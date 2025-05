La telemedicina reduce en un 54% la mortalidad de la insuficiencia cardíaca gracias a la detección precoz de síntomas leves

La telemedicina reduce un 54% la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, una de las enfermedades crónicas más prevalentes, y hasta un 70% los episodios de descompensación. El corazón de la persona con insuficiencia cardíaca crónica no bombea sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de forma eficiente. "Como todas las patologías crónicas, la insuficiencia cardíaca cursa brotes, y estos brotes son las llamadas descompensaciones, que se producen sobre todo por retención de líquidos, la cual, a su vez, causa ahogos. Esto acaba impactando en el sistema sanitario porque requiere de hospitalizaciones", explica a este diario el doctor Sergi Yun, experto en 'eHealth', miembro de la Unitat Multidisciplinària d'Insuficiència Cardiaca Comunitària (UMICO) y del Servei de Medicina Interna del Hospital de Bellvitge. La experiencia muestra que, tras un ingreso hospitalario por una descompensación, estos pacientes tienen riesgo de sufrir varios eventos en los siguientes seis meses.

Un estudio pionero de este hospital, junto al Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) y el Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), demuestra que las herramientas de telemedicina pueden transformar la gestión de la insuficiencia cardíaca: la combinación de la telemonitorización y la teleintervención reduce en un 54% la mortalidad cardiovascular y un 70% los episodios de descompensación en estos pacientes. Los resultados de este ensayo, llamado 'Hermes' (Heart failure Events reduction with Remote Monitoring and eHealth Support), que fue realizado entre 2018 y 2022 en 506 pacientes hospitalizados por descompensación de insuficiencia cardíaca en 10 centros de España, acaban de ser publicados en la revista 'The Lancet Digital Health'.

Una 'app' móvil

Este ensayo incluyó la creación de una 'app' móvil para que los pacientes pudieran enviar datos cada día desde su casa, lo cual permitió a los médicos recibir la información en tiempo real y hacerles un seguimiento, algo que resultó ser clave. "Las hospitalizaciones restan calidad de vida, empeoran el pronóstico y tienen un coste sanitario. Aunque en los últimos años se crearon las unidades especializadas en insuficiencia cardíaca, quedaba una necesidad no cubierta de organizar mejor la atención de los pacientes más vulnerables, que son esos que salen de una hospitalización", señala el doctor Yun. Así, Bellvitge se propuso abordar esta realidad "mediante soluciones digitales", esto es, mediante el uso de esta 'app' y de videoconferencias. "Queríamos ver si eso podía mejorar los resultados de salud, en este caso, los eventos clínicos y la calidad de vida", añade.

El problema de este tipo de pacientes crónicos es que, cuando se descompensan, "no hay otra manera de actuar que no sea ingresándolos con un tratamiento endovenoso mediante una hospitalización convencional". Así que los profesionales optaron por "optimizar todo el engranaje de detección precoz de estas complicaciones para poderlo ajustar". A través de la teleintervención (el control de peso diario, el control arterial y el control de síntomas mediante videoconferencia), vieron que se lograban "resultados muy importantes" en descompensaciones y muertes.

"Conseguimos, además de que el paciente tuviera más control de su enfermedad, una mayor sensibilización sobre la misma, más empoderamiento al conocer todo lo que le pasa y una sensación de estar más cuidado. A la mínima alarma, se activa todo", cuenta Yun. Según él, la tecnología móvil no se había probado nunca en este segmento de la población (pacientes que sufrieron una descompensación). "Este es el primer estudio que monitoriza esto y creemos que la solución digital es la más idónea para estos enfermos".

"Síntomas leves" inadvertidos

Como explica por su parte el jefe de Cardiología de Bellvitge, Josep Comin-Colet, antes de que haya descompensaciones en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, se producen "pequeños cambios" en sus condiciones vitales y "síntomas leves" que pueden pasar inadvertidos. "Tener un sistema que controle por ejemplo la presión arterial, que capte estos síntomas más precoces, permite a los profesionales avanzarse a las recaídas", certifica. Comin-Colet asegura que las herramientas de salud digital, como la telemedicina, ayuda a mejorar los resultados clínicos no solo en esta enfermedad, sino también en otras enfermedades crónicas como las respiratorias o la inflamación por dolor, si bien todavía falta investigación al respecto.

Cree, además, que la telemedicina es fácilmente aplicable, entre otras cosas porque muchas personas mayores ya tienen un 'smartphone'. Además, estas herramientas se han "abaratado" mucho, por lo que son "implementables" dentro del sistema.

10 hospitales españoles

El ensayo 'Hermes' ha incluido 506 pacientes hospitalizados por descompensación de insuficiencia cardíaca en diez centros españoles: el Hospital de Bellvitge, el Clínico de Valencia, el Central de Asturias, el Puerta de Hierro, el de Manises, el Virgen de la Victoria, el Arnau de Vilanova, la unidad de Atención Primaria Delta de Llobregat, el Hospital de Viladecans y el Moisés Broggi.

Los resultados son concluyentes: en el grupo que utilizó herramientas de telemedicina, se reduce drásticamente el riesgo de nuevos eventos cardiovasculares, hospitalizaciones y reingresos, pasando del 41% en el grupo en seguimiento convencional al 17% en el grupo en seguimiento basado en mHealth.

El estudio 'Hermes' ha sido clave para impulsar el proyecto eOSS (eHealth Based operative support system), desarrollado por la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Comunitaria de el Hospital de Bellvitge, con la participación de la Gerència d'Atenció Primària y Comunitària (Gapic) Delta.

En el marco de este proyecto, se ha creado una aplicación móvil que permite a los pacientes enviar a diario desde casa datos biométricos como el peso o la tensión arterial, así como responder un breve cuestionario sobre su estado de salud, accesible para todos, independientemente de su nivel tecnológico o situación socioeconómica. Estos datos se procesan en tiempo real gracias a la integración con el sistema clínico SAP, ofreciendo una visión completa que permite realizar una intervención al recibir la alerta del usuario y, de ésta forma, prevenir complicaciones graves.

El desarrollo de esta aplicación, liderada por la Direcció de Sistemes d'Informació de la Gerència Hospitalària Bellvitge-Viladecans y de los ámbitos de Atenció Primària Metropolitana Sur y Penedès del Institut Català de la Salut (ICS), ha sido completado en tan solo seis meses. Ahora ya se está probando en pacientes que han sido ingresados en Cardiología del Hospital de Bellvitge y en el EAP San José de la GAPiC Delta, con una perspectiva de escalabilidad en otros centros hospitalarios, Equipos de Atención Primaria (EAP) y territorios del ICS.