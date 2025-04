3 buenos restaurantes de la Boqueria donde reponer fuerzas

La Boqueria es el mercado más popular de Barcelona. Y no solo para los guiris que visitan la ciudad. También para los gurmets, que encuentran allí restaurantes que ofrecen una cocina excepcional elaborada con el buen producto que se vende en los puestos vecinos.

Aquí te recomendamos buenos restaurantes de la Boqueria que merecen la visita. Son estos.

Un corte de 'pâté en croûte'. / Jordi Cotrina

Casa Guinart

En el sitio más sorprendente, a pie de turistas y de La Boqueria, Àlex Clotas recupera un clásico de la charcutería francesa adaptado a la catalana: el 'pâté en croûte'. Lo tiene entre las sugerencias del día. Esta es la crónica de Pau Arenós, que probó este y otros platos como el rico bocadillo de solomillo (bautizado en este local como Pepito Guinart), de su visita a Casa Guinart.

Maurizio de Vei, el cocinero Marco Filipponi, Pablo Rodríguez y Alfredo Rodolfi con los productos que sirven en Bacaro. / Ferran Nadeu

Bacaro

Si preguntas a Alfredo Rodolfi, uno de los dueños de Bacaro, qué distingue su oferta de otras, te contestará así: "Trato informal, sin máscaras. Género fresco. Preparaciones a diario". Esa manera de actuar que permite que los desconocidos se sientan cómodos. Aquí tienes más información sobre Bacaro.

Quim Márquez con su hijo Yuri en el diminuto bar de la Boqueria. / Jordi Cotrina

El Quim de la Boqueria

Una barra frente a las llamaradas que se alzan en un cubículo de muy pocos metros cuadrados donde se apuran ocho personas. No es el lugar más cómodo, pero sí el más ventilado, con los aires del mercado en la riñonada: si la gente va y hace cola es porque se come bien-bien. A diario, 160 personas que pueden elegir entre unos 60 platos de cocina de mercado. Así se come en El Quim de la Boqueria.