monseñor José Mazuelos, obispo de Canarias; y monseñor Eloy Santiago, obispo de Tenerife.

Nada más aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas el próximo día 6 el Papa se trasladará al Palacio Real, donde los Reyes de España le harán la bienvenida oficial, además de encontrarse con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, un encuentro en el que dará su primer discurso oficial.

Por la tarde, la agenda incluirá actos sociales: a las 18:00 visitará el proyecto solidario de Cáritas de CEDIA 24 HORAS en Carabanchel, y a las 20:30 presidirá una Vigilia de Oración con jóvenes en Madrid en la Plaza de Lima.

El acto central será la Misa y Procesión del Corpus Christi del Papa en la Plaza de Cibeles a las 10:00, uno de los eventos más multitudinarios de la visita. Por la tarde, tras un encuentro privado con la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica (16:30), el Pontífice acudirá al Movistar Arena de Madrid.

A las 18:00, participará en el evento “Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte”, donde ofrecerá un discurso a representantes culturales. La jornada concluirá con una cena en la Residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid.

Ya el domingo León XIV se reunirá con el Presidente del Gobierno de España en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, acudirá al Congreso de los Diputados para un encuentro con parlamentarios españoles a las 10:30. A las 11:30, visitará la Conferencia Episcopal Española, donde saludará a los obispos de España y compartirá un almuerzo.

Por la tarde, a las 18:00, tendrá lugar una oración en la Catedral de la Almudena en honor a la patrona de Madrid. A las 19:00, el Papa protagonizará un encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

El martes 9 de junio el Papa llegará a Barcelona. El primer acto público será un encuentro multitudinario con los jóvenes en el Estadi Olímpic de Montjuïc, similar al que tendrá lugar en Madrid en los alrededores del Bernabéu. Tras la visita a la cárcel de Brians 1, el Pontífice se desplazará a Montserrat, donde habrá un acto multitudinario en el exterior del monasterio. También tendrá un encuentro con Cáritas y las Hermanas de la Caridad.

Ya por la tarde acudirá a la Sagrada Família, donde hacia las 19.00 horas tendrá lugar una ceremonia litúrgica, acto que coincidirá con la inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

"El Papa viene a señalarnos la cruz, por eso el lema de esta visita es 'Alzar la mirada'", ha afirmado el arzobispo de Barcelona sobre la bendición a la cruz de la Sagrada Familia que realizará el Santo Padre. "Desde la Diócesis puedo decir que hay una gran expectativa. Sus palabras y sus gestos están llegando mucho a la gente. Es la sabiduría de San Agustín; te dice tres frases y te toca el corazón. Paz desarmada y desarmante", afirmó.