Germans Trias i Pujol
El hospital de Can Ruti de Badalona, "pionero" en Europa por una cirugía robótica de urgencia con ayuda remota
El centro sanitario desarrolla un programa de intervenciones quirúrgicas de urgencia con tecnología robótica, el primero de estas características en Europa
Un informe ambiental avala la ampliación del Hospital de Can Ruti que prepara Badalona
El Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti) ha sido "pionero" en Europa en realizar una cirugía robótica de urgencias con supervisión remota inmersiva, después de hacerlo meses atrás con una cirugía robótica real programada, ha informado este miércoles en un comunicado.
La actuación se enmarca en el hecho que el hospital, desde el año pasado, desarrolla un programa de intervenciones quirúrgicas de urgencia con tecnología robótica, el primero de estas características en Europa y que permite disponer, de forma sistematizada y exclusiva, de un robot operativo los 365 días del año para cirugías urgentes.
La cirugía urgente en la que se puso en práctica la herramienta se llevó a cabo a un paciente de unos 30 años que tuvo que ser intervenido de urgencia por una apendicitis aguda, dirigida en el quirófano por la especialista en cirugía colorrectal Íngrid Tapiolas, y orientada desde su domicilio especialista en cirugía endocrina, bariátrica y metabólica de Can Ruti, Jordi Tarascó.
Para Tarascó, este hito supone que la supervisión remota desde el domicilio, para apoyar a compañeros con menos experiencia y con dificultades "pueda ser factible, segura y eficiente en entornos quirúrgicos de alta complejidad".
A grandes rasgos, esta novedad se basa en combinar diferentes tecnologías --fibra, realidad virtual, realidad mixta y 'edge computing'-- que ofrecen conectividad en tiempo real y que permiten que una operación con este sistema robótico, con una visión 3D de alta definición, sea accesible a personal que no se encuentra en ese momento en el quirófano.
