Los hospitales de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró y Calella compran un lote conjunto de robots quirúrgicos: "Nos hemos ahorrado un 21% del coste"

Los hospitales de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró y Calella han hecho una compra conjunta, que ha costado 12,4 millones de euros, de cinco robots quirúrgicos Toumai, desarrollados por MedBot–MicroPort, una tecnología avanzada que permite realizar intervenciones quirúrgicas más precisas y mínimamente invasivas. La primera cirugía con este robot —cada uno tiene cuatro brazos, una consola y una pantalla— la ha realizado este martes el Hospital de Vic. Se trataba de una cirugía gástrica. Los centros prevén realizar unas mil operaciones durante el primer año de actividad conjunta.

"Es una alianza novedosa. Yo nunca antes había trabajado con cuatro hospitales más para hacer una compra conjunta", explica a este diario el cirujano Josep Camps, que además es coordinador del área quirúrgica del Hospital de Igualada. Esta compra conjunta, asegura Camps, les ha permitido a los centros sanitarios "ajustar costes". "Ha habido un ahorro global de un 21%, tres millones y medio menos. Ha sido muy fructífero", afirma. Esta alianza, además, refuerza un modelo de colaboración entre hospitales orientado a optimizar recursos, compartir conocimiento y mejorar el acceso de los pacientes a la cirugía robótica.

El robot quirúrgico Tomai, una marca china. / Hospital de Igualada

Para el doctor Camps, este movimiento tiene varias características. La primera, supone incorporar un nuevo tipo robot quirúrgico a la sanidad. "En España prácticamente solo había el Da Vinci", afirma. Esta marca, Tomai, es china y tiene "las mismas prestaciones que cualquier otro" pero "con un precio más ajustado". Pero, además —lo más importante—, la compra de esta novedosa tecnología supone acercarla a los hospitales comarcales y que se beneficien de ella sus habitantes.

"Nosotros no teníamos robots de este tipo. Solo están en hospitales de tercer nivel, como Bellvitge, Vall d'Hebron o el Clínic", afirma este doctor. "Ni aquí, en Igualada, ni en Vic o el Maresme podíamos ofrecer este tipo de cirugía laparoscópica. Toda nuestra población, si sumas la Anoia, el Maresme y Osona, son 1,7 millones habitantes", prosigue. Hasta ahora, los pacientes que necesitaban esta cirugía o bien eran atendidos en Barcelona, o bien se les hacía la intervención por laparoscopia, aunque esta última "no tiene la finura de la robótica".

El robot quirúrgico Tomai, una marca china. / Hospital de Igualada

El 23 de abril el Hospital de Igualada realizará su primera cirugía ginecólogica con este robot. También en Calella se empezará a utilizar este robot en abril, mientras que en Terrassa será en mayo y en Mataró, en octubre.

Pequeñas incisiones

La cirugía robótica permite realizar intervenciones con gran precisión a través de pequeñas incisiones. El robot no actúa de forma autónoma: es siempre el cirujano o la cirujana quien guía los instrumentos desde una consola situada dentro del mismo quirófano.

Este sistema proporciona una visión tridimensional ampliada del campo quirúrgico y una gran precisión en los movimientos, lo que facilita una mejor identificación de los tejidos y de las estructuras anatómicas. Para los pacientes, esto se traduce en intervenciones menos invasivas, menos dolor postoperatorio, recuperaciones más rápidas, menos complicaciones y estancias hospitalarias más cortas.

En los cinco centros, las primeras intervenciones se realizarán principalmente en las especialidades de ginecología, urología y cirugía general, con procedimientos como histerectomías, colecistectomías, cirugía digestiva, cirugía colorrectal o prostatectomía radical, con la voluntad de ampliar progresivamente la actividad a otras áreas quirúrgicas. Aunque el ámbito de actuación de esta tecnología es muy amplio, la cirugía robótica no está indicada en todos los procedimientos.

Formación especializada

La implantación de la cirugía robótica conlleva un programa de formación especializada para los profesionales, que incluye formación teórica, simulación e intervenciones iniciales supervisadas por expertos. Parte de esta formación se realiza en el centro europeo de referencia Orsi Academy, en Bélgica, especializado en cirugía robótica.

En conjunto, el despliegue del programa en los cinco hospitales implicará a más de un centenar de profesionales formados, entre cirujanos, anestesiólogos, personal de enfermería quirúrgica, personal de esterilización y equipos de apoyo.