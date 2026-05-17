Peio Sánchez, rector de Santa Anna: “La visita de León XIV a Barcelona será mucho más completa que la de Benedicto XVI”

El rector de la parroquia de Santa Anna, Peio Sánchez, es la cabeza visible del Hospital de campaña, con epicentro en la iglesia del Gòtic, que atiende a personas sinhogar, en una iniciativa que se inspiró en la línea defendida por el papa Francisco. Porque en una visita que le hizo en noviembre de 2024 en Roma junto con el padre Ángel -fundador de Mensajeros de la paz, una de las entidades que dirige la atención social de Santa Anna- y sor Lucía Caram, el anterior Pontífice le dijo a Sánchez: “Quiero que los hospitales de campaña sean una de mis herencias”.

A aquel viaje, el sacerdote no pudo llevarse casi a ninguno de sus “acogidos”: “La mayoría no tenían documentación”. En conversación con este diario, el párroco de Santa Anna explica cómo ve en la figura de su sucesor, León XIV, un mensaje que coincide con el que defendió el argentino, y cree que su visita a Barcelona, su visita a España, dejará muestras de esa continuidad, de ese mensaje fundamentado en la defensa de los más necesitados y en la búsqueda de la paz.

El párroco de Santa Anna con uno de los jóvenes delos Hogares de oportunidad del Hospital de Campaña de Santa Anna. / EPC / MANU MITRU

Rector en el Carmel

Será la segunda visita papal que él viva en Barcelona. “En 1982, cuando vino Juan Pablo II, yo estaba terminando Teología en Salamanca. Con la visita de Benedicto XVI, en 2010, ya tuve bastante relación. Ya estaba en Barcelona, y el cardenal (Lluís) Martínez Sistach me encargó las catequesis preparatorias para la visita. Yo ya estaba en el Carmel”.

Peio Sánchez fue rector de una parroquia del barrio del Carmel, la del Mont Carmel, del 2001 al 2011, por lo que vivió de pleno la crisis generada por el hundimiento de las obras del metro y la afectación que sufrieron los vecinos.

Visita con vertiente social

“Yo creo que la visita de León XIV será mucho más completa que la de Benedicto, que consistió propiamente en la bendición de la Sagrada Familia. También visitó un centro de discapacitados. El papa Francisco imprimió un cambio de formas a los viajes que el papa León está prolongando”, afirma el párroco.

Un cambio, dice, que consiste en darles “una vertiente social mucho más fuerte”: “El papa León va a hacer dos visitas significativas. Irá a la cárcel de Brians. Y es curioso que muchos políticos no hayan pasado nunca por la prisión y que el Papa venga de Roma y verá a gente que lo pasa mal no solo porque ha delinquido, sino porque su itinerario personal tampoco le dio muchas alternativas. También me parece muy significativa la reunión que se hará en Sant Agustí, que es un guiño a la orden del Papa, la de los agustinos”. Una orden de la que Robert Prevost fue Superior. En Sant Agustí, prosigue Peio Sánchez, el Papa, se reunirá con las realidades sociales de la ciudad: “Será una reunión corta pero que demuestra que quiere escuchar las realidades sociales de la ciudad y decir también su palabra ahí”.

Santa Anna o Sant Agustí

En un primer momento, se valoró la posibilidad de que el Pontífice acudiera a Santa Anna, lo que no hubiera sorprendido a nadie. En estos momentos, en los que en Barcelona cerca de 2.000 personas duermen en la calle, el Hospital de Campaña de Santa Anna es uno de los principales puntos de asistencia con los que cuenta este colectivo: atiende a un millar de personas, les ofrece consulta médica, da de comer a 450 personas cada día.

Las dificultades que suponía en cuanto a seguridad el acceso a Santa Anna, en la calle del mismo nombre, en el corazón del Gòtic, fueron señaladas como una de las causas para elegir Sant Agustí, aunque sin duda pesó el gesto para con los agustinos. Peio Sánchez subraya que no se trataba de entrar en competencia alguna: “Lo importante no es que cada uno venda su marca si no dar voz a las personas que no la tienen”.

"León XIV dice que el problema de la pobreza tiene detrás una injusticia estructural. Que es un pecado social que afecta a las mismas estructuras económicas, políticas, que son las generadoras de la pobreza”

Él participará en el encuentro con entidades sociales de Sant Agustí, con algunos de los sinhogar a los que atiende el hospital: “Para las pocas plazas que tenemos, daremos preferencia a la gente de la calle”, por delante de equipos profesionales y voluntarios. No estará en la Sagrada Família, porque comentará esa visita para Betevé. Y sí irá al Estadi Olímpic con otro grupo del Hospital de campaña.

Un texto de dos papas

De León XIV destaca su primer y único texto importante dado a conocer en el tiempo que lleva como Obispo de Roma, la exhortación apostólica ‘Dilexi te’, que data de octubre pasado, “un texto inicialmente preparado por el papa Francisco que él hace suyo y que dice que estar por las personas empobrecidas no es algo que la Iglesia haga, sino que forma parte de su misma esencia. Y que el problema de la pobreza tiene detrás una injusticia estructural. Que es un pecado social que afecta a las mismas estructuras económicas, políticas, que son las generadoras de la pobreza”. Y prosigue sobre el texto: “Dice que no tiene sentido actuar en emergencia ante la pobreza si no actuamos ante las causas que la provocan. Que no se trata solo de atender a la dignidad de las personas, sino de establecer un cambio social para que las personas más vulnerables puedan estar en el centro”.

Sánchez con voluntarios que etienden el comedor de Santa Anna. / EPC / MANU MITRU

Viajes que no hizo Francisco

“El papa Francisco no quiso visitar España, donde había vivido en un año sabático que tuvo. Hizo muy pocas visitas a Europa. Tampoco fue a Argentina. Quería ir siempre a las periferias del mundo. Lo mismo se iba a Lampedusa (localidad italiana que es un punto de gran llegada de inmigrantes africanos) que a África, fue a la República Centroafricana en plena guerra”, recuerda Peio Sánchez.

Y en ello ve otro vínculo con el antecesor: “El papado de Francisco y el de León, este todavía con más fuerza, se han visto abocados a asumir un liderazgo ético ante la falta de liderazgos políticos en un contexto mundial de grave inestabilidad”. Es algo, dice, que le corresponde a la Iglesia católica por su “presencia mundial”: “Si la ONU desaparece, ¿quién queda que pueda tener una perspectiva mundial? Las iglesias protestantes están muy fragmentadas, las ortodoxas son demasiado nacionales. Queda la católica como referencia, por su presencia mundial, porque está en todas partes”.

“Si la ONU desaparece, ¿quién queda que pueda tener una perspectiva mundial? Las iglesias protestantes están muy fragmentadas, las ortodoxas son demasiado nacionales. Queda la católica como referencia, porque está en todas partes”

A Francisco le tocó la pandemia, recuerda. “Creo que León va a tener que afrontar una realidad muy compleja, con la posibilidad, como vemos ya, de estallidos de violencia muy graves. La paz va a ser una de las claves, y en este sentido la visita a Barcelona es muy importante. León XlV va a ser un puente en la construcción de la paz. Se va a situar en un cristianismo que defiende la universalidad y la convivencia de todos los pueblos desde un relato de fraternidad”. A todo esto, sostiene que en esa línea que une a Francisco con León, se encuentra también la figura del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella: “Omella cuadra con este Papa y con el anterior”.