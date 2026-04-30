El Papa visitará la parroquia de Sant Agustí del Raval la mañana del 10 de junio

El papa León XIV, que pertenece a la orden de los agustinos, aprovechará su próxima visita a Barcelona para reunirse con la comunidad agustina de la parroquia de Sant Agustí del Raval, según ha podido saber EL PERIÓDICO de fuentes eclesiales. Será un encuentro que tendrá lugar la mañana del día 10 de junio, antes de que el Pontífice emprenda viaje a Montserrat. Será este un día intenso para el Papa ya que por la tarde acudirá a la Sagrada Família. Todos los detalles están pendientes de la confirmación oficial por parte del Vaticano. Esta semana representantes vaticanos han estado ya en la ciudad comprobando los diferentes puntos de la visita papal.

El encuentro de León con la comunidad agustina consistirá en un oficio breve, probablemente una oración o una lectura conjunta. Es esta una parada de la ruta del Papa que tiene todo el sentido dado que, al margen de ser de la misma orden religiosa, Robert Prevost conoce a estos religiosos de visitas anteriores a Barcelona. Y en diciembre de 2024, esta comunidad compartió mantel y conversación con Prevost en Roma, meses antes de que fuera elegido Papa. La comunidad agustina en Barcelona está formada por las parroquias de Sant Agustí y de la Mare de Déu del Carme, ambas en el Raval.

Además, en 2017 visitó a la comunidad agustina establecida en Badalona, según explicaba a este diario el padre Denis, prior local de los agustinos en Barcelona, que recuerda que Prevost acudió no una sino dos veces a Sant Roc. "Es una persona muy sencilla, muy preocupada por el aspecto social", resumía hace un año el padre Denis.

Desplazamiento a Montserrat

Tras este encuentro, León de desplazará a Montserrat, donde tendrá lugar, según las fuentes, un acto multitudinario en el exterior del monasterio, y una parte más privada que incluirá la veneración a Nuestra Señora de Montserrat y una comida con los monjes de la abadía.

La jornada del día 10 acabará en la Sagrada Família, donde hacia las 19.00 horas tendrá lugar una ceremonia litúrgica, acto que coincidirá con la inauguración de la torre de Jesucristo, la más alta de la basílica, con 172,5 metros de altura, y con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

La calle Marina quedará cortada para facilitar la salida de los feligreses que seguirán la ceremonia dentro del templo. Ahí también tendrá lugar la bendición de la Cruz y posteriormente habrá "una fiesta", en palabras del presidente de la Fundació Sagrada Família, Esteve Camps, en un Afterwork organizado por EL PERIÓDICO. Para quienes no puedan acceder al templo, se instalarán "entre cuatro y seis pantallas" en los alrededores de la Sagrada Família.

El Papa llegará a Barcelona el día 9, procedente de Madrid. Él se desplazaría en avión y la comitiva eclesiástica lo seguiría en tren, si bien aún no se ha confirmado el itinerario con este nivel de detalle. El primer acto público sería un acto multitudinario en el Estadi Olímpic de Montjuïc, que Camps también dio por hecho si bien no ha sido oficializado por el Vaticano. El Ayuntamiento de Barcelona ni lo confirma ni lo niega.

La parada en la parroquia agustina del Raval satisfaría el deseo de incorporar al itinerario barcelonés un acercamiento a algun proyecto social, equivalente a la visita prevista el sábado previo a iniciativas de Cáritas en el barrio de Carabanchel en Madrid. Durante los últimos meses se han barajado distintas opciones, desde una recepción en el Cottolengo del padre Alegre del Carmel hasta el hospital de campaña de la parroquia de Santa Anna o el barrio de Sant Roc de Badalona.