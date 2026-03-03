Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundació Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente está en Canarias y el cirujano, en Barcelona

El centro sanitario catalán prevé ampliar a más hospitales las intervenciones que ahora realiza ya de forma sistemática con el Hospital San Roque de Las Palmas

La telemedicina reduce en un 54% la mortalidad de la insuficiencia cardíaca gracias a la detección precoz de síntomas leves

La telemedicina permite que Bruno, de 10 años y con fibrosis quística, esté ingresado en casa: "El hospital te consume"

El médico que participa en la telecirugía desde Canarias.

El médico que participa en la telecirugía desde Canarias. / FUNDACIÓ PUIGVERT

Beatriz Pérez

Beatriz Pérez

Barcelona
El médico está en Barcelona y su paciente, en un quirófano en Canarias. Así, a 3.000 kilómetros de distancia, opera el cirujano urológico Alberto Breda. La Fundació Puigvert de Barcelona ha puesto en marcha el primer programa clínico estructurado de telecirugía robótica de Europa, que de momento conecta Barcelona con Canarias, pero que se ampliará a más hospitales. La telecirugía ha dejado de ser una técnica experimental.

El doctor Breda, presidente de la Sección de Cirugía Robótica de la Sociedad Europea de Urología (ERUS) y subdirector del Servicio de Urología y jefe de la Unidad de Urología Oncológica de la Puigvert, asegura que el éxito de este programa no es demostrar que la telecirugía es posible —algo que ya se había hecho antes—, sino consolidarla como un "modelo estable".

La telecirugía ha dejado de ser una técnica experimental y se consolida como "modelo estable"

"No es noticia que se ha hecho técnicamente posible operar en remoto, sino que existe, desde hace semanas, un programa de telecirugía entre dos instituciones, la Fundació Puigvert y el Hospital San Roque de Las Palmas", explica a EL PERIÓDICO. El reto no era únicamente conectar dos quirófanos, sino incorporar este modelo dentro del circuito asistencial real con todas las garantías clínicas".

La Puigvert ha realizado este febrero 10 intervenciones urológicas de distinta complejidad y a día de hoy todos los pacientes han sido dados de alta y evolucionan sin complicaciones

La implementación operativa y asistencial del programa en Canarias ha sido dirigida por Pablo Juárez del Dago, cirujano robótico y director del grupo urológico GUA-Urointec, cuyo equipo ha asumido la coordinación del entorno quirúrgico y la integración del modelo en la práctica hospitalaria real. El doctor Breda sitúa el origen del salto tecnológico en una primera intervención remota realizada en septiembre de 2024, en el marco de un congreso. "Hace dos años, en septiembre de 2024, hice la primera cirugía, de Barcelona a Berlín", dice.

El doctor Alberto Breda participando en la telecirugía desde Barcelona.

El doctor Alberto Breda participando en la telecirugía desde Barcelona. / FUNDACIÓ PUIGVERT

Este programa conecta a dos hospitales a una distancia de 3.000 kilómetros mediante una infraestructura tecnológica desarrollada por Edge Medical consolidando un sistema quirúrgico estable y reproducible en un entorno asistencial. En los últimos años, Breda ha estado trabajando para construir un "circuito asistencial" con "utilidad real" para el paciente: "Hemos tardado un año y medio en poner en marcha un programa clínico de telecirugía en España y esto ha sido un reto, pero ya es una realidad: podemos conectar dos hospitales y hacer telecirugías a distancia", defiende.

Durante las primeras tres semanas del mes de febrero se han realizado 10 intervenciones urológicas de distinta complejidad en pacientes de Canarias —cuatro adenomectomías por hiperplasia benigna de próstata, dos nefrectomías parciales, tres prostatectomías radicales y una resección de masa retroperitoneal— ejecutadas en tiempo real desde Barcelona por el doctor Breda con la asistencia 'in situ' del doctor Juárez del Dago y su equipo. A día de hoy todos los pacientes intervenidos han sido dados de alta y evolucionan sin complicaciones.

En "zonas remotas"

Breda defiende que este modelo podría replicarse en otros lugares e incluso "zonas remotas". "Canarias ejemplifica cómo un proyecto como este se puede hacer en cualquier lado del mundo", defiende. Desde la consola robótica instalada en la Fundació Puigvert de Barcelona, el cirujano ha operado directamente a los pacientes canarios en un quirófano del Hospital Universitario San Roque en Las Palmas de Gran Canarias.

"El rendimiento técnico ha sido clave: la latencia media registrada osciló entre 30 y 70 milisegundos, muy inferior a los 132 milisegundos registrados durante la nefrectomía parcial transcontinental que realicé en 2024 entre Burdeos y Pekín", dice Breda. Aquella intervención fue considerada por la comunidad científica un hito mundial en telecirugía. Este precedente sentó las bases del modelo que ahora se implanta de forma estructurada en el sistema sanitario español, no como demostración tecnológica sino como programa clínico en un entorno hospitalario real.

