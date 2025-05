Can Ruti crea la primera consulta de España para personas con patologías causadas por el sexo anal

El Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) ha creado la primera consulta de la sanidad pública de España destinada a tratar las patologías relacionadas con el sexo anal, como pueden ser las hemorroides, las fisuras, las infecciones de transmisión sexual (ITS) o el dolor. Aunque la mayor parte de pacientes son, de momento, hombres gais, por esta consulta también pasan mujeres y varones que tienen relaciones heterosexuales. Uno de los objetivos es romper el tabú que rodea al sexo anal.

Esta consulta monográfica sobre Salud Anal y Sexual (SAS) comenzó a funcionar a principios de abril gracias al impulso de la Unidad de Coloproctología del Servivio de Cirugía General y Digestiva. De momento funciona con una periodicidad quincenal, a modo de prueba piloto. A ella llegan pacientes procedentes de diferentes especialidades (como Ginecología, Dermatología o Psiquiatría), así como de la atención primaria. Todos ellos proceden del ámbito territorial del Àrea Metropolitana Nord de Barcelona, aunque sus sanitarios aspiran a recibir próximamente pacientes de otras zonas.

"Esta consulta es pionera en la sanidad pública. Ya había consultas privadas. Hay demanda, pero no hay oferta, así que quien necesita esta atención tiene que pagarla", explica a este diario Sandra Vela, especialista en Coloproctología y en el cribado de displasia y cáncer anal de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Vela explica que las problemáticas que trata esta consulta son "frecuentes" y deben ser tratadas por un cirujano especialidado en proctología.

Solo centros para VIH

En Catalunya hay centros especializados en VIH que ya tratan también las patologías derivados del sexo anal. Sin embargo, solo pueden acceder a ellos las personas con VIH. Esta nueva consulta de Can Ruti va más allá, ya que está abierta tanto a hombres como a mujeres, tengan a no VIH y sean o no parte del colectivo LGTBI. "El sexo anal, además de dolor, puede causar hemorroides, fisuras o ITS. Y tú no puedes tratar igual las hemorroides causadas por estreñimiento que por sexo anal. En las hemorroides, por ejemplo, el enfoque será el tratamiento del tránsito intestinal. Pero en el caso del sexo anal, no", cuenta esta proctóloga.

Las personas que practican sexo anal tienen más riesgo de contraer una ITS. Y el virus del papiloma humano (VPH), que es un tipo de infección de transmisión sexual, aumenta el riesgo de cáncer anal y de cáncer de cuello uterino (esto último, en mujeres). En estos dos meses de funcionamiento de la consulta, el 80% de los pacientes son hombres. Pero también han pasado por ella mujeres. Y hombres heterosexuales que tienen relaciones heterosexuales.

"Atender sin estigma"

"El sexo anal es un tabú entre parejas heterosexuales. Nosotros vemos hombres que tienen sexo anal mediante juguetes con sus parejas heterosexuales", cuenta esta doctora. A pesar de la evidencia de que el sexo anal ha estado presente a lo largo de la historia y ha sido practicado por todos los géneros y orientaciones sexuales, existe una creencia social predominante que le asocia principalmente a hombres homosexuales y bisexuales, intensificando el tabú para todas las personas, incluyendo hombres y mujeres heterosexuales, señala el hospital.

Así, la creación de esta consulta responde a la creciente demanda de personas que practican regularmente el coito anal receptivo (CAR) y que sufren patologías anales que afectan a su calidad de vida sexual y general. "Queremos atender sin tabús, pese a que el estigma que envuelve esta práctica pueda causar incomodidad", dice Vela. "Las personas afectadas por problemas derivados de practicar el sexo anal carecen de un profesional especializado a quien acudir, ya que toda la literatura existente sobre este ámbito se aborda desde un punto de vista psicológico, y no proctológico", concluye.