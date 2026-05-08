Sor Lucía Caram: “Pregunté si León XIV podía bendecir nuestras ambulancias para Ucrania y me contestaron que sí en menos de 24 horas”

El Papa pasará 36 horas en Barcelona y en ese corto lapso de tiempo dedicará una parte de su visita a bendecir una caravana de ambulancias que serán trasladadas a Ucrania dentro de un corredor humanitario organizado por Sor Lucía Caram y la Fundación del Convento de Santa Clara, con sede en Manresa, que encabeza. No es la primera caravana, no es la primera iniciativa de la conocida monja a favor de Ucrania: lleva ya 44 corredores humanitarios.

La monja más mediática lo explica en una entrevista con EL PERIÓDICO. Es jueves y viene de Port Aventura, adonde ha llevado a 255 niños ucranianos que ha logrado traer unos días. Duermen en Lloret de Mar. Son niños que han sufrido especialmente la guerra contra Rusia: "Todos son desplazados. O sus padres han desaparecido, o han muerto, o están en cautiverio, o están heridos. Del grupo, 10 tienen 22 y 23 años y han estado en el frente. Y tenemos niños que han estado cautivos", explica.

¿Cómo empezó todo? “En el 2015 acogí a los primeros refugiados de Ucrania, que venían de Bajmut. Era un matrimonio, él ruso, ella ucraniana”. Fueron alojados en un albergue para personas sin techo de la fundación en Manresa.

Una mujer fotografía a Sor Lucía Caram, este jueves en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

La invasión

“Habían vivido mucho tiempo en Rusia, cerca de una central nuclear, y tenían una hija con problemas de tiroides, por eso se trasladaron a Bajmut. Yo los veía muy mayores, pero era el efecto de la guerra, que quema a la gente y los había envejecido. Cuando llegó la invasión a gran escala (febrero de 2022), vinieron sus hijas y sus nietos”.

“La gente que llegaba en 2015 huía de una guerra que aquí no se reconocía. Cuando empezó la invasión, un matrimonio que había llegado con una niña nos pidió que fuésemos a buscar a su familia. Y yo cogí la furgoneta”. El 24 de febrero, Rusia invade Ucrania. El día 28, Sor Lucía Caram y un voluntario se ponen al volante hacia Moldavia a buscar a esos familiares: “Al final ellos no pudieron salir por los bombardeos, y nos fuimos a Rumanía a buscar a otra familia. Trajimos a seis personas: la madre y cinco niños. Y a la semana que viene volvimos a buscar gente en avión, un avión que aportó Enrique Piñeiro, un empresario”.

4.000 personas, 210 ambulancias

El balance por ahora son esos 44 corredores humanitarios, que han servido para traer a afectados por la guerra, incluidos heridos, y para aportar material. Gracias a la fundación y “la colaboración de voluntarios de CaixaBank” unas 4.000 personas han llegado a Catalunya desde Ucrania Se ha hecho después una reagrupación familiar de gente dispersada en localidades catalanas y españolas.

“Los heridos me pedían que enviáramos ambulancias y me marqué en TikTok el reto de lograr 30 ambulancias por 15.000 euros cada una”, explica la religiosa. A día de hoy ya ha logrado enviar 210 ambulancias a Ucrania. La mayoría, conduciendo dos personas por turno. Sor Lucía Caram es una de las chóferes: “He ido 44 veces a Ucrania conduciendo”. Un trayecto de unos 3.000 kilómetros.

La religiosa, el pasado jueves. / MANU MITRU / EPC

La guerra sin final

“No le veo final a la guerra de Ucrania. Al principio la gente se movilizó, pero ahora es un conflicto olvidado, y el olvido es lo peor para ellos”, lamenta. Y cita al que fue un apoyo decisivo en su labor para con las víctimas de la guerra: “El papa Francisco me dijo que quería que fuera sus ojos en el tema de la infancia. Empezamos a llevar a niños de vacaciones. Cuando murió, me dejó dinero para comprar ambulancias”.

Sor Lucía era “muy amiga” de Francisco, y cuenta que cuando le preguntaron quién sería su sucesor, ella predijo que sería Robert Prevost, León XIV como Papa. “No le había tratado, pero muchos amigos son amigos suyos, y en agosto pasado, cuando fui a un encuentro interreligioso al que me invitó (Volodímir) Zelensky, el Papa me llamó y fui a Roma. El 28 de agosto. Él quería escuchar sobre Ucrania. Estuvimos una hora hablando solos. Vi que escuchaba y que todavía estaba tomando medidas a la situación”.

Cómo se fraguó la bendición

En febrero pasado, después de que Sor Lucía saliera de Ucrania tras un nuevo corredor humanitario mediante el que trasladó al país ambulancias -que fueron bendecidas ante la Sagrada Família por el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella-, el Papa la volvió a recibir en Roma. “De ese encuentro salí muy contenta. Vi que es una persona muy inteligente, un estratega, una persona muy evangélica que continua la línea del papa Francisco pero con un estilo propio Me dio mucha confianza”.

Francisco le enviaba muchos rosarios a Sor Lucía para que los repartiera en Ucrania. También el actual Pontífice lo ha hecho. “Me llamaron de la Nunciatura para informarme de me enviaba un paquete”. Aprovechando la ocasión, escribió al secretario de León XIV para proponerle que durante su viaje a Barcelona este bendijera un nuevo corredor humanitario: “Antes de 24 horas me respondió que ya lo habían comunicado a la organización y que le dijésemos a Omella que lo organizara”.

30 vehículos

La caravana que León XIV bendecirá estará compuesta por unos 30 vehículos: “De ellos, 17 o 18 serán ambulancias y el resto, furgonetas y otros. Llevaremos mucho material sanitario, mucho material para puntos de estabilización quirúrgica para la primera línea y 25 generadores. Todo esto lo estoy comprando y me lo están dando. Cada ambulancia cuesta 20.000 euros. Ya tengo 17 ambulancias. Están en el mecánico, en Vilafranca del Penedès. Pirelli revisa todos nuestros vehículos gratuitamente”.

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“Nuestra primera idea era hacerlo en la Sagrada Família, pero se está mirando otros sitios más factibles por seguridad. Una posibilidad es la explanada de la Catedral, la otra Montjuïc y la otra la Sagrada Família”, explica sobre donde el Papa bendecirá la caravana. “Su visita será muy seguida en el mundo, y es muy significado lo que él viene a hacer: acercarse a los más pobres. Ir a la parroquia de Sant Agustí, las ambulancias, Can Brians. La opción del Papa es clara: es misionero. También es un intelectual, habla muchas lenguas. Hablará en catalán y traerá un mensaje de unidad. Él está por la paz, por los pobres, por los inmigrantes, por eso irá a Canarias. Irá a la Sagrada Família por todos, pero irá a Montserrat, que es un lugar de identidad, de país. Creo que quedaremos muy contentos”.